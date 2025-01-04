八達通｜八達通旺角遺失1小時被消費$XXX　網民見消費記錄：一睇就知係小朋友

▲ 八達通旺角遺失1小時被消費$XXX，網民見消費記錄：一睇就知係小朋友。

【八達通 / 報失 / 旺角】八達通不慎遺失一定要及時報失！近日，有人在Facebook「失物報失及認領」群組發帖，指日前於旺角不慎遺失八達通，報失時發現該卡已被人拾獲並消費數百元，網民根據消費記錄猜測對方可能是小朋友。

【盜竊案】66歲男偷信用卡偽造身份證報失 成功收交易驗證碼盜刷64.7萬元

八達通｜遺失後被消費$229.4

據樓主描述，12月16日晚於旺角不慎遺失八達通，他報失時發現該卡已被人拾獲並消費。據樓主上傳的八達通消費記錄可見，當晚8時41分，拾獲者於一間玩具店消費120元；20分鐘後於另一間玩具店消費68元；之後花費7.4元乘搭港鐵至包點店消費44元，在不到1小時的時間內總共以該八達通消費229.4元。

樓主坦言「唔諗住攞返，但希望呢位執到嘅人可以多謝我施捨畀你」，報失八達通需要幾個小時才能完成，他無奈表示已調整心態，「已當破財消災」，他認為自身雖有不慎之處，「但良好嘅品德都好重要，食埋呢餐飯買完玩具培養下自己啦」。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

八達通｜網民猜測拾獲者是小朋友

網民建議樓主報警處理，更根據時間推測出拾獲者的行動路線，「佢執到張卡就去對面門口扭蛋，之後搭港鐵去黃大仙、荔景或美孚（鑽石山無唐記），報警追踪可以追到嘅機會都好高」、「如果有報警，應該可以拉到，因為佢用八達通做嘅嘢就可以睇返CCTV，我都試過唔見咗，2日就拉到人」、「報警備案啦，佢搭過港鐵，一定查到」。

不少網民根據拾獲者消費的物品猜測，對方年齡可能較小，「感覺似小朋友」、「一睇個消費就知係小朋友」、「年紀大啲嘅，大大力咁嘟，點會重慳住食唐記」。

八達通｜報失注意事項

若八達通不慎遺落要盡快報失，以免造成更大的經濟損失！

巴士阿伯｜阿伯嘟廁紙當付車資 車長勸畀錢反被鬧爆

【物歸原主】警方金鐘站首設「自助服務機」助報失報案 首日已成功尋回內地客失物

八達通更換｜拍卡聽到這個聲音要留意！ 2批八達通即將失效【附換卡方法】

最新影片推介：

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】