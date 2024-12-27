頸部健康｜研究揭頸太粗易中風　醫生警告男女勿超這數值　現1症狀中風率增3倍【附頸部徵狀自測健康】

【中風／頸部／頸粗／睡眠窒息症】頸部粗幼與中風率息息相關。過往曾有研究指出，頸越粗的人，中風率越高，因頸粗人士通常都同患1種病，而患有這種病而中風的風險可高於一般人的3倍！

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頸部健康｜研究揭頸粗易中風 男女數值大不同

台灣腦神經外科醫生顏君霖在當地健康節目《健康2.0》節目上講解關於中風成因，當中頸動脈狹窄是主因之一。他解釋，若狹窄程度超過70%人士會容易中風，雖然外表上看不出來，他引述研究指出，頸圍粗幼與中風率息息相關。

顏君霖指出，一般頸比較粗的人，體型會比較胖，體內脂肪較多，故容易患有代謝病候群，屬中風高危群組之一。第二，頸部軟組織積聚同樣會導致頸圍變粗，容易患上睡眠窒息症。顏君霖引述國外研究指出，患有睡眠窒息症的人，中風機率比一般人高3倍。

顏君霖教大眾平日可自行量度頸圍，範圍約在衣領位置、喉結下方。男女及種族的數值亦略有不同，可參考下表：

東方人頸圍（厘米） 西方人頸圍（厘米） 男性 40厘米 42厘米 女性 35厘米 37厘米

頸部變化｜頸部7大變化是健康警號

台灣重症科醫生黃軒曾在Facebook個人專頁指出，頸部若出現7大變化，可能是身體發出的健康警訊，包括甲狀腺問題、內分泌失調、癌症等疾病。

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1. 頸部膚色改變

2. 頸部僵硬和疼痛

3. 頸部喉結突出和不對稱

4. 頸部脂肪堆積

5. 頸部血管明顯怒張

6. 頸部淋巴結腫大

7. 頸部明顯腫大

頸部變化｜頸部5大異常症狀

吉林梅河口市中心醫院胸外科趙姓醫生，早前於小紅書分享了頸部5大異常情況，其中一種更是屢屢為人所忽略，如頸部青筋突顯。他指，儘管身體過瘦或年齡增長亦會有所影響，但除此之外，亦可能是腫瘤警號。

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消委會曾指出，本港約有4%男士、2%女士及2%兒童患有此睡眠窒息症，其中又以男性較女性高危，男性以中年以上人的患者居多。此症有機會增加罹患冠心病、中風的風險，危及性命。

睡眠窒息症｜1分鐘自測睡眠窒息症

想知道自己患上睡眠窒息症的風險有多高？不妨參考「阻塞性睡眠窒息症」（Obstructive Sleep Apnea）專門網站「StopBang.ca」一份風險評估的問題作參考：

你打鼾的聲音大嗎？（隔著門也聽到，或枕邊人會因你晚上打鼾而用手肘撞你）

你是否在白天都經常感到疲累或想睡覺？

有其他人觀察到你在睡眠時中止呼吸嗎？

你有高血壓，或正在接受高血壓治療嗎？

你的BMI（身高體重指數）超過30嗎？

你年過50歲嗎？

你的頸圍超過15.7吋（40cm）嗎？

你是男性嗎？

以上8條問題中，答「是」的數目如有5至8題，患上阻塞性睡眠窒息症的風險則屬於「高」；如有3至4題答「是」，為「中」風險；如只有1至2題答是，則屬「低」風險。

睡眠窒息症｜9大常見徵狀

呼吸系統科專科醫生鄺國柱接受訪問指出，睡眠窒息症9大常見徵狀：

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