  • 21°C
香港時間：20241227日 (五) 14:08

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 保暖大法 聖誕好去處 啟德體育園 名校專區 財政預算案2025 超市大搜查 藥物百科 破·地獄 小學試題 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

頸部健康｜研究揭頸太粗易中風　醫生警告男女勿超這數值　現1症狀中風率增3倍【附頸部徵狀自測健康】

醫生診症室

撰文： 黃堯姿

發布時間： 15 分鐘前

分享：

分享：

熱門 保暖大法 聖誕好去處 啟德體育園 名校專區 財政預算案2025 超市大搜查 藥物百科 破·地獄 小學試題 會員有獎

【中風／頸部／頸粗／睡眠窒息症】頸部粗幼與中風率息息相關。過往曾有研究指出，頸越粗的人，中風率越高，因頸粗人士通常都同患1種病，而患有這種病而中風的風險可高於一般人的3倍！

最新影片：

Sick問識答
Sick問識答｜天氣凍容易心臟病發？　醫生拆解血壓波動成因+4招預防

頸部健康｜研究揭頸粗易中風　男女數值大不同

台灣腦神經外科醫生顏君霖在當地健康節目《健康2.0》節目上講解關於中風成因，當中頸動脈狹窄是主因之一。他解釋，若狹窄程度超過70%人士會容易中風，雖然外表上看不出來，他引述研究指出，頸圍粗幼與中風率息息相關。

顏君霖指出，一般頸比較粗的人，體型會比較胖，體內脂肪較多，故容易患有代謝病候群，屬中風高危群組之一。第二，頸部軟組織積聚同樣會導致頸圍變粗，容易患上睡眠窒息症。顏君霖引述國外研究指出，患有睡眠窒息症的人，中風機率比一般人高3倍。

顏君霖教大眾平日可自行量度頸圍，範圍約在衣領位置、喉結下方。男女及種族的數值亦略有不同，可參考下表：

 東方人頸圍（厘米）西方人頸圍（厘米）
男性40厘米42厘米
女性35厘米37厘米

頸部變化｜頸部7大變化是健康警號

台灣重症科醫生黃軒曾在Facebook個人專頁指出，頸部若出現7大變化，可能是身體發出的健康警訊，包括甲狀腺問題、內分泌失調、癌症等疾病。

點擊圖片放大
+7
+6

 

  • 1. 頸部膚色改變
  • 2. 頸部僵硬和疼痛
  • 3. 頸部喉結突出和不對稱
  • 4. 頸部脂肪堆積
  • 5. 頸部血管明顯怒張
  • 6. 頸部淋巴結腫大
  • 7. 頸部明顯腫大

頸部變化｜頸部5大異常症狀

吉林梅河口市中心醫院胸外科趙姓醫生，早前於小紅書分享了頸部5大異常情況，其中一種更是屢屢為人所忽略，如頸部青筋突顯。他指，儘管身體過瘦或年齡增長亦會有所影響，但除此之外，亦可能是腫瘤警號。

點擊圖片放大
+6
+5

消委會曾指出，本港約有4%男士、2%女士及2%兒童患有此睡眠窒息症，其中又以男性較女性高危，男性以中年以上人的患者居多。此症有機會增加罹患冠心病、中風的風險，危及性命。

睡眠窒息症｜1分鐘自測睡眠窒息症

想知道自己患上睡眠窒息症的風險有多高？不妨參考「阻塞性睡眠窒息症」（Obstructive Sleep Apnea）專門網站「StopBang.ca」一份風險評估的問題作參考：

  • 你打鼾的聲音大嗎？（隔著門也聽到，或枕邊人會因你晚上打鼾而用手肘撞你）
  • 你是否在白天都經常感到疲累或想睡覺？
  • 有其他人觀察到你在睡眠時中止呼吸嗎？
  • 你有高血壓，或正在接受高血壓治療嗎？
  • 你的BMI（身高體重指數）超過30嗎？
  • 你年過50歲嗎？
  • 你的頸圍超過15.7吋（40cm）嗎？
  • 你是男性嗎？

以上8條問題中，答「是」的數目如有5至8題，患上阻塞性睡眠窒息症的風險則屬於「高」；如有3至4題答「是」，為「中」風險；如只有1至2題答是，則屬「低」風險。

睡眠窒息症｜9大常見徵狀

呼吸系統科專科醫生鄺國柱接受訪問指出，睡眠窒息症9大常見徵狀：

點擊圖片放大
+9
+8

相關文章：

健康警號｜頸部血管明顯恐是肺癌？醫生教睇頸部7大變化 自測糖尿病／癌症／心臟病

心臟健康｜耳朵現1特徵或增心血管堵塞風險　醫生教3招自測血管健康

血管健康︱63歲婦愛吃麵包精緻澱粉血管老化如80歲　半年養成4個習慣健康大躍進

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

瞓晏覺｜瞓晏覺時間越長越易中風？　1類人勿超30分鐘　瞓得越耐中風風險增37%【附高血壓5大生活建議】
13:12 2024/12/04
瞓晏覺｜瞓晏覺時間越長越易中風？　1類人勿超30分鐘　瞓得越耐中風風險增37%【附高血壓5大生活建議】
腦中風丨10A女生文憑試前夕突頭痛陷昏迷 送院證腦中風留院2天不治
18:27 2024/12/06
腦中風丨10A女生文憑試前夕突頭痛陷昏迷 送院證腦中風留院2天不治
腦中風｜26歲男子突發腦中風全因三餐都要吃1種食物　醫生：3類食物要少吃
15:30 2024/12/09
腦中風｜26歲男子突發腦中風全因三餐都要吃1種食物　醫生：3類食物要少吃
降血壓飲食｜哈佛醫學院研究揭6招不吃藥也能降血壓　一種飲食法每年防1.5萬宗中風心臟病
13:07 2024/12/12
降血壓飲食｜哈佛醫學院研究揭6招不吃藥也能降血壓　一種飲食法每年防1.5萬宗中風心臟病
中風危機｜腿腳冰冷恐響中風警號？ 3徵兆自測心血管硬化 營養師教3招預防風險
10:17 2024/12/14
中風危機｜腿腳冰冷恐響中風警號？ 3徵兆自測心血管硬化 營養師教3招預防風險

你可能感興趣

瞓晏覺｜瞓晏覺時間越長越易中風？　1類人勿超30分鐘　瞓得越耐中風風險增37%【附高血壓5大生活建議】
13:12 2024/12/04
瞓晏覺｜瞓晏覺時間越長越易中風？　1類人勿超30分鐘　瞓得越耐中風風險增37%【附高血壓5大生活建議】
腦中風丨10A女生文憑試前夕突頭痛陷昏迷 送院證腦中風留院2天不治
18:27 2024/12/06
腦中風丨10A女生文憑試前夕突頭痛陷昏迷 送院證腦中風留院2天不治
腦中風｜26歲男子突發腦中風全因三餐都要吃1種食物　醫生：3類食物要少吃
15:30 2024/12/09
腦中風｜26歲男子突發腦中風全因三餐都要吃1種食物　醫生：3類食物要少吃
健康問題 健康養生 養生 睡眠窒息症 中風

最高瀏覽

關節｜中醫師教檢查膝關節痛 跑步膝常見於女性或肥胖患者
關節｜中醫師教檢查膝關節痛 跑步膝常見於女性或肥胖患者
2025蛇年運程｜玄學家周璞初預測蛇年娛圈現象　5個行業有利發展
2025蛇年運程｜玄學家周璞初預測蛇年娛圈現象　5個行業有利發展
急症室最長等候時間（12月27日 時間12:05）
急症室最長等候時間（12月27日 時間12:05）
嘉禾V Walk疑結業︱嘉禾V Walk停止售賣明天戲票疑執笠　今年至少8間戲院結業
嘉禾V Walk疑結業︱嘉禾V Walk停止售賣明天戲票疑執笠　今年至少8間戲院結業
跳繩燒脂｜港男每日跳繩30分鐘　連續30日真人實測結果出爐
跳繩燒脂｜港男每日跳繩30分鐘　連續30日真人實測結果出爐