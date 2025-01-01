巴士行李｜行李篋塞實巴士車廂 落車區被堵乘客難下車
撰文： 王月明
發布時間： 24 分鐘前
年底正值旅遊旺季，不少遊客來港度假，巴士作為較實惠的交通工具是大部分旅客在港出行的首選，這對巴士的承載量有較大挑戰。
聖誕節假日期間，有人在Facebook「車cam L」群組上傳圖片，指N11線路巴士車廂各處被行李箱塞滿，甚至連後閘落車區亦如此，累乘客難落車。網民見狀大嘆離譜，建議巴士可效仿廉價航空行李計價。
巴士行李｜行李箱塞實車廂難落客
據圖片可見，N11線路（來往中環港澳碼頭與機場地面運輸中心）通宵巴士車廂內，行李錯落有致排列在小型行李架、行李架、輪椅停放區，排放不下的行李箱部分打橫放在過道及落車區域。
落車區5個行李箱上下疊放，未留任何空間，相信巴士到站時，乘客難以跨越行李箱落車，樓主揶揄道「落車嗰陣可能要用安全錘仔」。
巴士行李｜網民：踢晒落車
不少網民對行李箱阻塞後閘的情況十分不滿，表示「踢晒（行李箱）落車」、「巴士唔係載客，變了運貨」、「開門推晒落去咪得囉」、「有冇諗過會撞爆門玻璃」。
同時，亦有人指其實司機也有責任，「為何巴士司機容許這情況現？」、「如果一人一隻，大細冇超上限，乘客冇違規又有咩錯？車長有權亦都有責任適當數量之後唔俾繼續上，或者唔開車」。
巴士行李｜建議效仿廉航行李計價
有網民認為巴士應該限制承載行李數量，「應該限制每可上行李數量，先到先得，輪椅都有限制，有人先上車，後面就唔準上，點解行李唔限制？」，還有人建議可以效仿廉航，「搭廉航幾百蚊都有行刑架，巴士可以參考吓，或者用者自付逐件計都得，因為佔用了企位」。
巴士行李架｜乘客搭機場巴士行李箱打平放 網民直斥：沒有功德心
自私乘客丨巴士行李架變「臥鋪」 網民斥責行為過份：當自己行李呀？
最新影片推介：
🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！
下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：