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麥當勞優惠2025︱元旦全日供應McGriddles　連續七日「麥麥celebrate」優惠【內附詳情】

社會

發布時間： 5 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 保暖大法 聖誕好去處 啟德體育園 名校專區 財政預算案2025 超市大搜查 藥物百科 破·地獄 小學試題 會員有獎

麥當勞在元旦全日供應McGriddles。

【麥當勞 / McGriddles / 珍寶套餐】麥當勞在2025年1月1日元旦凌晨12時至晚上11時59分期間，楓糖班戟漢堡（McGriddles）系列會全日供應。此外，1月2日起，麥當勞App亦會推出連續七日「麥麥celebrate」優惠。

除McGriddles系列外，珍寶套餐（配薯餅及飲品）亦會於1月1日全日供應，並以37元套餐優惠價發售。

麥當勞｜McGriddles楓糖班戟漢堡12.7回歸　日本人氣偶像ano代言拍宣傳片

楓糖班戟豬柳蛋漢堡套餐。

麥當勞優惠2025︱脆薯餅限時全日供應

大家可按照個人喜好選擇套餐以優惠價36.5元起的楓糖班戟豬柳蛋漢堡套餐（配薯餅及飲品）或套餐優惠價35元楓糖班戟豬柳漢堡套餐（配薯餅及飲品）。

37元的珍寶套餐（配薯餅及飲品）一份有齊炒蛋、豬柳、鬆餅、及熱香餅，夠晒滿足。

另外，平日只於早餐時段供應的脆薯餅亦會限時全日供應。

珍寶套餐。

麥當勞優惠︱PayMe付款搶$5優惠券

由1月2日至1月9日，登入PayMe App即搶5元麥當勞快閃優惠券。

領券後，即日內到麥當勞餐廳或使用麥當勞App消費滿港幣40元或以上並使用PayMe付款，優惠券即自動扣減。

麥當勞優惠︱一連七日美食勁賞

另外，由1月2日起至1月8日，麥當勞 App 亦會推出「麥麥 celebrate」優惠，日日不同著數，1月2日至1月5日優惠包括：「$10九件麥樂雞」、「$10呍呢嗱奶昔」、「$10兩個香芋批」等。

至於1月6日至8日的優惠將稍後陸續公布，現已公布著數優惠如下：

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員工培訓｜香港麥當勞管理層率領員工團隊　赴上海「遊學團」參觀漢堡大學

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