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高官任命｜社署署長李佩詩接替羅淑佩出任房屋局常秘兼房署署長

政治

撰文： 林曉君

發布時間： 55 分鐘前

最後更新： 27 分鐘前

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社署署長李佩詩。

港府今日公布高層官員任命，現任社會福利署署長李佩詩將於明年2月4日出任房屋局常任秘書長／房屋署署長；其職位由現任教育局副秘書長杜永恒接替。

現任保安局副秘書長杜潔麗將於明年2月3日出任民政事務總署署長，接替將於明年1月底展開退休前休假的張趙凱渝。

李佩詩1993年8月加入政務職系，於去年4月晉升為首長級甲級政務官（D6）。她於2011年8月至2019年1月出任政制及內地事務局副秘書長，於2019年1月至2022年7月出任政策創新與統籌辦事處副總監（後改稱政務司司長辦公室施政報告組副主任），並於2022年8月起出任社署署長。

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杜永恒於1996年10月加入政務職系，去年4月晉升為首長級乙一級政務官（D4）。他於2017年2月至2020年4月出任商務及經濟發展局副秘書長（通訊及創意產業），並於2020年5月起出任教育局副秘書長。

杜潔麗曾任行政長官私人秘書

杜潔麗1995年9月加入政務職系，於去年四月晉升為首長級乙一級政務官（D4）。她於2022年5月至2022年6月出任候任行政長官私人秘書，於2022年7月至2023年2月出任行政長官私人秘書，並於去年六月起出任保安局副秘書長。

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