  • 21°C
香港時間：20241227日 (五) 16:06

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 保暖大法 聖誕好去處 啟德體育園 名校專區 財政預算案2025 超市大搜查 藥物百科 破·地獄 小學試題 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

升中面試︱小六生測試3大技能另類方法進男拔　通過只需簡單面試即錄取

升學教育

撰文： TOPick教育組

發布時間： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 保暖大法 聖誕好去處 啟德體育園 名校專區 財政預算案2025 超市大搜查 藥物百科 破·地獄 小學試題 會員有獎

小六男生到男拔進行測試。

拔萃男書院/升中面試/升中派位】擁有150年歷史的九龍城傳統直資英中拔萃男書院（下稱男拔），人才輩出，是不少家長心中的「神校」，但男拔收生標準向來要求極高，能文也要能武，有小六男生到男拔測試3大技能，通過後，只需簡單面試成功便可錄取，男生坦言很喜歡男拔的環境:「希望可以喺度讀書！」

最新影片:

TOPick一分鐘
聖誕節打卡｜4招手機攝影教學跟聖誕樹完美打卡　利用1道具拍出驚人效果

該名小六男生在threads發文，表示早前到了拔萃男書院進行田徑測試，共測試了3項田徑運動，短跑100米、立定跳遠及定點跳遠，他公布了自己的成績，100米：13.00完成、立定跳遠：2.1m、定點跳遠（完全冇練過：3:90m），如果成績通過測試，只需要做一個簡單的面試，成功就可以錄取。

男生到過男拔後，很喜歡學校的環境及校舍：

男拔校舍真係好大，成間大學咁樣，希望可以喺度讀書。

男拔仔能文能武，在學界比賽中，屢獲獎項，所以在取錄學生方面，除了著重成績外，也著重體育，要錄取一點都不簡單。男拔創校於1869年，一條龍小學是拔萃男書院附屬小學。學校初中推行校本小班教學，細分為9班上課，高中分中學文憑試（DSE）6班及國際文憑課程（IBDP）2班。

拔萃男書院升中︱名人校友多

校方著重學生的體藝發展，校內設有80多個學會、校隊、學生組織和興趣小組，並有23項運動校隊，在學屆的運動比賽如游泳、籃球、田徑等等各類比賽，男拔均獲大量獎項，是長勝大贏家。男拔培育很多社會精英，名人校友包括:鄧梓峰、方東昇、霍建寧、胡鴻鈞、翟紹唐等。

男拔中一學位約有240個，不過需預留小學部直升學生的學額，因此只預留約100個學位公開招生，而每年有約1500人申請報讀，校方會甄選約500人進入面試階段。

點擊圖片放大
+4
+3

拔萃男書院升中︱名人校友多甄選標準

面試包括中、英文面見，一般甄選的標準包括：

  • 學業成績 60%
  • 課外活動表現 20%
  • 面試表現 15%
  • 其他（如父兄為舊生/ 兄長現正就讀）5%

高科技教育中心蘇校長撰寫的《最強直資中學天書》，收集了中心學生的真實面試題目。蘇校長指出，面試約為半小時，需分別面見中文老師及英語外籍老師，主要測試學生的中英文水平及數理能力，以下是過往面試題目：

  • 男拔是很多家長心中的神校。(經濟日報資料圖片)

拔萃男書院升中︱中文科（面試前可選粵語或普通話作答）

1) 朗讀文章

在預備室有3至4分鐘閱讀文章，朗讀時以情感、信心、斷句、停頓、語調、聲線、語速、讀音等作評估。

2) 語文基礎知識

考核關於朗讀文章的問題，成語運用、修辭手法、作句、認字及普通話交談等。

3) 其他提問

與學生日常生活有關，例如你就讀哪一所學校、最喜歡的運動及原因、個人興趣、其他學習經歷及最近發生的社會議題等。

拔萃男書院升中︱英文科

1) 朗讀文章

在預備室有3至4分鐘閱讀文章，以讀音、語調、情感、流暢、停頓、信心作評估。如朗讀時遇到不懂的生字，除了積極嘗試拼讀，亦可即時禮貌地詢問考官。

2) 其他提問

與學生日常生活有關，例如早上何時上學、乘搭甚麼交通工具、喜歡甚麼運動及其他興趣等。

拔萃男書院升中︱數學科

限時4分半鐘內完成20條數學題，題目包括分數、時間、邏輯等，分為應用題及選擇題，全部需要心算，並用英文作答。

【升中面試】拔萃男書院中一1500人爭100學額　了解中英數面試題目增添勝算

最新全港中學排名2024｜全港TOP100中學排名+18區中學頭5位　最齊學校資訊/面試拆解/校長專訪

 

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

直播預告｜津校/直資/國際學校 - 升中面試貼士　12月20日(五)下午5點 HKET APP家庭台開LIVE同你傾!
11:21 2024/12/19
直播預告｜津校/直資/國際學校 - 升中面試貼士　12月20日(五)下午5點 HKET APP家庭台開LIVE同你傾!
升中面試︱英華女學校中一入學簡介會3場逾2千人座無虛席　校長貼士：最愛收呢類學生
18:46 2024/12/09
升中面試︱英華女學校中一入學簡介會3場逾2千人座無虛席　校長貼士：最愛收呢類學生
升中派位｜2025/26學年港島區22間英中自行收生準則　個別學校面試表現比重高達50%【附面試日期】
14:57 2024/12/23
升中派位｜2025/26學年港島區22間英中自行收生準則　個別學校面試表現比重高達50%【附面試日期】
升中派位｜2025/26學年九龍區41間英中自行收生準則　有學校看重小學成績佔面試60%比重【附面試日期】
12:08 2024/12/24
升中派位｜2025/26學年九龍區41間英中自行收生準則　有學校看重小學成績佔面試60%比重【附面試日期】

你可能感興趣

直播預告｜津校/直資/國際學校 - 升中面試貼士　12月20日(五)下午5點 HKET APP家庭台開LIVE同你傾!
11:21 2024/12/19
直播預告｜津校/直資/國際學校 - 升中面試貼士　12月20日(五)下午5點 HKET APP家庭台開LIVE同你傾!
升中面試︱英華女學校中一入學簡介會3場逾2千人座無虛席　校長貼士：最愛收呢類學生
18:46 2024/12/09
升中面試︱英華女學校中一入學簡介會3場逾2千人座無虛席　校長貼士：最愛收呢類學生
升中派位｜2025/26學年港島區22間英中自行收生準則　個別學校面試表現比重高達50%【附面試日期】
14:57 2024/12/23
升中派位｜2025/26學年港島區22間英中自行收生準則　個別學校面試表現比重高達50%【附面試日期】
課外活動 中小學教育 升中派位 田徑運動 運動 方東昇 霍建寧 翟紹唐 胡鴻鈞 鄧梓峰

最高瀏覽

關節｜中醫師教檢查膝關節痛 跑步膝常見於女性或肥胖患者
關節｜中醫師教檢查膝關節痛 跑步膝常見於女性或肥胖患者
2025蛇年運程｜玄學家周璞初預測蛇年娛圈現象　5個行業有利發展
2025蛇年運程｜玄學家周璞初預測蛇年娛圈現象　5個行業有利發展
急症室最長等候時間（12月27日 時間12:05）
急症室最長等候時間（12月27日 時間12:05）
嘉禾V Walk疑結業︱嘉禾V Walk停止售賣明天戲票疑執笠　今年至少8間戲院結業
嘉禾V Walk疑結業︱嘉禾V Walk停止售賣明天戲票疑執笠　今年至少8間戲院結業
跳繩燒脂｜港男每日跳繩30分鐘　連續30日真人實測結果出爐
跳繩燒脂｜港男每日跳繩30分鐘　連續30日真人實測結果出爐