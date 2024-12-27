英國王室｜傳查理斯與凱特私下會面　疑討論威廉王子提前登基交接

▲ 有消息人士指查理斯與凱特私下會面，疑討論威廉王子提前登基交接。

【英國王室/繼位/登基/威廉王子/凱特王妃/查理斯】76歲英王查理斯三世（King Charles III）和媳婦凱特王妃（Kate Middleton），今年初先後公開罹癌消息後，因共同抗癌關係變緊密，並傳他們舉行了一次私人會議，討論未來的安排，似乎為威廉王子登基做準備。

最新影片︰

英國王室｜兩人共同抗癌關係變緊密

英王查理斯的健康狀況持續受到關注，王室近日開始為威廉王子的登基計劃做準備。據外媒報道，有消息人士指凱特和英王查理斯關係近來越變親密，二人在抗癌過程中給予彼此莫大安慰，近日更私下會面討論威廉提早接任王位的事。

這位人士還補充，英王查理斯給予凱特充分休息、恢復健康，讓她和威廉為接棒做好準備。對此，白金漢宮和肯辛頓宮尚未回應置評。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

英國王室｜威廉代替父親出席活動

英國王室傳記作家史密斯（Sally Bedell Smith）本月向《People》雜誌社透露：「雖然國王以對履行職責保持著一貫的決心，但他不得不接受癌症治療期間的一些限制。因此威廉承擔了更多責任，他和凱特比預期更早開始為日後的角色做準備。」

威廉近期代替查理斯出席各式活動，包括接見美國總統當選人特朗普（Donald Trump），參加巴黎聖母院（Notre Dame Cathedral）重新開放儀式等。

英國王室｜查理斯為葬禮作準備

王室內部人士11月向《美國週刊》（US Weekly）透露，王室人員在2023年5月國王加冕後已開始制定繼任計劃。在4月，英國白金漢宮稱英王查理斯癌症治療進展順利，將恢復出席公眾活動，然而有關他身體狀況實際上嚴重得多的傳言不斷蔓延。

同月，美媒指，英國官員們正在積極檢視與更新一份名為「梅奈橋行動」（Operation Menai Bridge）的文件，為他將來的葬禮作準備。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

更多相關王室內容︰

英國王室｜哈里疑敗走美國密謀返英 發出和解訊號盼修補與家人關係

凱特現身｜凱特王妃露面原來有Plan B 若未能出席由這位皇室成員代替

凱特現身︱凱特罹癌後首公開露面出席查理斯壽辰 白色系穿搭臉型較瘦削

英王患癌︱傳查理斯只剩2年命哈里擬5月返英 王室專家：父子將簡短會面

英國王室｜查理斯凱特王妃相繼患癌 細數威廉王子人生「7大悲劇」

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】