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聖誕外遊｜3天聖誕檔期逾138萬人次港人出境按年升3成　昨錄逾55萬人回港

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發布時間： 21 分鐘前

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（梁偉榮攝）

聖誕假期結束，外遊港人陸續回港。根據入境處數字，昨日拆禮物日（26日）有近66.8萬人次入境，其中港人佔近55.5萬人次。

入境處數字顯示，今年平安夜至拆禮物日（24至26日）累計近327.5萬人次出入境，其中出境港人有近138.3萬人次，按年同期增30.7%。訪港旅客累計近36.9人次，按年同期增約2.1%；內地客佔近24.6萬人次。

若單計昨日，入境處錄近66.8萬人次入境，其中港人佔近55.5萬人次，按年增約8.8%。最多港人經羅湖及落馬洲口岸回港，均逾10萬人次；其次是深圳灣和港珠澳大橋。至於入境旅客，昨有近11.3萬人次，按年增近20.7%；其中近7.2萬人次為內地客，按年增約14.7%。

出境方面，昨約45.2萬人次出境，其中港人佔近33.6萬人次，按年大增41.7%。出境港人大部分經陸路北上，有約28.2萬人次；經機場則有近4.6萬人次。

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