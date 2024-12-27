生活智慧｜10大熱門4字Pin碼最易被盜　頭2字忌用XX　專家教1招設定安全密碼

▲ 揭開10大熱門4字Pin碼最易被盜，頭2字最忌用呢2個數字！

【密碼安全/信用卡/提款卡/4字PIN碼】「密碼」是交易前、提款等的一個重要關卡，所以一定要「有咁複雜得咁複雜」。日本資訊安全公司近日公佈一項研究，在銀行現金卡、信用卡等用到的「4位數PIN碼」中，歸納出頭十位最為熱門常用的組合，第一位更佔了當中的11%之多！在設立密碼時，有專家指出很多人常墮入一個陷阱，為此他更教授了秘訣，希望大眾好好保護自己的財產，防止駭客入侵！

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密碼安全｜10大最熱門「4位數PIN碼」

根據日本媒體《livedoor news》的報道，在0000至9999的「4位數PIN碼」選擇中，共有一萬個組合，而研究人員從曾經洩漏的340萬個PIN碼中，發現有一些號碼「老是常出現」！

頭十名熱門「4位數PIN碼」如下：

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密碼安全｜十大有4個重複相同的數字

最受歡迎的是「1234」，佔了總和的11%；第二名則是「1111」，佔有率達6%，兩者的共通點都是「很容易記住」；而在十個之中，則有4個是重複相同的數字。

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密碼安全｜用戶愛用出生年月日設定密碼

此外，研究人員還得出另一個發現，很多人會使用「19」作為前兩位數字，推測用家是根據自己的出生年份去設定。

另外，也有不少人的「4位數PIN碼」的前兩位數是「12」或更低，而後兩位數是「31」或更低。由此可見，用家們喜歡以「出生月份」加「日子」作為設定。

有專家指出，在設定密碼時以防忘記，大家都傾向選擇容易記住的簡單數字組合，而這個做法也被世界上很多的人同時使用，因此以上「可猜測性」的密碼設定是非常危險的。專家透露，駭客僅嘗試五次就約有20%機會破解一個PIN碼。

密碼安全｜10個「最少人用」的PIN碼

報道同時公佈十大「最少人用」的PIN碼，包括：

8557 8438 9539 7063 6827 0859 6793 0738 6835 8093

從以上可見，數字「7」、「8」、「9」等數字常常被使用，數字組合看似沒有規律性，也並非年、月、日。為此，專家建議不要再使用生日或紀念日期作為密碼，而是使用「完全隨機」的數字，然後用密碼管理器來記下它們。

密碼安全｜全球20大最常用密碼公布 最多人用呢組數字駭客極速破解

為電腦安全性，定時也會要求用戶更改密碼，近日有網絡安全公司發布了《2024全球200大最常用密碼排行榜》，揭示全球用戶設置密碼的習慣，原來普遍都是使用最普通的數字？

近日網絡安全公司NordVPN及公布了《2024全球200大最常用密碼排行榜》。根據NordVPN的分析，不少密碼都是使用簡單的數字排列和英文。

即睇2024最常用密碼TOP20，第1名逾3百萬人用：

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密碼安全｜4大選擇密碼貼士

為保障個人帳戶安全性，NordVPN另提出4項建議，當中避免使用有機會洩露個人資料的密碼組合等，所以大家選擇密碼時要花點心思，不過要記得密碼呀！

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延伸閱讀：生活智慧｜全球20大最常用密碼公布 最多人用呢組數字駭客極速破解【附選密碼貼士】

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