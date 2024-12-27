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麥當勞加價｜多款產品明年1.2起平均加約2%　魚柳飽、麥樂雞餐凍價

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 2 小時前

最後更新： 28 分鐘前

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麥當勞在明年1月2日起多款產品加價。

【麥當勞 / 麥當勞加價】香港麥當勞今日（27日）宣布，因應整體經營成本不斷上漲，將於明年1月2日起，上調主要產品價格0.5至1元，平均加幅約2%，但魚柳飽及麥樂雞超值套餐價格維持不變。

香港麥當勞發言人指，面對持續高企的國際糧食價格，加上餐飲業人力資源成本上升，令整體經營成本不斷上漲。但經審慎考慮後，決定維持魚柳飽（14元）及麥樂雞超值套餐（29元）價格，其他主要產品價格則會由明年1月2日起，輕微上調0.5至1元，平均加幅約2%。

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麥當勞加價｜連續第4年上調價格

今次是麥當勞連續第4年加價。調整價格後，「超值選」豬柳漢堡由15元增至15.5元； 「醒晨超值選」麥芝蛋飽餐由17元增至18元、炒雙蛋飽由22元增至23元；「麥麥食超值套餐」豬柳蛋漢堡餐則由29元增至30元。

發言人強調，公司未來會繼續開源節流，嚴格控制成本，盡力減低對顧客的影響。

香港麥當勞明年價格調整後的產品新售價例子

食品現價 明年1月2日起新售價
超值選
魚柳飽$14$14（維持不變）
豬柳漢堡$15$15.5
醒晨超值選
麥芝蛋飽餐$17$18
炒雙蛋飽$22$23
麥麥食超值套餐
麥樂雞餐（6件）$29$29（維持不變）
豬柳蛋漢堡餐$29$30

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