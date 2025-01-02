港鐵｜港鐵罰款條例及罰金一文睇清　逗留超時/無有效車票/遺失車票

▲ 港鐵罰款條例及罰金一文睇清，逗留超時、無有效車票、遺失車票等。

【車票 / 附加費 / 港鐵】港鐵為杜絕乘客在車站內交易貨品及規範乘車秩序，若違反規定將被處以罰金，惟不時能於網絡見到有乘客因不了解相關車票相關之規定，而致乘車不當面臨罰款。即睇現時港鐵車票規定及罰款金額詳情。

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港鐵｜同一車站出入閘

逗留時間 成人乘客附加費 特惠車票附加費 不超過20min $5 $3.5 超過20min但小於150min $10 小童或使用車票二維碼之長者：$5 殘疾人或長者：$3.5 超過150min $64 $31.5（使用二維碼之殘疾人士及任何使用感應卡不適用於特惠車票）



▲ 港鐵內逗留時間超過150分鐘，成人須繳交64元附加費。（資料圖片）

▲ 持有車票遭損壞、塗改或干擾，或資料記錄遭塗改、刪除或損壞，將被視為無有效票，須繳交1,000元附加費。（資料圖片）

▲ 使用特惠車票卻並不符合該車票的任何一項發出條件，將被視為無有效票，須繳交1,000元附加費。（資料圖片）

▲ 檢查車票時，如未能出示記錄有使用記錄或符合其車程情況的資料的車票，將被視為無繳交車費，並須繳交1,000元。（資料圖片）

港鐵｜另一車站出入逾時

逗留時間 成人乘客附加費 特惠車票附加費 超過150min $64 $31.5（使用二維碼之殘疾人士及任何使用感應卡不適用於特惠車票）

港鐵｜無有效車票

以下情況將會被視為無有效車票，須繳交1,000元附加費：

乘客並無持有車票；

持有不適用於該乘客正在乘搭的車廂或車廂隔間中的車票，而如屬乘搭頭等車廂的情況，無持有頭等車票或在該乘客進入頭等車廂前未為其車票取得車程核准密碼；

持有車票遭損壞、塗改或干擾，或資料記錄遭塗改、刪除或損壞；

使用逾期車票；

使用特惠車票卻並不符合該車票的任何一項發出條件；

▲ 如乘客乘車期間遺失車票而又合理解釋，並及時向職員報失，可酌情收取相等於當時最高額之成人單程車費作為附加費。（資料圖片）

港鐵｜其他須繳交附加費之情況

檢查車票時，如未能出示記錄有使用記錄或符合其車程情況的資料的車票，將被視為無繳交車費，並須繳交1,000元；

如乘客乘車期間遺失車票而又合理解釋，並及時向職員報失，可酌情收取相等於當時最高額之成人單程車費作為附加費；

更換車票或退還車票款，將收取相關行政費用。

資料來源：港鐵 車票發出條件

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