  • 21°C
香港時間：20241227日 (五) 14:08

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 保暖大法 聖誕好去處 啟德體育園 名校專區 財政預算案2025 超市大搜查 藥物百科 破·地獄 小學試題 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

搶人才｜高才通合資格大學增5所至199間　中國科學院大學上榜

社會

發布時間： 51 分鐘前

最後更新： 13 分鐘前

分享：

分享：

熱門 保暖大法 聖誕好去處 啟德體育園 名校專區 財政預算案2025 超市大搜查 藥物百科 破·地獄 小學試題 會員有獎

高才通合資格大學增2所至199間。（資料圖片）

政府高端人才通行證計劃更新的合資格大學綜合名單，明年1月1日生效。

名單新增美國的University of Massachusetts、瑞士的Cesar Ritz Colleges Switzerland、智利的Pontificia Universidad Católica de Chile、沙特阿拉伯的King Saud University及中國科學院大學。

University of Paris-Sud (Paris 11)、Ecole Normale Superieure - Paris、Radboud University及London School of Hygiene and Tropical Medicine則從名單中刪除。畢業於該4間大學/院校學士課程的人士在明年起不再符合計劃B類及C類的申請資格。

發言人表示，今次綜合名單的更新反映4個世界大學排行榜，包括泰晤士高等教育世界大學排名、Quacquarelli Symonds（QS）世界大學排名、美國新聞與世界報道全球最佳大學排名及上海交通大學世界大學學術排名，過去5年所列的百強大學或院校，及過去5年在QS世界大學排名「酒店及休閒管理」範疇位列前5名專門提供酒店課程的大學或院校於今年的變動。

今年11月1日起，綜合名單亦包括過去5年在QS世界大學排名「藝術與設計」範疇位列前5名的專科學院，以及過去5年於《上海交通大學中國大學排名》位列首20名的內地大學。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

高才通續簽｜即日起容許高才在簽證到期前三個月申續簽　一文看清續簽條件
13:14 2024/11/01
高才通續簽｜即日起容許高才在簽證到期前三個月申續簽　一文看清續簽條件
高才通｜疑有中介利用人才計劃衍生「考試移民」　網上聯署促為受養人升讀八大設限
23:53 2024/10/20
高才通｜疑有中介利用人才計劃衍生「考試移民」　網上聯署促為受養人升讀八大設限
教育展丨大灣區香港學校教育展開鑼　內地家長為子女在港讀書申「高才通」
23:36 2024/12/13
教育展丨大灣區香港學校教育展開鑼　內地家長為子女在港讀書申「高才通」

你可能感興趣

高才通續簽｜即日起容許高才在簽證到期前三個月申續簽　一文看清續簽條件
13:14 2024/11/01
高才通續簽｜即日起容許高才在簽證到期前三個月申續簽　一文看清續簽條件
高才通｜疑有中介利用人才計劃衍生「考試移民」　網上聯署促為受養人升讀八大設限
23:53 2024/10/20
高才通｜疑有中介利用人才計劃衍生「考試移民」　網上聯署促為受養人升讀八大設限
教育展丨大灣區香港學校教育展開鑼　內地家長為子女在港讀書申「高才通」
23:36 2024/12/13
教育展丨大灣區香港學校教育展開鑼　內地家長為子女在港讀書申「高才通」

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

關節｜中醫師教檢查膝關節痛 跑步膝常見於女性或肥胖患者
關節｜中醫師教檢查膝關節痛 跑步膝常見於女性或肥胖患者
2025蛇年運程｜玄學家周璞初預測蛇年娛圈現象　5個行業有利發展
2025蛇年運程｜玄學家周璞初預測蛇年娛圈現象　5個行業有利發展
急症室最長等候時間（12月27日 時間12:05）
急症室最長等候時間（12月27日 時間12:05）
嘉禾V Walk疑結業︱嘉禾V Walk停止售賣明天戲票疑執笠　今年至少8間戲院結業
嘉禾V Walk疑結業︱嘉禾V Walk停止售賣明天戲票疑執笠　今年至少8間戲院結業
跳繩燒脂｜港男每日跳繩30分鐘　連續30日真人實測結果出爐
跳繩燒脂｜港男每日跳繩30分鐘　連續30日真人實測結果出爐