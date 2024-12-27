  • 21°C
香港時間：20241227日 (五) 14:08

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 保暖大法 聖誕好去處 啟德體育園 名校專區 財政預算案2025 超市大搜查 藥物百科 破·地獄 小學試題 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

餐廳情報｜敘．小麵尖沙咀海港城開業　香港首間經典蘇州澆頭麵食

休閒消費

撰文： 周美好

發布時間： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 保暖大法 聖誕好去處 啟德體育園 名校專區 財政預算案2025 超市大搜查 藥物百科 破·地獄 小學試題 會員有獎

在敘．小麵可吃到蘇式的麵食伴澆頭，單是澆頭已有逾30款。( 相片由敘．小麵提供 )

剛在上周在尖沙咀海港城開業的敘．小麵，主打正宗蘇州麵食， 以「一冷、一熱、一碗小麵」品味粉牆黛瓦，小橋流水的蘇式雅致美學。

以上提及的冷和熱分別指加在湯麵、拌麵上的澆頭。店方提供30多款經典蘇州冷熱澆頭，每款以小碟奉上，讓你根據個人口味選擇不同的澆頭組合，配搭出超過3,000多個專屬小麵滋味，每碗都獨具特色。

在敘．小麵可吃到蘇式的麵食伴澆頭，單是澆頭已有逾30款。( 相片由敘．小麵提供 )

冷菜澆頭 琳琅滿目

必試的冷菜澆頭包括嫩滑開胃的口水汁轉彎（$19）、鮮香爽彈的「蝦油露鮮蝦」（$39）、晶瑩通透的鎮江水晶肴肉（$29）等。經典的現炒熱澆頭，則有擁有超過500年歷史的經典蘇式燜肉（$49）、選用江蘇太湖地區黃鱔入饌的蝦爆太湖鱔絲（$59）、以新鮮豬肉入饌的玫瑰烤鮮肉方（$49）等。

點擊圖片放大
+5
+4

將各式「冷熱澆頭」澆到紅、白、濃鮮湯麵之上，讓鮮味層疊交織，每碗小麵彷若一場盛宴。

湯頭落足工夫

吃麵條，湯頭有着舉足輕重的位置。湯頭要做到清而不油，靠的是師傅的功架。將鮮豬骨、上等老雞等食材以文火長時間熬製，適時調整火候，才能充分粹出食材精華，同時確保湯色清澄如玉。

麻醬紅油濃湯：以瘦肉及老雞熬製4小時，加上麻醬辣油，濃厚馥郁。( 相片由敘．小麵提供 )

這裏3款湯底的「紅、白、濃」各自精采，除蘇州經典的醬油豬骨紅湯和清燉老雞白湯外，更為港人特設口味濃厚的麻醬紅油濃湯，滿足喜歡不同濃淡口味的客人。配上蘇州產細膩麵條纖柔如柳，無論做成湯麵或拌麵，都能掛起滿滿汁醬。

醬油豬骨紅湯：鮮豬骨經6小時文火熬製，澆上醬油帶出濃郁肉味。( 相片由敘．小麵提供 )

精緻蘇式手工點心

敘．小麵也有各種蘇式手工點心，包括以蘇州市花入饌、口味清香的桂花灌湯小籠包（$39/4隻）、坊間少見的特色點心蛋黃糯米燒賣（$38/3隻）、皮薄酥脆、空氣感十足的「三娘春卷」（$38/2件）、經典「香煎牛肉餅」（$38/2件）等，再配上一杯江南茗茶碧螺春或西湖龍井，就是品嘗蘇式小麵的極致享受。

蘇式甜點甜湯。( 相片由敘．小麵提供 )

INFO
敘．小麵
地點：尖沙咀海港城港威商場3樓3203-4及3204A號舖
營業時間：11am至10pm

相關文章

餐廳情報｜鏞鏞 · 藝嚐館＋糖廠小廚　太古坊新餐廳進駐品味飲食多元
12:34 2024/12/24
餐廳情報｜鏞鏞 · 藝嚐館＋糖廠小廚　太古坊新餐廳進駐品味飲食多元
新店開業優惠｜AEON新開日式飯糰店推限時優惠　限定日子每日免費派50個飯糰
12:26 2024/12/24
新店開業優惠｜AEON新開日式飯糰店推限時優惠　限定日子每日免費派50個飯糰
著數優惠｜E&R南非博士茶限定聖誕優惠　官網購買第二件可享半價
16:50 2024/12/19
著數優惠｜E&R南非博士茶限定聖誕優惠　官網購買第二件可享半價

你可能感興趣

餐廳情報｜鏞鏞 · 藝嚐館＋糖廠小廚　太古坊新餐廳進駐品味飲食多元
12:34 2024/12/24
餐廳情報｜鏞鏞 · 藝嚐館＋糖廠小廚　太古坊新餐廳進駐品味飲食多元
新店開業優惠｜AEON新開日式飯糰店推限時優惠　限定日子每日免費派50個飯糰
12:26 2024/12/24
新店開業優惠｜AEON新開日式飯糰店推限時優惠　限定日子每日免費派50個飯糰
著數優惠｜E&R南非博士茶限定聖誕優惠　官網購買第二件可享半價
16:50 2024/12/19
著數優惠｜E&R南非博士茶限定聖誕優惠　官網購買第二件可享半價
美食 餐廳情報 蘇州 商場 海港城 餐廳 點心 尖沙咀

最高瀏覽

關節｜中醫師教檢查膝關節痛 跑步膝常見於女性或肥胖患者
關節｜中醫師教檢查膝關節痛 跑步膝常見於女性或肥胖患者
2025蛇年運程｜玄學家周璞初預測蛇年娛圈現象　5個行業有利發展
2025蛇年運程｜玄學家周璞初預測蛇年娛圈現象　5個行業有利發展
急症室最長等候時間（12月27日 時間12:05）
急症室最長等候時間（12月27日 時間12:05）
嘉禾V Walk疑結業︱嘉禾V Walk停止售賣明天戲票疑執笠　今年至少8間戲院結業
嘉禾V Walk疑結業︱嘉禾V Walk停止售賣明天戲票疑執笠　今年至少8間戲院結業
跳繩燒脂｜港男每日跳繩30分鐘　連續30日真人實測結果出爐
跳繩燒脂｜港男每日跳繩30分鐘　連續30日真人實測結果出爐