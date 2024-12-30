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跟Trip.com輕鬆來一趟綠色出行！旅行選擇變得簡單又低碳

特約

發布時間： 2024/12/30 14:00

最後更新： 2024/12/30 14:31

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熱門 濟州航空空難 保暖大法 叱咤樂壇流行榜2024 升中面試 超市大搜查 名校專區 破·地獄 財政預算案2025 藥物百科 會員有獎

旅行的意義有很多種，如果可以遊玩時開心一點，更為保護地球環境出一分力，意義更重大。全球知名的旅遊服務供應商Trip.com最近獲得全球永續旅遊委員會（GSTC）所頒發的「全球永續旅遊驗證」，旨在認證住宿、目的地或任何旅遊相關企業達到全球可持續標準的原則，積極保護世界的自然和文化資源，為推動可持續旅遊發展邁進一大步。

簡化用戶篩選過程

永續旅遊是指在旅遊活動中考慮環境保護、社會公平和經濟效益的一種旅遊方式。其目標是減少旅遊對環境的負面影響，同時促進當地社區的發展和文化及環境保護。根據 Global Information的《Global Sustainable Tourism Market 2023-2027》報告，可持續旅遊市場規模將持續增長，顯示綠色旅遊將成為環球大趨勢，各地的旅客紛紛選擇具可持續發展理念的優質綠色酒店。

為鼓勵大眾建立永續旅行模式，Trip.com引入新功能幫助用戶簡化尋找綠色住宿的過程，通過在預訂平台上顯示世界各地具GSTC頒發「認證可持續發展」標籤的酒店或旅館，使旅客能夠輕鬆識別和預訂實施永續低碳政策的住宿，資訊透明度亦成為旅客眼中的基本消費者權利，比如酒店會採取減低碳排放、廢物及回收管理的措施；旗下餐館多使用有機食材或本地農產品；實行關顧員工健康與福祉的政策等等。

旅客可以在Trip.com平台上預訂世界各地具「認證可持續發展」標籤的酒店或旅館，比如圖中的香港文華東方酒店。

GSTC是一個全球性的非政府組織，為國際上被廣受認可的永續旅遊驗證之一，致力推動可持續旅遊的發展，保護自然環境和文化遺產。當中的旅遊供應商及產品均經過透明、公正和專業的驗證過程，不僅增強了消費者的信心，還鼓勵更多企業實踐相近的可持續營運政策及措施。根據攜程集團《2023年環境、社會及管治報告》數據顯示，集團現已涵蓋140家酒店集團共2,600家低碳酒店，帶動430萬旅客入住低碳酒店，另引入超過10,000種低碳旅遊產品，包括低碳航班、低碳商旅及低碳交通產品等。

綠色永續承諾

集團加入了科學碳目標倡議（SBTi）及聯合國全球盟約（UNGC），期望吸引更多旅客加入可持續綠色旅遊的行列。

集團2024年可持續旅遊消費者報告亦揭示了旅客對可持續旅行的態度，9成受訪者表達了對可持續旅行的興趣，但當中只有近58%受訪者曾購買或使用低碳旅遊產品，意味旅遊營運商可以更進一步提供更多的可持續旅行選項，吸引更多旅客加入可持續綠色旅遊的行列。

集團為達至2050年實現碳中和的目標，更加入了科學碳目標倡議（Science Based Targets initiative，SBTi），旨在幫助企業和城市制定基於科學的減排目標以應對氣候變化。SBTi的主要目標是確保這些目標符合《巴黎協定》的要求，例如將全球氣溫升幅控制在1.5°C以內。

此外，Trip.com亦加入入聯合國全球盟約（UN Global Compact，UNGC），支持組織的十項原則，全面關注人權、勞工、環境、反貪腐議題及履行箇中的基本責任，從企業價值體系和採取原則為本的經營方法（principles-based approach）開始，實踐企業永續發展。

提升競爭優勢

集團最近亦參與在新加坡舉行的GSTC2024全球會議，和其他業界領袖討論如何利用可持續性作為競爭優勢，包括探索新興商機、提升旅客的環保意識，以及致力營造可持續供應鏈。另將兼顧道德規範和環境責任的元素，融入企業營運過程中，例如堅持與合規的供應鏈合作，改善供應鏈管理等。

再者，繼集團加入全球重要的行業協會及盟約，並將當中的標準和原則推廣至全球業務，尤其在每位新員工入職培訓中加入介紹可持續旅行倡議和集團ESG戰略的相關內容，致力將可持續旅行理念貫徹於企業經營及流程，從而加強在旅遊業界的競爭力，並為旅客提供全面的可持續旅遊體驗及服務。

（特約）

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