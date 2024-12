搶人才｜高才通合資格大學增5所至199間　中國科學院大學上榜

▲ 高才通合資格大學增2所至199間。(資料圖片)

政府高端人才通行證計劃更新的合資格大學綜合名單,明年1月1日生效。

名單新增美國的University of Massachusetts、瑞士的Cesar Ritz Colleges Switzerland、智利的Pontificia Universidad Católica de Chile、沙特阿拉伯的King Saud University及中國科學院大學。

University of Paris-Sud (Paris 11)、Ecole Normale Superieure - Paris、Radboud University及London School of Hygiene and Tropical Medicine則從名單中刪除。畢業於該4間大學/院校學士課程的人士在明年起不再符合計劃B類及C類的申請資格。

發言人表示,今次綜合名單的更新反映4個世界大學排行榜,包括泰晤士高等教育世界大學排名、Quacquarelli Symonds(QS)世界大學排名、美國新聞與世界報道全球最佳大學排名及上海交通大學世界大學學術排名,過去5年所列的百強大學或院校,及過去5年在QS世界大學排名「酒店及休閒管理」範疇位列前5名專門提供酒店課程的大學或院校於今年的變動。

今年11月1日起,綜合名單亦包括過去5年在QS世界大學排名「藝術與設計」範疇位列前5名的專科學院,以及過去5年於《上海交通大學中國大學排名》位列首20名的內地大學。

