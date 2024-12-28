快速吹頭｜日本節目實測「快速乾髮術」 只需1物節省一半吹頭時間
撰文： 王明芳
發布時間： 1 小時前
相信長頭髮的女生都為吹乾頭髮感到煩惱，每次至少要花10-15分鐘吹頭，夏天時吹完頭更會滿頭大汗，非常麻煩！日本節目就教授一招「快速乾髮術」，吹頭時只要加一物，便可以加快吹乾速度，甚至節省近一半時間！
快速吹頭｜風筒吹頭VS加毛巾吹頭
日本綜藝節目《くりぃむしちゅーのハナタカ》曾實測「快速乾髮術」，找來工作人員進行測試，一邊利用風筒吹乾頭髮，另一邊則把毛巾蓋著濕髮吹乾，結果發現兩者的時間相差咁多！點擊下圖即看：
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