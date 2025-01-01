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黃楚淇師傅蛇年生肖運程｜肖鼠運勢：有正偏財　姻緣運佳

休閒消費

撰文： 玄學家　黃楚淇師傅

發布時間： 11 分鐘前

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黃楚淇蛇年生肖運程｜屬鼠喜得「龍德」吉星護身

【2025黃楚淇蛇年生肖運程】踏入乙巳蛇年，屬鼠的朋友逢「暴敗」凶星飛臨，事業上很多事情進展不順，必須居安思危，步步為營。

然而，幸有「紫微」、「龍德」吉星相助，能夠增強個人的事業運勢，以獲得更多晉升機會，更可能有貴人介紹大客戶，適時可擴充生意令收入增加。

黃楚淇蛇年生肖運程｜屬鼠喜得「龍德」吉星護身

財運方面，屬鼠的朋友在蛇年受「暴敗」星破壞，表現為錢財的意外損失，如遭受盜竊等。「天厄」星出現，注意帶眼識人，勿因輕信小人而招致破財。喜得「龍德」吉星護身，能夠化解破財之虞，避免因意外事件而損失錢財，更能帶來正財和偏財方面的好運，使自己獲得更多的財富。

黃楚淇蛇年生肖運程｜屬鼠感情不利或會分手

不過，蛇年的感情生活受「暴敗」星破壞，屬鼠的朋友逢之可能在毫無預兆下突然分手；夫妻或情侶之間容易相互猜疑、傷害、指摘、抱怨等情況較多。年內迎來「紫薇」、「龍德」吉星照耀，所遇之象皆可逢凶化吉，屬鼠的朋友交友運和姻緣運都非常好，流年宜嫁娶。

黃楚淇蛇年生肖運程｜屬鼠慎防意外受傷

至於在健康上，屬鼠的朋友在蛇年要提防身體磕碰受傷等意外之災，不宜進行高危的運動；駕車人士要提防發生交通意外，切勿鹵莽駕駛。外出時要注意「天厄」這顆主非人力之災的星出現，代表容易遇到危險，或受到驚嚇，故出門前留意天氣預報，提前做好出行規劃。（乙巳蛇年生肖運程之八）

肖鼠年份：1936、1948、1960、1972、1984、1996、2008

撰文：玄學家　黃楚淇師傅

本文轉載自《香港經濟日報》專欄「淇妙無窮」，逢周二刊出。

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