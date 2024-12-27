餐廳情報｜敘．小麵尖沙咀海港城開業　香港首間經典蘇州澆頭麵食

▲ 在敘．小麵可吃到蘇式的麵食伴澆頭，單是澆頭已有逾30款。( 相片由敘．小麵提供 )

剛在上周在尖沙咀海港城開業的敘．小麵，主打正宗蘇州麵食， 以「一冷、一熱、一碗小麵」品味粉牆黛瓦，小橋流水的蘇式雅致美學。

以上提及的冷和熱分別指加在湯麵、拌麵上的澆頭。店方提供30多款經典蘇州冷熱澆頭，每款以小碟奉上，讓你根據個人口味選擇不同的澆頭組合，配搭出超過3,000多個專屬小麵滋味，每碗都獨具特色。

▲ 在敘．小麵可吃到蘇式的麵食伴澆頭，單是澆頭已有逾30款。( 相片由敘．小麵提供 )

冷菜澆頭 琳琅滿目

必試的冷菜澆頭包括嫩滑開胃的口水汁轉彎（$19）、鮮香爽彈的「蝦油露鮮蝦」（$39）、晶瑩通透的鎮江水晶肴肉（$29）等。經典的現炒熱澆頭，則有擁有超過500年歷史的經典蘇式燜肉（$49）、選用江蘇太湖地區黃鱔入饌的蝦爆太湖鱔絲（$59）、以新鮮豬肉入饌的玫瑰烤鮮肉方（$49）等。

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將各式「冷熱澆頭」澆到紅、白、濃鮮湯麵之上，讓鮮味層疊交織，每碗小麵彷若一場盛宴。

湯頭落足工夫

吃麵條，湯頭有着舉足輕重的位置。湯頭要做到清而不油，靠的是師傅的功架。將鮮豬骨、上等老雞等食材以文火長時間熬製，適時調整火候，才能充分粹出食材精華，同時確保湯色清澄如玉。

▲ 麻醬紅油濃湯：以瘦肉及老雞熬製4小時，加上麻醬辣油，濃厚馥郁。( 相片由敘．小麵提供 )

這裏3款湯底的「紅、白、濃」各自精采，除蘇州經典的醬油豬骨紅湯和清燉老雞白湯外，更為港人特設口味濃厚的麻醬紅油濃湯，滿足喜歡不同濃淡口味的客人。配上蘇州產細膩麵條纖柔如柳，無論做成湯麵或拌麵，都能掛起滿滿汁醬。

▲ 醬油豬骨紅湯：鮮豬骨經6小時文火熬製，澆上醬油帶出濃郁肉味。( 相片由敘．小麵提供 )

精緻蘇式手工點心

敘．小麵也有各種蘇式手工點心，包括以蘇州市花入饌、口味清香的桂花灌湯小籠包（$39/4隻）、坊間少見的特色點心蛋黃糯米燒賣（$38/3隻）、皮薄酥脆、空氣感十足的「三娘春卷」（$38/2件）、經典「香煎牛肉餅」（$38/2件）等，再配上一杯江南茗茶碧螺春或西湖龍井，就是品嘗蘇式小麵的極致享受。

▲ 蘇式甜點甜湯。( 相片由敘．小麵提供 )

INFO

敘．小麵

地點：尖沙咀海港城港威商場3樓3203-4及3204A號舖

營業時間：11am至10pm