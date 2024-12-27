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家用問題｜打工仔每月被索過萬家用　被迫返2份工5年仍儲唔到錢

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

最後更新： 5 分鐘前

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每月被要求交1.5萬家用，男生打2份工工作5年儲唔到錢。

「家用」向來都是父母與子女之間爭論的問題，有男網民區分享，從大學起便沒有向家人拿過錢，出社會工作後，母親便要求每月交台幣15K（約港幣3500元）的家用，這使他每周需要打2份工作，至今已工作5年仍存不了錢。

家用問題｜男生不滿每月被母親索15K家用

該名男網友在Dcard上以「孝親費就是個毒瘤」為題發文，表示父親很早便過世，母親則是越南人，中文示太流利。從大學開始，他已經沒有跟家裹拿錢，申請學貸讀書，並搬到外面半工半讀。出社會工作後，母親就要求每月需給予台幣15K（約港幣3500元）的家用，「單純拿去花用」。雖然樓主明白母親沒有甚麼謀生能力，但內心仍感到非常不滿。

他又指一些家境好的同年朋友，非但不同給家用，父母更會贊助買樓買車，即使是家境一般，父母也能自給自足。

同場加映：有錢人每天必做的事

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樓主透露，出社會工作已將近5年，每天仍省吃儉用，周末還要做兼職，但依舊存不了錢，直呼「以後不要說結婚了，出去約會女生都覺得我摳，心真的好累，小孩不是金融商品好嗎！」

同場加映：日本理財專家教6個累積財富秘笈

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家用問題｜網民身同感受：窮養子女，但要富養父母

帖文引來網民熱烈討論，不少人也有相同經歷，「我是國中畢業就開始半工半讀被要求一個月拿1萬到現在我35歲了⋯」、「明明家裡也不是沒錢，就是要窮養，憑什麼窮養我們 現在叫我們富養父母啊？」、「我也是，月薪6萬被扣1萬家用，1.5萬租屋，偶爾吃個大餐，買個衣服，根本存不到錢」。

另外，也有人認為家用要根據個人能力給予，「家用不需要按她的要求，而是根據你的能力。」、「量力而為就可以了」、「建議跟媽媽商量一下！」。

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