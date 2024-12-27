2元乘車優惠｜周永新：倡60至64歲每月上限700元　65歲以上人士不變

▲ （陳靜儀攝）

港府面對千億財赤，港大榮休學者周永新撰文，認為長者2元乘車應有所設限，60至64歲人士每月所得補貼不應超過700元，至於65歲及以上市民則維持現有安排。他又指，更徹底的辦法是把合資格年齡回復到65歲及以上。

社會正討論政府減少經常性開支的做法，包括應否削減社會福利開支。周永新表示，確保市民的基本生活和需要不會因削減開支而受到影響的情況下，削減社福開支是資源調動。

▲ 周永新提出，60至65歲以下人士，2元乘車應設上限700元。（資料圖片）

上年度開支達39億

在本財政年度的社會福利1,201億元預算開支中，社會保障佔819億元（68.2%）。自2022年起，2元乘車優惠受惠範圍提前至60歲，根據勞福局上月提供的資料，計劃開支佔政府經營開支總額由2022至2023年的0.5%，提高至上個財政年度年的0.7%，達39億元。

他倡議，限制60至64歲市民每月得到的乘車優惠金額不超過700元，即每日大約可得到23.3元交通補貼。他以每日4程計算，每程平均可用5.83元，加上他們每程自付的2元，認為數目應足夠他們出外參加活動、探親，或在所住區內就業。他進一步表示，更徹底的辦法是把合資格年齡回復到65歲及以上。此外，他又建議政府凍結高齡津貼（生果金）每月金額1,620元，不應再作調整。

狄志遠：不應向老人家開刀

立法會社福界議員狄志遠不認同為2元乘車優惠設每月上限，因「小問題上修修補補」難改善整體財政問題，而合資格年齡降至60歲屬德政應繼續。他覺得「向老人家開刀」會帶來不好觀感，建議政府從其他方面節流。

社協會副主任施麗珊認為乘車優惠設領取限制可能影響跨區上班的長者，因上班來回的車費並不便宜，相信規定對他們有影響，會減少鼓勵就業。

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