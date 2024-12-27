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病情惡化｜69歲女歌手健康突惡化病逝　月初曾宣布會康復 家屬悲痛證實

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

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【歌手／Dulce La Cantante／肺病／離世】墨西哥知名女歌手Dulce La Cantante過去深受肺病影響，月初透露狀況不佳需要入院治療，術後曾透露情況穩定不日即將出院。不料數日前病情急轉直下，併發嚴重腎臟疾病，最終於聖誕節當天凌晨離世，享年69歲。

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綜合外媒及《Daily Mail》報道，Dulce La Cantante 過去一直患有肺部疾病，7月時剛渡過69歲生日，直到聖誕節前幾周她因健康問題入院接受胸膜肺剝脫手術（pleuropulmonary decortication surgery），耶魯大學醫學院指出，該手術涉及切除胸膜、覆蓋肺部的薄膜以及肺表面任何可見的腫瘤塊，作用主要為保護肺功能，同時治療惡性胸膜間皮瘤或慢性胸膜感染等疾病。

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她的團隊曾於術後在Instagram向粉絲報平安，指Dulce La Cantante病情已穩定，雖然康復需要時間，但未來幾日便可以出院。未料不久後，她疑似因續接受強效藥物治療下身體不堪負荷，病情突然急轉直下，上周併發嚴重腎臟疾病，最終於聖誕節（25日）當天凌晨離世，享壽69歲。Dulce La Cantante確切目前死仍有待公布，家人將於今日（27日）舉行葬禮，同時邀請大眾出席悼念。

病情惡化｜經樂團出道後再唱飛 多年來活躍於樂壇及影視界

Dulce La Cantante出生於墨西哥馬塔莫羅斯市，1974年加入了名為 Toby and His Friends 的樂團，後來獲墨西哥著名歌手José Jos支持開始個人演藝生涯，並參加了名為 Festival de Mallorca 的比賽，憑墨西哥浪漫主義作曲巨擘 Armando Manzanero獲得最佳歌曲、最佳表演者和最上鏡歌手獎，隨後她發行了熱門歌曲，例如《Soy Una Dama》和《Dejame Volver Contigo》，同時亦演出過許多影視作品。

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病情惡化｜網民湧入社交平台哀悼

Dulce La Cantante入院前曾向親友與粉絲們表示「自己因健康問題住院，但有得到良好的照顧，雖然康復需要時間，但情況正漸入佳境，有機會在未來幾天內出院」如今突聞噩耗，不少粉絲都大感突然，紛紛湧入「X（前身Twitter）」及Instagram悼念。

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資料來源：Daily Mail

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