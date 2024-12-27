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黃翠如懷孕｜黃翠如「肥胎不肥人」被讚佗B佗得靚　獲蕭正楠批准喝凍飲：今天給你一點甜

新手爸媽

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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正佗B的黃翠如喝凍飲，網民們擔心不已！

【黃翠如懷孕/蕭正楠】43歲的黃翠如蕭正楠結婚6年，上月底公佈懷孕喜訊，聖誕節期間黃翠如做「跟得夫人」陪老公蕭正楠北上工作，翠如更破戒喝凍飲，引來網民熱議！

蕭正楠於社交網上載數張合照兼寫道：「祝我家大肚婆天天快樂，最大的快樂莫過於陪伴，謝謝她大着肚子也陪伴我工作，今天给你一點甜，手打鴨屎檸茶，少糖，少冰」，一番冧妻言論真的閃到暈。

從照片所見，兩人除品嚐薄餅等美食，黃翠如更拿著一杯鴨屎檸茶，或許戒凍飲多時，「破戒」喝凍飲的她一臉滿足。

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黃翠如懷孕｜網民：可以喝冰的嗎？

不過翠如此舉引來網民擔心：「可以喝冰的嗎？我15周啥都不敢吃。都戒了」，其他網民即表示沒問題：「只要你受到就可以」、「可以喝點點啦」、「看人，腸胃弱的是別吃」、「看個人吧。除了生的不能吃。我其他飲食跟平常一樣還會吃一些之前不愛吃的東西」

連袁偉豪也關心說道：「No cold drinks」，翠如即回覆：「小小 la」，而蕭正楠即留言護妻：「含暖咗的」，蕭氏夫婦那麼甜蜜，袁偉豪只好留言：「enjoy！」

另外，身穿杏色大褸的黃翠如也難掩孕肚，似乎肚子大了不少，惟其面頰和手腳依然纖瘦，難怪獲網民大讚為「最美孕婦」。

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黃翠如懷孕｜孕婦喝凍飲無問題

其實從古至今坊間坊間流傳不少關於孕期的禁忌，譬如不能飲凍飲、咖啡等，台灣衛生福利部推出的「孕媽咪健康手冊」，由新竹市立馬偕兒童醫院婦產科主治醫生黃閔照以醫學的角度，為各位孕婦拆解這類迷思！

說到有指喝凍飲會傷胎，根據「孕媽咪健康手冊」指出，因為現時未有研究發現孕婦喝凍飲會直接影響胎兒健康，故孕婦可以喝凍飲，但不要過量，同時要留意冰品、凍飲的熱量及衛生。

至於孕期可否飲咖啡或茶，黃醫生指飲咖啡或茶並不會影響懷孕，但切記不要過量，建議孕期每天咖啡因攝取不超過200至300毫克，因此一日一杯是可以的。

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