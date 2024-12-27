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英國王室｜傳查理斯與凱特私下會面　疑討論威廉王子提前登基交接

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撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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有消息人士指查理斯與凱特私下會面，疑討論威廉王子提前登基交接。

【英國王室/繼位/登基/威廉王子/凱特王妃/查理斯】76歲英王查理斯三世（King Charles III）和媳婦凱特王妃（Kate Middleton），今年初先後公開罹癌消息後，因共同抗癌關係變緊密，並傳他們舉行了一次私人會議，討論未來的安排，似乎為威廉王子登基做準備。

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英國王室｜兩人共同抗癌關係變緊密

英王查理斯的健康狀況持續受到關注，王室近日開始為威廉王子的登基計劃做準備。據外媒報道，有消息人士指凱特和英王查理斯關係近來越變親密，二人在抗癌過程中給予彼此莫大安慰，近日更私下會面討論威廉提早接任王位的事。

這位人士還補充，英王查理斯給予凱特充分休息、恢復健康，讓她和威廉為接棒做好準備。對此，白金漢宮和肯辛頓宮尚未回應置評。

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英國王室｜威廉代替父親出席活動

英國王室傳記作家史密斯（Sally Bedell Smith）本月向《People》雜誌社透露：「雖然國王以對履行職責保持著一貫的決心，但他不得不接受癌症治療期間的一些限制。因此威廉承擔了更多責任，他和凱特比預期更早開始為日後的角色做準備。」

威廉近期代替查理斯出席各式活動，包括接見美國總統當選人特朗普（Donald Trump），參加巴黎聖母院（Notre Dame Cathedral）重新開放儀式等。

英國王室｜查理斯為葬禮作準備

王室內部人士11月向《美國週刊》（US Weekly）透露，王室人員在2023年5月國王加冕後已開始制定繼任計劃。在4月，英國白金漢宮稱英王查理斯癌症治療進展順利，將恢復出席公眾活動，然而有關他身體狀況實際上嚴重得多的傳言不斷蔓延。

同月，美媒指，英國官員們正在積極檢視與更新一份名為「梅奈橋行動」（Operation Menai Bridge）的文件，為他將來的葬禮作準備。

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