  • 20°C
香港時間：20241227日 (五) 18:00

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 保暖大法 聖誕好去處 啟德體育園 名校專區 財政預算案2025 超市大搜查 藥物百科 破·地獄 小學試題 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

除夕交通｜除夕夜維港兩岸分階段封路　維港碼頭船隻登岸點晚上10時起關閉

社會

發布時間： 49 分鐘前

最後更新： 31 分鐘前

分享：

分享：

熱門 保暖大法 聖誕好去處 啟德體育園 名校專區 財政預算案2025 超市大搜查 藥物百科 破·地獄 小學試題 會員有獎

除夕夜維港兩岸分階段封路。（曾耀輝攝）

下周二（31日）是除夕夜，維港上演跨年倒數煙花匯演，維港兩岸將有封路安排。

港島方面，除金紫荊廣場外，當晚9時半起，警方會在中區、灣仔區、東區、中環灣仔繞道，及東區走廊部分行車線，分階段封路及交通改道。蘭桂坊一帶亦會由當日下午2時至翌日早上5時封路。

西九龍方面，當晚6時起，尖沙咀市中心和尖東一帶將分階段封路；第二階段封路則由6時半起，包括九龍公園徑等。第三階段由當晚8時起，範圍擴展至西九龍文化區、天星碼頭巴士總站等。至於第四階段封路由當晚11時45分起，範圍包括九龍站對出的路段、部分彌敦道等。

海上方面，煙花匯演在當日午夜12時開始，維港附近的碼頭船隻登岸地點，會在晚上10時起開始關閉，直至1月1日凌晨約1時重新開放。

警方提醒，以往會有市民選擇前往紅磡海濱觀賞煙花，但該處仍有工程進行，未能作為觀賞區；又呼籲市民當日盡量乘搭公共交通工具。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

聖誕節｜崔定邦料「報復式旅遊」已緩和　直至除夕日均400至500團北上
今日 11:29
聖誕節｜崔定邦料「報復式旅遊」已緩和　直至除夕日均400至500團北上
除夕交通｜城巴除夕夜增通宵線NB3直達深圳灣　最密20分鐘一班
今日 13:39
除夕交通｜城巴除夕夜增通宵線NB3直達深圳灣　最密20分鐘一班
除夕交通懶人包2024｜深圳灣口岸通宵服務　羅湖口岸通關延至凌晨2時
今日 14:31
除夕交通懶人包2024｜深圳灣口岸通宵服務　羅湖口岸通關延至凌晨2時
除夕倒數煙花｜旅發局除夕煙花匯演呈「繁花盛放」特效　演出長達12分鐘【附8大最佳觀賞位】
17:28 2024/12/09
除夕倒數煙花｜旅發局除夕煙花匯演呈「繁花盛放」特效　演出長達12分鐘【附8大最佳觀賞位】

你可能感興趣

聖誕節｜崔定邦料「報復式旅遊」已緩和　直至除夕日均400至500團北上
今日 11:29
聖誕節｜崔定邦料「報復式旅遊」已緩和　直至除夕日均400至500團北上
除夕交通｜城巴除夕夜增通宵線NB3直達深圳灣　最密20分鐘一班
今日 13:39
除夕交通｜城巴除夕夜增通宵線NB3直達深圳灣　最密20分鐘一班
除夕交通懶人包2024｜深圳灣口岸通宵服務　羅湖口岸通關延至凌晨2時
今日 14:31
除夕交通懶人包2024｜深圳灣口岸通宵服務　羅湖口岸通關延至凌晨2時
元旦 尖沙咀 九龍站 紅磡 中環 灣仔區 東區 蘭桂坊

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

關節｜中醫師教檢查膝關節痛 跑步膝常見於女性或肥胖患者
關節｜中醫師教檢查膝關節痛 跑步膝常見於女性或肥胖患者
2025蛇年運程｜玄學家周璞初預測蛇年娛圈現象　5個行業有利發展
2025蛇年運程｜玄學家周璞初預測蛇年娛圈現象　5個行業有利發展
急症室最長等候時間（12月27日 時間12:05）
急症室最長等候時間（12月27日 時間12:05）
嘉禾V Walk疑結業︱嘉禾V Walk停止售賣明天戲票疑執笠　今年至少8間戲院結業
嘉禾V Walk疑結業︱嘉禾V Walk停止售賣明天戲票疑執笠　今年至少8間戲院結業
跳繩燒脂｜港男每日跳繩30分鐘　連續30日真人實測結果出爐
跳繩燒脂｜港男每日跳繩30分鐘　連續30日真人實測結果出爐