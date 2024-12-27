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糖尿病︱中大發現：糖尿病患者一種荷爾蒙上升　心腎併發症發生率高二至四倍

社會

撰文： 陳展棋

發布時間： 1 小時前

最後更新： 49 分鐘前

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中大醫學院內分泌及糖尿科主任馬青雲早前進行一項研究，證實一種由心室細胞製造和分泌的荷爾蒙(NT-proBNP)，可用於獨立預測2型糖尿病患者併發心血管疾病及腎病的風險。當該荷爾蒙上升，患者心腎併發症發生率是其他糖尿病患者的二至四倍。

研究人員指，NT-proBNP可作為臨床生物標誌物，為糖尿病患者進行心腎併發症風險預測及分層，篩選出需要加強風險因素管理的患者。

研究團隊利用由中大管理的香港糖尿病生物庫中1,993名患有2型糖尿病、並有量度NT-proBNP水平的病人數據進行分析，以探究NT-proBNP上升與心血管或腎臟併發症之間的關聯。

研究發現，四分之一（24.7%）的糖尿病患者出現NT-proBNP水平上升。當NT-proBNP上升後，其心腎併發症發生率是NT-proBNP水平正常患者的2至4倍。在調整多個因素後，發現NT-proBNP上升與發生心血管併發症相關，包括心房顫動、心血管疾病和心臟衰竭，而NT-proBNP上升與慢性腎病、腎衰竭及估算腎小球過濾率（eGFR）下降40%相關。

及早識別患者　加強管理和治療

研究團隊進一步驗證利用NT-proBNP預測糖尿病患者出現各種心血管及腎臟併發症風險的效用，結果發現一致性指數（C指數）超過0.8，證明此生物標誌物對各種心腎併發症均具有良好的預測能力。

馬青雲表示，研究證實生物標誌物NT-proBNP可用於識別具高心血管或腎臟併發症風險的糖尿病患者。將NT-proBNP納入現有的風險預測方程式當中，可以提升對各種心腎併發症的預測能力，比僅依賴臨床風險因素的效果更佳。現在有有效的藥物可以幫助減低糖尿病患者的心腎併發症風險。及早識別高風險患者，有助及早介入及提供治療。

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