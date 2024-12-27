懷孕流產｜人妻反覆流產竟因丈夫愛喝1款常見飲料　導致精子DNA碎片化高達98％

▲ 人妻反覆流產竟因丈夫愛喝1款常見飲料，導致精子DNA碎片化高達98％。

一對年輕人妻，因為丈夫的生活習慣導致反覆流產！該名丈夫平時不愛運動，且特別愛喝1種常見飲料，導致精子DNA碎片化程度高達98%，成為妻子反覆流產的主要原因。

根據《福建衛生報》報道，福州大學附屬省立醫院婦產兒保醫學中心主任林靚指出，她曾經診證過一名人妻，因多次自然流產而就醫。經詳細檢查後發現，她的丈夫是一名宅男，平時幾乎沒有運動，且特別愛喝可樂，導致精子DNA碎片化程度高達98%，導致妻子反覆流產。

林靚解釋道，復發性流產並不一定完全是女方的原因，男方的因素同樣重要。男方可能導致復發性流產的因素包括遺傳學異常、精子質量差、免疫因素（精子排異）、感染因素等。此外，男性長期吸煙、酗酒、接觸有害化學物質等不良生活習慣和環境因素，也可能對復發性流產有影響。

林靚建議，對於有復發性流產史的夫婦，雙方應進行全面的檢查，包括染色體分析、精液分析等，以確定是否有上述因素存在。備孕期男性應該多鍛鍊身體，早睡早起，少喝可樂，減少煙酒攝入，多吃健康食物。

最新影片推介：

此外，根據香港家庭健康服務，復發性流產的原因可能包括遺傳學異常、精子質量差、免疫因素（精子排異）、感染因素等。男性長期吸煙、酗酒、接觸有害化學物質等不良生活習慣和環境因素，也可能對復發性流產有影響。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】