麥當勞優惠2025︱元旦全日供應McGriddles　連續七日「麥麥celebrate」優惠【內附詳情】

▲ 麥當勞在元旦全日供應McGriddles。

【麥當勞 / McGriddles / 珍寶套餐】麥當勞在2025年1月1日元旦凌晨12時至晚上11時59分期間，楓糖班戟漢堡（McGriddles）系列會全日供應。此外，1月2日起，麥當勞App亦會推出連續七日「麥麥celebrate」優惠。

除McGriddles系列外，珍寶套餐（配薯餅及飲品）亦會於1月1日全日供應，並以37元套餐優惠價發售。

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▲ 楓糖班戟豬柳蛋漢堡套餐。

麥當勞優惠2025︱脆薯餅限時全日供應

大家可按照個人喜好選擇套餐以優惠價36.5元起的楓糖班戟豬柳蛋漢堡套餐（配薯餅及飲品）或套餐優惠價35元楓糖班戟豬柳漢堡套餐（配薯餅及飲品）。

37元的珍寶套餐（配薯餅及飲品）一份有齊炒蛋、豬柳、鬆餅、及熱香餅，夠晒滿足。

另外，平日只於早餐時段供應的脆薯餅亦會限時全日供應。

▲ 珍寶套餐。

麥當勞優惠︱PayMe付款搶$5優惠券

由1月2日至1月9日，登入PayMe App即搶5元麥當勞快閃優惠券。

領券後，即日內到麥當勞餐廳或使用麥當勞App消費滿港幣40元或以上並使用PayMe付款，優惠券即自動扣減。

麥當勞優惠︱一連七日美食勁賞

另外，由1月2日起至1月8日，麥當勞 App 亦會推出「麥麥 celebrate」優惠，日日不同著數，1月2日至1月5日優惠包括：「$10九件麥樂雞」、「$10呍呢嗱奶昔」、「$10兩個香芋批」等。

至於1月6日至8日的優惠將稍後陸續公布，現已公布著數優惠如下：

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