八達通｜八達通旺角遺失1小時被消費$XXX 網民見消費記錄：一睇就知係小朋友
撰文： 王月明
發布時間： 49 分鐘前
【八達通 / 報失 / 旺角】八達通不慎遺失一定要及時報失！近日，有人在Facebook「失物報失及認領」群組發帖，指日前於旺角不慎遺失八達通，報失時發現該卡已被人拾獲並消費數百元，網民根據消費記錄猜測對方可能是小朋友。
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八達通｜遺失後被消費$229.4
據樓主描述，12月16日晚於旺角不慎遺失八達通，他報失時發現該卡已被人拾獲並消費。據樓主上傳的八達通消費記錄可見，當晚8時41分，拾獲者於一間玩具店消費120元；20分鐘後於另一間玩具店消費68元；之後花費7.4元乘搭港鐵至包點店消費44元，在不到1小時的時間內總共以該八達通消費229.4元。
樓主坦言「唔諗住攞返，但希望呢位執到嘅人可以多謝我施捨畀你」，報失八達通需要幾個小時才能完成，他無奈表示已調整心態，「已當破財消災」，他認為自身雖有不慎之處，「但良好嘅品德都好重要，食埋呢餐飯買完玩具培養下自己啦」。
八達通｜網民猜測拾獲者是小朋友
網民建議樓主報警處理，更根據時間推測出拾獲者的行動路線，「佢執到張卡就去對面門口扭蛋，之後搭港鐵去黃大仙、荔景或美孚（鑽石山無唐記），報警追踪可以追到嘅機會都好高」、「如果有報警，應該可以拉到，因為佢用八達通做嘅嘢就可以睇返CCTV，我都試過唔見咗，2日就拉到人」、「報警備案啦，佢搭過港鐵，一定查到」。
不少網民根據拾獲者消費的物品猜測，對方年齡可能較小，「感覺似小朋友」、「一睇個消費就知係小朋友」、「年紀大啲嘅，大大力咁嘟，點會重慳住食唐記」。
八達通｜報失注意事項
若八達通不慎遺落要盡快報失，以免造成更大的經濟損失！
- 個人八達通、手機八達通及自動增值用戶均可於網上填寫報失表格進行報失；
- 八達通公司將根據失主持有的八達通類型收取20至50元手續費及成本費；
- 不記名（未記錄個人資料）之八達通被視為「由八達通公司擁有的租借卡」，不支持報失；
- 八達通報失處理將經歷數小時，建議失主盡快進行報失。
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