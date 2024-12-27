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拼多多免運費︱拼多多推出一件包郵到港優惠　記者實測買$4家品一樣包【附教學】

休閒消費

撰文： 陳麗薇

發布時間： 1 小時前

最後更新： 43 分鐘前

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熱門 保暖大法 聖誕好去處 啟德體育園 名校專區 財政預算案2025 超市大搜查 藥物百科 破·地獄 小學試題 會員有獎

拼多多推出一件包郵到港，不設任何門檻，好抵呀!

【拼多多/包郵/自取點/實測】內地電商平台、淘寶勁敵拼多多推出一件包郵到港的優惠活動，TOPick記者實測購買一件人民幣3.8元(約港元$4）的家品，一樣享有包郵到港服務，惟取要用戶親身到自取點或自提櫃取貨，宅配上門需加收附加費。

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自「滿99元人民幣包郵到港」服務後，大受港人歡迎，不過每次都儲滿99元人民才包郵，而且優惠期在12月31日完結，有見及此，淘寶勁敵拼多多乘機推出一件包郵到港優惠，香港用戶只須在拼多多手機應用程式內下單，並選擇包括順豐、神州、AFL及公主在內的4間指定集運服務商，即享內地免費運送到香港，最高減多達$800運費！

拼多多用戶只需認住「包郵到港」標識的商品，並使用香港收貨地址，於集運服務商選擇順豐、神州、AFL或公主集運，即可享香港包郵活動優惠，若包裹重量以及體積在自提限制尺寸以內，運費全免，最高可減免運費$800；超出自提限制的商品則可選擇宅配配送，可享運費減免優惠。

拼多多免運費︱順豐/神州包郵不設門檻無限次使用

拼多多是這次包郵活動並沒有任何訂單數量和金額等門檻及限制，全場商品買一件也可參與，亦不限使用次數，TOPick記者實測購買一件人民幣3.8元(約港元$4）的家品，輸入了家中地址後，APP會自動編排就近住所的自取點，然後用AilpayHK付款，會自動轉化為港元，就可以送到住所附近的自取點，非常方便，而且真的沒有收任何運費！

拼多多免運費︱以下是圖解說明：

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拼多多免運費︱拼多多集運自提限制

順豐集運

順豐營業點重量≤20kg | 單邊長≤160cm，三邊和≤300cm
順豐站：重量≤20kg | 長*高≤70*40*32cm
自提櫃及便利店：重量≤5kg | 長*寬*高≤45*31*35cm

神州集運

自提點：重量≤20kg單邊長≤150cm

AFL集運

自提點：重量≤20kg | 長*寬*高≤150*100*100cm
自提櫃：重量≤3kg | 長*寬*高≤39*10*41cm

公主集運

自提點:重量≤20kg | 單邊長≤150cm

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