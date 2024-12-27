網絡熱話︱巴西火辣女醫生街頭MMA　半掛私家車追毆出軌老公 超强體能秘訣曝光

▲ 巴西火辣女醫生街頭MMA！半掛私家車追毆出軌老公，超强體能秘訣曝光。

【MMA／出軌／捉姦／運動／體能訓練】Respect！近日，網上流傳出一段捉姦影片：一名長髮女子半掛在行駛中的私家車車門上，不斷揮拳毆打車内出軌的老公。據悉，該名女子真實身份是巴西一名網紅女醫生，她事後在IG感謝力挺她的人，並曬出腹肌，力薦所有女孩做一運動强身保護自己。

最新影片：

綜合外媒報道，巴西一名從事醫美的貌美火辣女醫生達亞娜（Dayana Segtowich），在當地頗具知名度。但她近日被發現在貝倫市街頭做出瘋狂舉動，如同「成龍上身」在街頭MMA追毆出軌的老公。

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據悉，達亞娜於12月7日晚上外出期間，驚見她的商人丈夫法布里奇奧（Fabrício Segtowich）正開車載著一名女性離開汽車旅館。出軌斷正一幕讓達亞娜非常氣憤，她決定上前教訓車上的狗男女。從捉姦影片可見，達亞娜站在正行駛中的黑色客貨車車門邊的踏板上，一手抓著車門把手，一手不斷朝車內揮舞。期間她不斷狂吼，激動拍打車身，更奮力要拔斷汽車倒後鏡。而在另一片段中，駕車的出軌男最終下車，並憤怒地將達亞娜推開。

超强體能養成秘訣曝光

隨著影片瘋傳，達亞娜事後隔天親證趴在車上的瘋狂女子正是她本人，表示因為發現丈夫外遇，實在太氣憤，所以才做出這種危險舉動。而她又在IG限時動態上傳了一張露出緊實腹肌的自拍照，感謝所有力挺她的人，文字間意外透露了她養成超强體能的秘訣：

非常感謝所有傳訊息給我的人。女孩不會哭，我們努力賺錢，努力練深蹲！

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