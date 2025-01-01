黃楚淇師傅蛇年生肖運程｜2025肖牛運勢︰提防破財　感情生變

▲ 黃楚淇蛇年生肖運程｜屬牛會用上大額金錢

【2025黃楚淇蛇年生肖運程/肖牛/屬牛】肖牛的朋友在乙巳蛇年，事業方面逢「豹尾」星破壞，代表事多阻滯，人事或生意容易受到競爭對手衝擊，凡事應當以守為主、以退為進。

不過，幸而「三合」吉星守照，益於事業的升遷機會。因此，在事業上應審時度勢，提升不足之處，善於把握蘊藏着的轉機，定能扭轉不利局面，大顯身手！

黃楚淇蛇年生肖運程｜屬牛會用上大額金錢

財運方面，受到「大耗」星影響，預示錢財容易大量流失，因此，但凡涉及與錢財有關之事，都要嚴謹確認、合理消費。「大耗」用於正面的話，則是「正破財」，如置業、買車或將錢花在提升自身技能、興趣方面，亦可用於慈善捐款。加上有三合吉星助力，財運方面容易有吉事發生。

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黃楚淇蛇年生肖運程｜屬牛婚姻感情有波動

至於感情上，肖牛的朋友今年遭「白虎」、「天雄」星暗中破壞感情運，單身者在感情上不宜急進開展關係，且易有是非糾纏之事發生；有伴侶的朋友，婚姻感情波動之象頻發，宜積極修補感情，謹記凡事以枕邊人為重，雙方多溝通交流，婚姻是需要智慧去維繫的。

黃楚淇蛇年生肖運程｜屬牛今年提防思緒不寧

健康方面，有「豹尾」星捲入，主帶來精神疾病，屬牛的朋友容易有思緒不寧的情況出現，可通過旅遊接觸外面的世界，不論對身體、對生活都有益處。平時駕車、過馬路要打醒十二分精神，切勿鹵莽駕駛。乙巳蛇年有「白虎」星入命，容易有輕微血光之災，或有被動物咬傷之象。（乙巳蛇年生肖運程之九）

肖牛年份︰1937、1949、1961、1973、1985、1997、2009

撰文︰玄學家 黃楚淇師傅

本文轉載自《香港經濟日報》專欄「淇妙無窮」，逢周二刊出。

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