黃楚淇師傅蛇年生肖運程｜2025肖豬運勢：借力使力　小心理財

▲ 黃楚淇蛇年生肖運程｜屬豬宜少作投資賭博

【2025黃楚淇蛇年生肖運程/屬豬/肖豬】在乙巳蛇年，肖豬的朋友受沖太歲的影響，流年運程反覆，定要懂得借力使力，運用團隊合作的力量，在變化多端的局勢中殺出重圍、創造佳績。

此外，也可巧用「驛馬」的吉性，多外出旅遊或出差，主動尋求變化以化解不利局面，有助運勢提升。如果有生意業務在海外的朋友，則更為有利。

黃楚淇蛇年生肖運程｜屬豬宜少作投資賭博

今年財星黯淡，故謹記理財必須格外小心！投資及賭博更是可免則免。看似短期高獲利或新創類型的專案，請三思而行。若遇親友前來借貸要盡量婉拒，否則亦是有借無還。

不妨行善布施、小額捐款，或置業，用於正面，則是「正破財」，屬主動破歡喜財。

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黃楚淇蛇年生肖運程｜屬豬伴侶分隔兩地欠溝通

屬豬的朋友在蛇年有機會在外地或旅途中，認識到合心意的異性，可能因此而展開一段新戀情。對於有伴侶者而言，會出現分離、兩地分居、雙方不常在一起的情形，故應注意與另一半的溝通和交流，互相體諒對方，以最大化修補感情缺口。

黃楚淇蛇年生肖運程｜屬豬注意脾胃健康

健康方面，逢「大耗」星入宮，「耗」代表消耗精力和時間，身體容易被工作、感情、學習等事情拖累，從而出現肝火旺、胸悶、操勞等問題。加諸遇「驛馬」星，作息時間的不規律以及對新環境的水土不適應，脾胃功能欠佳，故飲食盡量以清淡為主。（乙巳蛇年生肖運程之七）

肖豬年份：1935、1947、1959、1971、1983、1995、2007

黃楚淇師傅2025蛇年運程：

撰文：玄學家 黃楚淇師傅

本文轉載自《香港經濟日報》專欄「淇妙無窮」，逢周二刊出。

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