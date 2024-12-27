超市優惠｜惠康年尾大清貨劈至半價　Häagen-Dazs雪糕家庭裝$39

▲ 惠康年尾大清貨劈至半價，Häagen-Dazs雪糕家庭裝$39。

惠康網店現正進行「瘋狂大清貨」優惠，多款年尾清倉貨品低至半價，包括零食、飲品、調物料、酒類等，當中Häagen-Dazs雪糕由原價$89激減至$39，各位靚媽靚太係時候入貨！

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惠康優惠︱零食

惠康網店推出「瘋狂大清貨」活動，減價零食推介有Häagen-Dazs雪糕家庭裝$39、小老板紫菜$16等，點擊下圖看更多精選特價貨品：

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惠康優惠︱飲品

多款茶包、咖啡、奶茶現正以特價發售，立頓3合1清怡奶茶$21，原價要$41.5。點擊下圖看更多精選特價貨品：

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惠康優惠︱下廚必備

各種醬油、調味料、即食麵、燕麥等都有平，其中萬字鮮醬油只售$24、八道韓版麻辣撈麵$18。點擊下圖看更多精選特價貨品：

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惠康優惠︱酒類

多款紅酒、白酒、氣泡酒、啤酒等低至半價，醞思酒莊V&A切粒子紅酒$245、Stiegl 西柚啤酒2.0%Abv大罐裝$15。點擊下圖看更多精選特價貨品：

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惠康優惠︱母嬰用品

幫寶適32片尿片正以只售$113.8。點擊下圖看詳情：

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