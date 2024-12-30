金融中心｜陳茂波提六方向鞏固提升國際金融中心地位　明年加速推進籌融資市場發展

▲ 財政司司長陳茂波。（政府新聞處圖片）

財政司司長陳茂波表示，金融服務是香港的「金字招牌」，會繼續努力鞏固提升香港國際金融中心的地位。他提出6個發展方向。

陳茂波今日出席「央視財經金融強國—香港金融之夜」時，就鞏固提升香港國際金融中心的地位提出5點看法，第一是積極推進籌融資市場發展，他說，今年，香港IPO市場已經回暖，募資額已經超過800億港元，全球排行第四。「在2025年，我們會加速這良好勢頭的推進。」

其他四方面包括：更好發揮「互聯互通」優勢；以金融支持創科發展；支持國家和亞洲地區的綠色轉型；支持國際貿易融資和供應鏈中心的建設；持續推動金融科技創新。

陳茂波說，過去一年，特區政府團隊銳意開拓中東和東盟地區市場，取得了不錯的進展。未來，會進一步朝這個方向努力，開拓新市場和新的資金來源。

推動金融科技創新方面，陳茂波指出，香港現時有超過1 100家金融科技公司，比去年增長了約15%。政府會持續推動央行數字貨幣、移動支付、數字銀行、數字資產交易等的發展，並加強與世界各地央行的合作，推進以區塊鏈為本的跨境貿易數字貨幣結算，讓金融創新更好服務實體經濟。

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