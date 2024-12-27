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大腸癌｜20歲女常胃痛肚脹打嗝　照腸鏡驚見逾20粒瘜肉　醫生嘆1原因患癌率高5倍【附5招預防大腸癌】

健康資訊

撰文： 黃堯姿

發布時間： 30 分鐘前

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【大腸癌／瘜肉／家族患癌／致癌】自問生活飲食健康，為何難逃患癌一劫？近年越來越多人突揭患癌，當中成因與生活習慣未必有直接關係。台灣一名年僅20歲的女生因持續胃痛肚脹，一照腸鏡驚見20多粒大腸瘜肉。有當地醫生警告，這種瘜肉癌化的風險非常高，而治療方法亦相對棘手，呼籲1種高危人士要定期做檢查追蹤身體狀況。

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大腸癌｜家族3人患癌 女子照腸鏡驚見20粒大腸瘜肉

台灣胃腸肝膽科醫生林相宏近日在個人Facebook專頁發文分享一個棘手病例，指一名20歲女子因為最近經常肚脹胃痛，且經常打嗝，但排便正常，且家族有強烈的癌症病史，故此來做胃腸鏡檢查求個安心。據了解，女子的媽媽患甲狀腺癌、外婆患乳癌、外公患腎臟癌。

林相宏為女子做大腸鏡檢查時，赫見腸道裡有超過20粒瘜肉，他形容「每一顆都是又大又扁平，很難切除」，屬於一種有強烈癌化風險的鋸齒狀息肉。他續指，女子患鋸齒狀瘜肉症候群，而這種瘜肉的成因未明，但有很大機率是源自於家族遺傳和基因突變：

有超過5成家族史都有大腸癌，一輩子罹患大腸癌的機率也大約有2成。

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大腸癌｜鋸齒狀瘜肉有強烈癌化風險

他續指，這種瘜肉俗稱「大腸癌隱形殺手」，因瘜肉呈扁平狀，形態像正常的大腸黏膜或皺摺，一般生長於很深的大腸，故很難被發現。而鋸齒狀瘜肉的形成與清腸不佳有關，因經常被糞水蓋住，單憑肉眼難以察覺，糞便潛血測試亦幾乎驗不出來。大腸鏡檢查結果正常，容易被忽略導致「間隔大腸癌」。這種病一直潛藏在腸道，繼而在3-5年內發現罹患大腸癌的狀況。

林相宏強調，這種瘜肉演化成癌症佔大腸癌病例中1至2成，有非常高的癌化風險，建議患者一旦發現有瘜肉生長，務必將所有大於0.5厘米的瘜肉切除乾淨，術後1至2年要持續覆診追蹤病情。若瘜肉過多或過大導致無法用手術切除，則建議接受大腸切除手術，預防未來患上大腸癌的機率。

大腸癌｜早於家人病發10年開始檢查

家族有癌症病史會增加患上大腸癌的風險高達5倍，林相宏提醒，若有上述病史的人士，至少要從40歲開始就定期做大腸鏡檢查，最好早於家人病發前10年開始追蹤情況：

  • 如有家人在40歲患大腸癌，建議從30歲開始檢查。
  • 如家人在40歲診斷鋸齒狀瘜肉症候群，建議從40歲開始檢查。

他提醒，雖然維持健康飲食和生活是防癌的基本步，但經過近年臨床的觀察發現體質亦會大大影響罹癌機率，故留意家族癌症病史是防癌的先決條件。

大腸癌｜偏瘦年輕女性亦中招 5大關鍵因素生成息肉

台灣肝膽腸胃科醫生葉秉威曾在其Facebook專頁發文分享臨床經驗，指年輕、偏瘦削的女性亦有生大腸息肉的可能，如鋸齒狀腺瘤。他指出，大腸息肉的生成與５大因素有關：

  • 年齡
  • 性別
  • 體重
  • 飲食形態
  • 吸煙飲酒

大腸癌｜「息肉臉」6大分辨特徵

葉醫生補充，有６種特徵的人士容易看得出有大腸息肉。他過往曾做過5至6萬次大腸鏡檢查的經驗，歸納出以下有「息肉臉」的因素：

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大腸癌｜初期沒有明顯病徵 留意大便變化

本港腸胃肝臟科專科醫生房嘉略也曾接受訪問，指出早期大腸癌算是沒有任何明顯病徵，不過隨著腫瘤開始增長，大腸癌的患者可能會出現不同徵狀，當中最明顯是大便習慣出現改變，他提醒如果情況持續1個月以上，就應盡快求醫檢查︰

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大腸癌｜宜2年做1次大腸檢查 高危人士留意身體徵兆

台灣肝膽腸胃科醫生詹宜學在其Facebook專頁提醒大眾，定期做大腸鏡檢查和糞便篩檢很重要。詹宜學引述台灣衛福部統計，每2年做一次糞便篩檢，能夠降低35%大腸癌死亡率。他亦呼籲10大高危人士要小心留意身體8大異狀，越早發現和治療，治癒機率越高：

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大腸癌｜10大高危人士

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  • 50歲以上 : 因為超過一半以上的大腸癌病人，年齡大於50歲
  • 大腸癌的發生和高熱量、高脂肪、高糖及低纖維飲食有關
  • 飲酒、吸煙者
  • 糖尿病
  • 肥胖
  • 排便習慣不正常、長期便秘
  • 愛吃紅肉者
  • 遺傳性非息肉性大腸癌的患者
  • 家族性多發性息肉症候群的患者
  • 其他疾病 : 如罹患潰瘍炎性大腸炎、克隆氏腸炎、曾罹患大腸癌並已治癒者

大腸癌7大症狀

詹宜學亦曾列出以下7大症狀，呼籲多加留意身體異狀，尤其是排便習慣轉變：

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