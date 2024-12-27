超市優惠｜惠康年尾大清貨劈至半價 Häagen-Dazs雪糕家庭裝$39
撰文： 王明芳
發布時間： 2 小時前
最後更新： 2 小時前
惠康網店現正進行「瘋狂大清貨」優惠，多款年尾清倉貨品低至半價，包括零食、飲品、調物料、酒類等，當中Häagen-Dazs雪糕由原價$89激減至$39，各位靚媽靚太係時候入貨！
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