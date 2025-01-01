  • 17°C
香港時間：202511日 (三) 17:18

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 濟州航空空難 保暖大法 叱咤樂壇流行榜2024 升中面試 超市大搜查 名校專區 破·地獄 財政預算案2025 藥物百科 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

黃楚淇師傅蛇年生肖運程｜2025肖牛運勢︰提防破財　感情生變

家事百科

撰文： 玄學家　黃楚淇師傅

發布時間： 7 小時前

最後更新： 2 分鐘前

分享：

分享：

熱門 濟州航空空難 保暖大法 叱咤樂壇流行榜2024 升中面試 超市大搜查 名校專區 破·地獄 財政預算案2025 藥物百科 會員有獎

黃楚淇蛇年生肖運程｜屬牛會用上大額金錢

【2025黃楚淇蛇年生肖運程/肖牛/屬牛】肖牛的朋友在乙巳蛇年，事業方面逢「豹尾」星破壞，代表事多阻滯，人事或生意容易受到競爭對手衝擊，凡事應當以守為主、以退為進。

不過，幸而「三合」吉星守照，益於事業的升遷機會。因此，在事業上應審時度勢，提升不足之處，善於把握蘊藏着的轉機，定能扭轉不利局面，大顯身手！

黃楚淇蛇年生肖運程｜屬牛會用上大額金錢

財運方面，受到「大耗」星影響，預示錢財容易大量流失，因此，但凡涉及與錢財有關之事，都要嚴謹確認、合理消費。「大耗」用於正面的話，則是「正破財」，如置業、買車或將錢花在提升自身技能、興趣方面，亦可用於慈善捐款。加上有三合吉星助力，財運方面容易有吉事發生。

最新影片推介：

TOPick一分鐘
靚媽養顏｜4大海味助你由內靚到外　陳爽食蟲草燕窩養顏增免疫力

黃楚淇蛇年生肖運程｜屬牛婚姻感情有波動

至於感情上，肖牛的朋友今年遭「白虎」、「天雄」星暗中破壞感情運，單身者在感情上不宜急進開展關係，且易有是非糾纏之事發生；有伴侶的朋友，婚姻感情波動之象頻發，宜積極修補感情，謹記凡事以枕邊人為重，雙方多溝通交流，婚姻是需要智慧去維繫的。

黃楚淇蛇年生肖運程｜屬牛今年提防思緒不寧

健康方面，有「豹尾」星捲入，主帶來精神疾病，屬牛的朋友容易有思緒不寧的情況出現，可通過旅遊接觸外面的世界，不論對身體、對生活都有益處。平時駕車、過馬路要打醒十二分精神，切勿鹵莽駕駛。乙巳蛇年有「白虎」星入命，容易有輕微血光之災，或有被動物咬傷之象。（乙巳蛇年生肖運程之九）

肖牛年份︰1937、1949、1961、1973、1985、1997、2009

2025肖蛇運勢：事業反覆投資宜慎
2025肖馬運勢：遠方有利　提防桃花
2025肖羊運勢：多行善事　減低厄運
2025肖猴運勢：謙虛低調　運入佳境
2025肖雞運勢：獲意外財　注意健康
2025肖狗運勢：有貴人助　桃花旺盛
2025肖豬運勢：借力使力　小心理財
2025肖鼠運勢：有正偏財　姻緣運佳
2025肖牛運勢︰提防破財　感情生變
 

撰文︰玄學家　黃楚淇師傅

本文轉載自《香港經濟日報》專欄「淇妙無窮」，逢周二刊出。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

黃楚淇師傅蛇年生肖運程｜2025肖蛇運勢：事業反覆投資宜慎
09:23 2024/11/05
黃楚淇師傅蛇年生肖運程｜2025肖蛇運勢：事業反覆投資宜慎
黃楚淇師傅蛇年生肖運程｜2025肖馬運勢：遠方有利　提防桃花
12:36 2024/11/12
黃楚淇師傅蛇年生肖運程｜2025肖馬運勢：遠方有利　提防桃花
黃楚淇師傅蛇年生肖運程｜2025肖羊運勢：多行善事　減低厄運
13:56 2024/11/19
黃楚淇師傅蛇年生肖運程｜2025肖羊運勢：多行善事　減低厄運
黃楚淇師傅蛇年生肖運程｜2025肖猴運勢：謙虛低調　運入佳境
13:22 2024/11/26
黃楚淇師傅蛇年生肖運程｜2025肖猴運勢：謙虛低調　運入佳境
黃楚淇師傅蛇年生肖運程｜2025肖雞運勢：獲意外財　注意健康
15:55 2024/12/05
黃楚淇師傅蛇年生肖運程｜2025肖雞運勢：獲意外財　注意健康
黃楚淇師傅蛇年生肖運程｜2025肖狗運勢：有貴人助　桃花旺盛
10:29 2024/12/10
黃楚淇師傅蛇年生肖運程｜2025肖狗運勢：有貴人助　桃花旺盛
黃楚淇師傅蛇年生肖運程｜2025肖豬運勢：借力使力　小心理財
今日 10:10
黃楚淇師傅蛇年生肖運程｜2025肖豬運勢：借力使力　小心理財
黃楚淇師傅蛇年生肖運程｜2025肖鼠運勢：有正偏財　姻緣運佳
今日 10:11
黃楚淇師傅蛇年生肖運程｜2025肖鼠運勢：有正偏財　姻緣運佳

你可能感興趣

黃楚淇師傅蛇年生肖運程｜2025肖蛇運勢：事業反覆投資宜慎
09:23 2024/11/05
黃楚淇師傅蛇年生肖運程｜2025肖蛇運勢：事業反覆投資宜慎
黃楚淇師傅蛇年生肖運程｜2025肖馬運勢：遠方有利　提防桃花
12:36 2024/11/12
黃楚淇師傅蛇年生肖運程｜2025肖馬運勢：遠方有利　提防桃花
黃楚淇師傅蛇年生肖運程｜2025肖羊運勢：多行善事　減低厄運
13:56 2024/11/19
黃楚淇師傅蛇年生肖運程｜2025肖羊運勢：多行善事　減低厄運
生肖 正能量

最高瀏覽

趙露思患病丨女星趙露思患失語症全面停工　閨蜜爆公司5年前施暴惡行： 拖進廁所羞辱2小時
趙露思患病丨女星趙露思患失語症全面停工　閨蜜爆公司5年前施暴惡行： 拖進廁所羞辱2小時
健康早餐地雷丨早餐頻食1類「健康配搭」 20歲男腎功能急跌需洗腎　營養師教1招避風險
健康早餐地雷丨早餐頻食1類「健康配搭」 20歲男腎功能急跌需洗腎　營養師教1招避風險
急症室最長等候時間（01月01日 時間12:05）
急症室最長等候時間（01月01日 時間12:05）
濟州航空空難｜機長最後身影曝光　伸直手臂疑力圖讓客機減速令人心碎
濟州航空空難｜機長最後身影曝光　伸直手臂疑力圖讓客機減速令人心碎
突發｜元旦凌晨西九龍公路六車相撞　致三死四傷
突發｜元旦凌晨西九龍公路六車相撞　致三死四傷