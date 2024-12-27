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凍齡女神｜韓國第一天然美女42歲韓佳人超自律7招凍齡　一生只吃過10包即食麵：不太喜歡

保健美顏

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

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韓國第一天然美女42歲韓佳人超自律7招凍齡，一生只吃過10包即食麵：不太喜歡。

【韓佳人／飲食控制／凍齡／養生】韓國天然第一美女韓佳人近日在韓綜中透露，自己至今只吃過約10包即食麵，飲過4支可樂，驚人的自律飲食控制引發熱議，令人難以置信。

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凍齡女神｜一生只吃過10包即食麵 飲過4支可樂

現年42歲的韓國演員韓佳人被譽為韓國最美的天然美女，近日她在韓綜《帳篷外面是歐洲之南法篇》中透露，自己至今只吃過約10包即食麵，飲過4支可樂，甚至坦言，「出生到現在都未飲過拿鐵咖啡。」 

韓佳人表示，從小她就不太喜歡即食麵和碳酸飲料，儘管這些食物在韓國日常飲食中非常普遍，她卻始終對這些食物興趣缺缺。特別是在韓國，人均每年泡麵消費量高達70到80包，然而她一生的消費量卻只有10包，這樣的數字和其他人相比簡直不可思議。

至於可樂，韓佳人也坦言只飲過4支，並強調自己比起可樂寧願飲燒酒等其他飲品。節目中，當她自曝這些數據時，主持人及其他嘉賓都感到難以置信，認為這樣的生活習慣幾乎是超乎想像。

韓佳人還提到，因自己不喝咖啡，所以完全不知道拿鐵咖啡的味道，甚至問「味道有點像奶茶嗎？」 她又補充，即使在夏天，她也只喝「溫水或熱茶」，而不是韓國人普遍喜愛的冰美式。她曾在YouTube頻道上解釋，「當我喝咖啡，我無法入睡，而且副作用很嚴重。」 

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凍齡女神｜6招凍齡秘訣

韓佳人於2002年出道，以甜美精緻的天然外貌為人所知，曾出演過《擁抱太陽的月亮》、《Mistresses》、《黃色手帕》、《建築學概論》等影視作品。

2003年她因《黃色手帕》結識現任丈夫延政勳，並在當紅時選擇公開認愛並結婚，現育有兩子，是演藝圈的模範夫妻代表。而韓佳人自2016年產下長女後就回歸家庭，鮮少出席公開活動，上一部作品還是2018年播出的《Mistresses》。

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自出道以來就是天然美人代表的韓佳人，即使已經年過40，還生過兩個孩子，但彈潤光澤的肌膚狀態也完全不輸十幾二十歲的少女。她還曾分享7招凍齡秘訣：

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1.早上起床先喝溫水

韓佳人在過去的訪問中曾提到自己的保養秘訣就是「多喝水」，多喝水能提升新陳代謝，不僅能幫助瘦身，也能讓肌膚狀態更好。她每天起床後就會先喝一杯溫水，不僅可以補充前一晚所流失的水分，也能為內臟器官保暖，並讓血液循環更好；餐前也會先喝水墊墊胃，減緩飢餓感。建議不要超過200ml為佳。

2.平時幾乎不化妝

韓佳人私底下幾乎不太化妝，這讓肌膚能有好好深呼吸的機會；若要出席活動或上節目也都以淡妝為主。

3.早晚勤作保養

韓佳人很重視基礎保養，她認為持續的、好好的保養肌膚，長時間下來的努力絕對可以反饋在肌膚狀態上。她曾透露自己喜歡有紅參成份的精華液，來加強肌膚抗老保養。當面臨換季、肌膚比較乾燥不穩定時，則會敷面膜或勤擦乳霜來加強保濕。

4.每天補充益生菌

除了多喝水、勤保養，韓佳人也分享自己更偏愛以食補的方式保養，尤其每天都會吃益生菌維持腸道健康，當腸道健康了，膚質與身材自然會變得更好。

5.不吃炸物速食、甜食、精緻澱粉

而韓佳人在飲食方面相當忌口，平時除了不吃漢堡、披薩等速食之外，也不太吃甜食和精緻澱粉。炸物與含精緻糖食物都含有較多的糖化終產物（AGEs），當體內累積過多的AGEs時，就會容易肥胖、老化；反之，則能減少肥胖的可能與延緩老化。

6.多吃蔬菜與原型食物

韓佳人曾分享過她早餐必吃煮熟的胡蘿蔔、佐以橄欖油烤過的番茄等蔬菜；飲品則是將黑豆磨成粉加在豆奶裡一起喝。由於她不吃精緻澱粉，因此一般也不會吃白飯，而是會以紅薯取代，並且每天都會吃水果，讓飲食更加均衡。

7.消毒針打擊長痘痘

面對女生最討厭的痘痘，韓佳人也分享了自己的小秘方，就是用消毒過的針在痘痘上戳個小洞，而後將裡面的膿包擠乾淨，再用冰塊敷著以鎮定消紅，減少留疤機率。

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