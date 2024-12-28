快速吹頭｜日本節目實測「快速乾髮術」　只需1物節省一半吹頭時間

▲ 日本節目實測「快速乾髮術」，只需加1物大大縮減吹頭時間！

相信長頭髮的女生都為吹乾頭髮感到煩惱，每次至少要花10-15分鐘吹頭，夏天時吹完頭更會滿頭大汗，非常麻煩！日本節目就教授一招「快速乾髮術」，吹頭時只要加一物，便可以加快吹乾速度，甚至節省近一半時間！

快速吹頭｜風筒吹頭VS加毛巾吹頭

日本綜藝節目《くりぃむしちゅーのハナタカ》曾實測「快速乾髮術」，找來工作人員進行測試，一邊利用風筒吹乾頭髮，另一邊則把毛巾蓋著濕髮吹乾，結果發現兩者的時間相差咁多！點擊下圖即看：

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冬天洗厚重的衣服時，通常難以晾乾，近日日本大廠花王Attack洗衣液在官方社交平台上，分享1招「逆向晾曬法」，2個步驟便能讓厚衣物快速晾乾！點擊下圖即看：

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延伸閱讀：暖包最強保暖黃金位置

▲ 只有一個暖包切勿亂貼或握在手，醫生點出「保暖黃金位置」：只用1個全身都暖。

暖包使用方法｜暖包勿亂貼手握最浪費 醫生點出「保暖黃金位置」：只用1個全身都暖

日本醫學博士福田千晶在著作《暖活：手腳冰冷隱藏著可怕的危機！》一書提及，近9成網民愛將暖包放口袋、用手搓揉，但其實都是錯誤，以上只是浪費暖包的熱能。如果身上只用一個暖包，可放一個部位達致全身都暖。點擊下圖即看：

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