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深圳13號線｜直擊深圳Pokémon嘉年華巨型比卡超/卡比獸/貝貝龍　人才公園試玩無人機拎外賣

親子好去處

撰文： 陳麗薇

發布時間： 20 分鐘前

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深圳13號線開通，即去人才公園玩，直擊深圳Pokémon嘉年華！

【深圳親子遊/深圳聖誕好去處/深圳13號線景點/人才公園/比卡超/寶可夢/Pokemon】適逢深圳13號線於12月28日早上10時18分開通，TOPick記者直擊深圳南山區人才公園Pokémon主題嘉年華，即日起至2025年1月1日免費入場，公園內勁多打卡位，包括巨型寶可夢、卡比獸及貝貝龍，另外Pokémon嘉年華有多部美食車進駐，還可以在公園內試用無人機送外賣服務，相當新奇好玩！

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深圳灣口岸13號線景點｜人才公園辦Pokémon嘉年華

由即日起至2025年1月1日，深圳南山區人才公園舉辦造夢指南主題嘉年華，多隻Pokémon於公園不同區域登場，供粉絲和遊人拍照，其中最受矚目有仰臥草地上的巨型卡比獸、漂浮水面的貝貝龍、沿海的比卡超等。嘉年華亦設Pokémon商店及市集供大家選購紀念品。港人從深圳灣口岸過關後，乘13號線一個站即到人才公園。

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深圳寶可夢Pokémon嘉年華｜入場費全免

記者到昨日（26日）到現場直擊，人流不算太多，見到巨型卡比獸躺在草地上最為震撼，不少港人趁住聖誕假期一家人到現場遊玩，免費入場，嘉年華內有多部美食車進駐有雪糕、雞蛋仔、pizza及飲品等供應！另外嘉年華內都有奇異種子、小火龍、傻鴨等給小朋友及大朋友打卡。

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深圳寶可夢Pokémon嘉年華｜11個商場各有Pokémon 打卡儲印抽獎

人才公園外，深圳全市12個地標都設置了集章點，每個地點都隱藏著一隻比卡超，等待大家去發掘，集齊印章後更可以參加抽獎。當中有南頭古城化身寶可夢一條街，加入多隻經典寶可夢，融入古城韻味；海岸城購物中心就有超夢及超能系道場；科技生態園區就有噴火龍及火系道場等。

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深圳13號線好去處｜人才公園開通無人機拎外賣

另外，無人機外賣在人才公園已經開通，有傳香港沙田區都將會設置無人機外賣點，記者於園內即場試玩，無人機取貨點設有中英文的指示牌解說下單流程，只要按部就班，就可以享用無人機送來的美食！親子一齊試玩，新奇有趣之餘亦可以增加發展低空經濟與無人機的知識！

Pokémon造夢指南主題嘉年華（巨型卡比獸展覽）

地點：深圳人才公園
地址：深圳市南山區粵海街道科苑南路
開放日期：即日起至2025年1月1日
交通：地鐵13號線人才公園站

延伸閱讀：深圳13號線｜深圳灣口岸13號線12.28開通　盤點9大沿線親子必去景點

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