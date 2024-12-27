除夕交通｜除夕夜維港兩岸分階段封路　維港碼頭船隻登岸點晚上10時起關閉

▲ 除夕夜維港兩岸分階段封路。（曾耀輝攝）

下周二（31日）是除夕夜，維港上演跨年倒數煙花匯演，維港兩岸將有封路安排。

港島方面，除金紫荊廣場外，當晚9時半起，警方會在中區、灣仔區、東區、中環灣仔繞道，及東區走廊部分行車線，分階段封路及交通改道。蘭桂坊一帶亦會由當日下午2時至翌日早上5時封路。

西九龍方面，當晚6時起，尖沙咀市中心和尖東一帶將分階段封路；第二階段封路則由6時半起，包括九龍公園徑等。第三階段由當晚8時起，範圍擴展至西九龍文化區、天星碼頭巴士總站等。至於第四階段封路由當晚11時45分起，範圍包括九龍站對出的路段、部分彌敦道等。

海上方面，煙花匯演在當日午夜12時開始，維港附近的碼頭船隻登岸地點，會在晚上10時起開始關閉，直至1月1日凌晨約1時重新開放。

警方提醒，以往會有市民選擇前往紅磡海濱觀賞煙花，但該處仍有工程進行，未能作為觀賞區；又呼籲市民當日盡量乘搭公共交通工具。

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