升中面試︱小六生測試3大技能另類方法進男拔　通過只需簡單面試即錄取

▲ 小六男生到男拔進行測試。

【拔萃男書院/升中面試/升中派位】擁有150年歷史的九龍城傳統直資英中拔萃男書院（下稱男拔），人才輩出，是不少家長心中的「神校」，但男拔收生標準向來要求極高，能文也要能武，有小六男生到男拔測試3大技能，通過後，只需簡單面試成功便可錄取，男生坦言很喜歡男拔的環境:「希望可以喺度讀書！」

最新影片:

該名小六男生在threads發文，表示早前到了拔萃男書院進行田徑測試，共測試了3項田徑運動，短跑100米、立定跳遠及定點跳遠，他公布了自己的成績，100米：13.00完成、立定跳遠：2.1m、定點跳遠（完全冇練過：3:90m），如果成績通過測試，只需要做一個簡單的面試，成功就可以錄取。

男生到過男拔後，很喜歡學校的環境及校舍：

男拔校舍真係好大，成間大學咁樣，希望可以喺度讀書。

男拔仔能文能武，在學界比賽中，屢獲獎項，所以在取錄學生方面，除了著重成績外，也著重體育，要錄取一點都不簡單。男拔創校於1869年，一條龍小學是拔萃男書院附屬小學。學校初中推行校本小班教學，細分為9班上課，高中分中學文憑試（DSE）6班及國際文憑課程（IBDP）2班。

拔萃男書院升中︱名人校友多

校方著重學生的體藝發展，校內設有80多個學會、校隊、學生組織和興趣小組，並有23項運動校隊，在學屆的運動比賽如游泳、籃球、田徑等等各類比賽，男拔均獲大量獎項，是長勝大贏家。男拔培育很多社會精英，名人校友包括:鄧梓峰、方東昇、霍建寧、胡鴻鈞、翟紹唐等。

男拔中一學位約有240個，不過需預留小學部直升學生的學額，因此只預留約100個學位公開招生，而每年有約1500人申請報讀，校方會甄選約500人進入面試階段。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

拔萃男書院升中︱名人校友多甄選標準

面試包括中、英文面見，一般甄選的標準包括：

學業成績 60%

課外活動表現 20%

面試表現 15%

其他（如父兄為舊生/ 兄長現正就讀）5%

高科技教育中心蘇校長撰寫的《最強直資中學天書》，收集了中心學生的真實面試題目。蘇校長指出，面試約為半小時，需分別面見中文老師及英語外籍老師，主要測試學生的中英文水平及數理能力，以下是過往面試題目：

▲ 男拔是很多家長心中的神校。(經濟日報資料圖片)

拔萃男書院升中︱中文科（面試前可選粵語或普通話作答）

1) 朗讀文章

在預備室有3至4分鐘閱讀文章，朗讀時以情感、信心、斷句、停頓、語調、聲線、語速、讀音等作評估。

2) 語文基礎知識

考核關於朗讀文章的問題，成語運用、修辭手法、作句、認字及普通話交談等。

3) 其他提問

與學生日常生活有關，例如你就讀哪一所學校、最喜歡的運動及原因、個人興趣、其他學習經歷及最近發生的社會議題等。

拔萃男書院升中︱英文科

1) 朗讀文章

在預備室有3至4分鐘閱讀文章，以讀音、語調、情感、流暢、停頓、信心作評估。如朗讀時遇到不懂的生字，除了積極嘗試拼讀，亦可即時禮貌地詢問考官。

2) 其他提問

與學生日常生活有關，例如早上何時上學、乘搭甚麼交通工具、喜歡甚麼運動及其他興趣等。

拔萃男書院升中︱數學科

限時4分半鐘內完成20條數學題，題目包括分數、時間、邏輯等，分為應用題及選擇題，全部需要心算，並用英文作答。

【升中面試】拔萃男書院中一1500人爭100學額 了解中英數面試題目增添勝算

最新全港中學排名2024｜全港TOP100中學排名+18區中學頭5位 最齊學校資訊/面試拆解/校長專訪

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】