無用的謊言｜與蝦頭演問題母女罵戰連場 葛綽瑤首擔正女一被讚有演員天賦

▲ 葛綽瑤（左）、楊詩敏（蝦頭）於《無用的謊言》內演母女，一見面就鬧交，二人現實卻怕爭執。（王茵芸攝）

ViuTV新劇《無用的謊言》改編自同名韓劇，日前正式播出。葛綽瑤（Yoyo）、楊詩敏（蝦頭）戲內飾演爭執不斷的兩母女，猶如火星撞地球。一個強悍獨立，一個任性妄為，與現實中的二人完全相反。

Yoyo演謊言獵人

Yoyo於劇內飾演可測破謊言的超凡少女陸芊雨，以此維生為客人秘密測謊。個性強悍獨立的她來自單親家庭，由蝦頭飾演的母親長期視她為「提款機」靠她供養，她卻同時因備受超能力困擾，無法相信他人。

直至遇上她測不出任何謊言的作曲家文祖和（姜濤飾），得知他捲入一宗謀殺案更受千夫所指，芊妤成為唯一相信她的人，二人互解心結、漸生情愫。

▲ 首度擔正做女一，Yoyo直言有壓力。（王茵芸攝）

山羊座母女撈亂骨頭

戲外Yoyo和蝦頭都是山羊座，同樣不擅吵架，也好啱嘴形。戲內卻火星撞地球，次次見面都鬧交。蝦頭形容其角色是被戀愛沖昏頭腦，「腦囟都未生埋」的任性媽媽。

因由家境富裕的小公主，變成喪偶的年輕母親，故女兒未出世已視她為剋星。「佢自己都未成長，人生已變成只能夠睇住個女成長。」只顧追求財色兼備的筍盤為自己「埋單」，理所當然地要女兒幫自己收拾所有爛攤子，母女角色似對調。

韓版與港版其中一個最大改動，是抽走父親的故事綫。媽媽本靠丈夫的愛走出困局，港版卻由健全變單親家庭，母女之間的羈絆就變得更深。

▲ 兩母女於劇中針鋒相對，一見到對方就忟憎。（《無用的謊言》劇照）

蝦頭直言角色個性無賴、極端又令人摸不着頭腦，與自己的真實性格南轅北轍，好費工夫準備。「她是太沉迷於幻想的一種人，但楊詩敏本身好懂得分析、解構與自省，她完全不自省、乜都賴其他人有問題，看不到自己有問題，這好難拿捏，但慶幸有機會去試。」

御用女朋友變女強人

除了媽媽，女兒的角色亦是一大挑戰。以往角色大多可愛活潑、備受呵護，Yoyo有「御用女朋友」之稱。今次角色內心孤獨遏抑，也硬淨得懂照顧自己、保護他人，與其嬌滴形象截然不同。故Yoyo於眼神、聲綫至語氣上也要下苦功，因應不同場景、對象隨時切換，觀眾也能於劇內看到常常發惡、歎氣放負的Yoyo。

首度擔正做女一，她直認有壓力：「無一個角色好容易做，也應該俾啲壓力自己。今次角色與自己好不同，她像女強人，說話直接又好倔，可能得罪別人也不自知，但她連黑社會也不怕。」

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蝦頭沉實可靠增信心

初次合作就演母女，Yoyo自言以往是蝦頭多部作品的捧場客，初次見面已覺得蝦頭相當友善，既一起討論劇本，又會利用休息時間助自己入戲，故有「媽咪」在就好放心。「她好照顧人，問她任何問題她都會解答。我覺得並非每個人都有責任話你知你有甚麼問題，可能由得你死都OK。但她會告訴我（問題所在），令我可做得更好。」

她續指鏡頭後的蝦頭放下熒幕前的趣怪形象，有許多認真的一面。蝦頭說：「我是極度不搞笑、極度認真，唔使出聲嗰啲人。但我做的角色好多嘢講，好似唔講嘢會唔掂嘅人，大家覺得我做這些角色好傳神，但現實生活中我並不是這種人，比較靜和認真，也不一定要嘻嘻哈哈搞氣氛。」

讚Yoyo有演員天賦

除了對戲時被蝦頭帶動到，Yoyo亦隨蝦頭一同「執劇本」，理順情緒和對白。相比以往戰戰兢兢的跟足對白讀，今次於建構角色上參與許多：「作為偏新的演員，好多嘢都唔敢出聲，或有問題都未必敢講。劇本上有好多嘢要執，『媽咪』會幫我講，我們一起討論、與導演傾，不會得我一個覺得點算好。」

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戲裏戲外都在蝦頭身上「袋到好多嘢落袋」，蝦頭亦大讚Yoyo不止外形亮眼，在鏡頭前表現自然，更具備演員天賦。如休息期間會主動和蝦頭對戲培養情緒和狀態，不止對戲有幫助，也讓二人建立默契和信任：「她自己會有判斷，覺得未在狀態，就找最信任的媽咪幫手（對戲），呢個位好醒。她雖然經驗不多，但好聰明，有這種感知與判斷，是好演員具備的潛質。」

演技路上重要轉捩點

二人現實冷靜沉穩，坦言將所有吵架的配額放於劇內。故談及最深刻的場口，同樣認為是鬧交戲。與蝦頭鬧交，Yoyo形容為人生最激烈的一場爭執：「我從未試過咁樣，直頭當你最後一次同呢個人鬧交，鬧盡佢，我都好想（現實中可）掃跌晒所有嘢。」

Yoyo難忘吵架戲的激動，但對蝦頭而言，《無用的謊言》的吵架戲則成為她演戲路上的重要轉捩點。那場戲僅得一小時左右拍攝，因反覆及斷續拍攝，蝦頭坦言當下無法掌握上一場爆發的情緒，難以再入戲更覺少許迷失，拍畢仍覺得自己表現不好。

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她續說：「無得再拍、再補救了，但其實做演員、人生也同樣。這令我明白原來我在演技上有些盲點，或有些習慣，使我不會（活）在當下。大家睇我好似好有經驗，Yoyo相對經驗不多，但在拍攝之中無分的，也不需要靠經驗。大家喺個角色入面，喺當下，假如Yoyo已投入芊雨這個角色，當下那一刻的她已是最好。」

在《無用的謊言》的思考與得着，帶領蝦頭在其他作品繼續進步，時至現正公演的舞台劇《香港式離婚》，她亦直言有幫助。「在（演戲）那刻聽和表達，這種交流好幫到我（在戲中）與對手搵返段戲，而非只想着要重複某個狀態，好快再重回『當下』再嚟過。《無用的謊言》使我有好深的反省，也令我演其他角色時alive好多。」

服裝：SNIDEL（葛綽瑤）、ATSURO TAYAMA（楊詩敏）

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