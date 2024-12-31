家庭暴力｜結婚2年遭家暴16次女子須終身掛糞袋　前夫一審被判囚11年

▲ 結婚2年遭家暴16次女子須終身掛糞袋，前夫一審被判囚11年。

【家暴/虐待/離婚/恐怖情人】「成都女子2年被家暴16次須終身掛糞袋」一案於25日一審宣判，成都市武侯區法院認定被告人賀某陽犯故意傷害罪和虐待罪，判處有期徒刑11年。賀某陽當庭表示會上訴。

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家庭暴力｜一審判決出爐

綜合内地媒體報道，四川成都男子賀某陽因兩年內16次家暴妻子被控訴，法院一審宣判，被告人賀某陽以故意傷害罪判處有期徒刑9年10個月，以虐待罪判處有期徒刑1年6個月，合並執行有期徒刑11年，依法支持附帶民事訴訟原告人謝某梅訴訟請求共計人民幣37萬9819.26元。

12月25日，該案開庭審理。開庭之前，謝女士在接受媒體采訪時表示，希望法庭嚴懲賀某陽，只接受死刑。謝女士的哥哥謝先生稱，當日法庭上，賀某陽對其暴力行為給謝女士造成的傷害後果表示不認可。比如，對於謝女士腎功能萎縮的情況，其辯護人認為，這可能是謝女士自身身體原因，或吃東西、吃藥不當造成的。公訴機關當庭認為賀某陽「沒有自首情節，建議依法從嚴從重」。

對於法院一審宣判的結果，受害人謝女士早有心理准備，但她並不願意只接受這樣的結果，決定繼續上訴，她指賀某陽「出來後一定不會放過我」。

此前，謝女士曾於11月22日發聲，稱賀某陽在押期間，曾給她寫信「你想一想，我是早出來對你和女兒好，還是晚出來對你和女兒好。得饒人處且饒人，做人留一線，日後好相見」，更表示曾遭對方父親威脅「不寫諒解書就讓你家絕種」。

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家庭暴力｜結婚2年遭家暴16次

2023年6月24日，家住四川成都的謝小姐自述，結婚2年被丈夫賀某家暴16次，導致內臟多處嚴重受損，需要終身配戴糞袋生活。據了解，兩人於2020年相識，並在2021年5月20日登記結婚，「剛認識他時感覺人挺好，很照顧人，只是平時喜歡罵人」。

2021年7月初，謝小姐懷孕一周後，就開始遭到賀某的第一次家暴，包括掌摑、拖到樹林毆打等行為，賀某當時揚言「結婚證領了，也懷孕了，人就跑不掉了」。但謝小姐坦言，賀某當時施暴後又跪在地上道歉，她因心軟就原諒了他。

結果在懷孕7個月時，她又遭到家暴。當時她提出離婚，而對方非但不同意，且每提及一次就會遭到家暴。謝小姐指出，賀某這次持刀砍向她的頸部，她被緊急送醫搶救撿回性命，頭上留下了兩道難以磨滅的疤痕。

自此，家暴狀況持續發生，需要報警處理的嚴重程度多達5次。其中，2022年1月13日，賀某的家暴行為被警方介入，向賀某發出了家庭暴力告誡書，但沒有絲毫的阻嚇作用。

家庭暴力｜家暴導致傷殘須終身掛糞袋

2023年4月15日，謝小姐和朋友在餐廳吃飯期間，賀某將滾燙的砂鍋潑到謝小姐身上，一共4鍋，導致她的前胸和後背都被燙傷。事後，謝小姐與賀某在警局簽訂了離婚協議書，同意孩子歸丈夫所有，母親享有探視權，並安排於今年5月19日辦理離婚。但事後賀某又反悔，拒絕離婚。

4月24日，謝小姐向法院提交離婚訴訟和申請人身保護令，但因手續不全，未被受理。當晚，她受到賀某表哥女友及一女性朋友的飯局邀請，並到卡拉OK唱歌，至凌晨回家途中突然被埋伏的賀某拖至酒店打成重傷。

根據謝小姐事後描述，她在清醒後發現自己全身赤裸躺在地上，腹部腫大，嘔吐出綠色胃液。由於嘔吐時不小心吐到賀某的鞋子，他憤怒吼罵「你再吐我鞋上你就給我舔了」，甚至還對謝小姐進行性侵。直至謝小姐聽見門外有其他房客的動靜，她才大聲呼救，得以逃離。

根據醫院病情證明書，謝小姐在這次家暴中除了鼻子、肋骨骨折、腦震蕩，内臟更嚴重受損，需要終身掛糞袋生活：

內臟出血，肝、脾、胃、腎、十二指腸這些都壞了，腸子比較嚴重，直接斷了。現在在肚子上面做了一個人工造瘻，一直掛著一個袋子，特別容易出現腸梗阻，所以也不能吃東西，常常要輸營養液、喝營養粉，從出事前的90公斤已經瘦到了70公斤。

由於傷勢嚴重，醫生更直言「再晚到醫院20分鐘，收了也救不回。當時已經瞳孔放大，沒有脈搏了。」同年12月4日，謝小姐從公安機關拿到了傷情鑒定結果，全身共為4個重傷二級，5個輕傷二級，1個輕微傷。

所幸經過一年恢復，謝小姐的生活基本可以自理，但她也坦言，除了原本的21項病例，自己的腎臟也出現問題，左腎萎縮無功能，且導致了併發症，此外，20多天以前突發耳鳴耳聾到現在都折磨著她。

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謝小姐還稱，自己被家暴住進ICU期間，丈夫一家卻開始大量轉移婚内財產，包括賣車、拋售股票基金等，金額大約在400多萬（人民幣，下同）。律師稱，「除了家暴，轉移財產也是一個明顯的過錯」，謝小姐則表示，她已做好淨身出戶的準備，並稱自己唯一的要求就是活著。

不過據內地律師表示，雖然小謝強烈主張要判前夫賀某死刑，但是有其難度。

家庭暴力｜5月順利離婚得到女兒撫養權

今年5月31日上午10點，謝小姐與賀某離婚糾紛案在四川省成都市武侯區人民法院提前開庭審理。在此次案件中，謝小姐共提出8項訴訟請求，包括判決原被告離婚、女兒隨原告生活、分割夫妻共同財產、支付損害賠償等。

至當晚8點40分許，法院判決出爐：法院經審理認為，原告謝某提交的證據足以證實在婚姻關係存續期間，被告賀某多次實施了家庭暴力行為，因此判決准予原被告雙方離婚。另外，判決女兒由原告謝某直接撫養；被告賀某需按每月2000元標準，一次性支付女兒至18歲的生活費。而女兒的醫療費、教育費則由謝某與賀某分別負擔40%和60%。

謝小姐出庭後忍不住激動落淚，當時現場亦有不少市民到場支持並恭喜她，她激動流淚表示：

我終於離婚了！今天開始我自由了！

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