  • 19°C
香港時間：20241227日 (五) 19:49

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 保暖大法 叱咤樂壇流行榜2024 名校專區 啟德體育園 超市大搜查 破·地獄 財政預算案2025 藥物百科 小學試題 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

UNIQLO優惠｜UNIQLO一連兩周大減價　$59起入手HEATTECH/衛衣/羽絨外套

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 保暖大法 叱咤樂壇流行榜2024 名校專區 啟德體育園 超市大搜查 破·地獄 財政預算案2025 藥物百科 小學試題 會員有獎

UNIQLO一連兩周大減價，$59起入手HEATTECH、衛衣、羽絨外套。

新一年就到，是時候添置新裝。UNIQLO推出為期兩周的年末年始SALE，第一周限定優惠由即日起開始，$59起入手HEATTECH T恤、衛衣、羽絨外套、羽絨背心等冬季必備衣物，即睇優惠詳情！

最新影片：

TOPick一分鐘
聖誕節打卡｜4招手機攝影教學跟聖誕樹完美打卡　利用1道具拍出驚人效果

UNIQLO優惠｜UNIQLO一連兩周大減價

UNIQLO推出為期兩周的年末年始SALE，第一周由即日至明年1月9日，多款冬日必備暖物現正進行減價，包括HEATTECH、牛仔褲、羽絨外套等等，點擊下圖即看第一彈優惠商品：

點擊圖片放大
+8
+7

UNIQLO優惠｜第一周減價商品

商品售價
女裝 無縫羽絨連帽外套$699（原價$799）
女裝 HEATTECH 搖粒絨樽領 T 恤$99（原價$129）
女裝/男裝 HEATTECH 超極暖圓領 T 恤$129（原價$199）
女裝/男裝 HEATTECH 超極暖緊身褲$129（原價$199）
女裝/男裝 HEATTECH 指定T恤$79（原價$99）
女裝/男裝 HEATTECH 緊身褲$79（原價$99）
男女通用 Hybrid 羽絨連帽外套$699（原價$799）
男女通用 衛衣$149（原價$199）
男裝 超彈性牛仔褲$249（原價$299）
男裝 柔軟磨毛圓領 T 恤$249（原價$299）
童裝 超輕型羽絨背心$199（原價$249）
童裝 HEATTECH 超極暖圓領 T 恤$99（原價$149）
童裝 HEATTECH U 領 T 恤$59（原價$79）

UNIQLO優惠｜UNIQLO年末年始SALE詳情

日期：即日起至2025年1月9日
地點：UNIQLO門市及網店
網店連結：【UNIQLO網站

UNIQLO優惠｜UNIQLO門市一覽

香港島
太古城中心店太古城道18號太古城中心4樓 401店
電話：2907 0302
營業時間：每日上午11:00 - 晚上10:00
北角匯店香港北角渣華道123號北角匯二期1樓121-123及2樓 201, 221-223號舖
電話：2907 8806
營業時間：每日上午11:00 - 晚上10:00
利舞臺旗艦店銅鑼灣波斯富街99號利舞臺地鋪、地庫一及二層
電話：2577 5811
營業時間：星期日至星期四及公眾假期 上午11:00 - 晚上10:00，星期五、六及公眾假期前 上午11:00 - 晚上11:00
九龍
又一城店九龍塘達之路80號又一城L1-01店
電話：2265 8586
營業時間：每日上午11:00 - 晚上10:00
德福廣場店九龍灣德福廣場二期301B店
電話：2756 9010
營業時間：每日上午11:00 - 晚上10:00
apm店九龍觀塘道418號創紀之城 5 期 apm L3-Xsite 店
電話：(852) 3148 9111
營業時間：每日上午11:00 - 晚上10:00
V Walk店九龍深水埗深旺道28號V Walk 2樓35及36號
電話：2878 8773
營業時間：每日上午11:00 - 晚上10:00
荷里活廣場店香港九龍鑽石山龍潘街3號荷里活廣場地下G101 & G101A店
電話：2955 4100
營業時間：每日上午11:00 - 晚上10:00
樂富廣場店九龍橫頭磡聯合道198號樂富廣場1151-1156店
電話：2337 3837
營業時間：每日上午11:00 - 晚上10:00
美麗華店九龍尖沙咀彌敦道132號美麗華廣場一期2樓215-23號舖
電話：2314 8886
營業時間：每日上午11:00 - 晚上10:00
奧海城店九龍奧海城2期UG 40-45店
電話：2272 4977
營業時間：每日上午10:00 - 晚上10:00
新世紀廣場店九龍旺角太子道西193號新世紀廣場2樓217-235,238店
電話：2777 7802
營業時間：每日上午11:00 - 晚上10:00
海港城店九龍尖沙咀海港城港威商場3樓3231-2店
電話：2175 0810
營業時間：每日上午11:00 - 晚上10:00
朗豪坊店九龍旺角亞皆老街8號朗豪坊L5 12-15號舖
電話：2668 9628
營業時間：每日上午11:00 - 晚上10:00
新界
大埔超級城店新界大埔超級城B區2樓212-213店
電話：2667 1977
營業時間：每日上午10:00 - 晚上10:00
新城市廣場店新界沙田新城市廣場一期225店
電話：2606 1126
營業時間：每日上午10:00 - 晚上10:00
新港城中心店新界馬鞍山新港城中心3樓3025-29店
電話：2146 6658
營業時間：每日上午10:00 - 晚上10:00
圍方店新界沙田區大圍車公廟路18號圍方2樓223-224舖
(大圍港鐵站B出口扶手電梯直上)
電話：2311 2118
營業時間：每日上午10:00 - 晚上10:00
東港城店新界將軍澳坑口東港城178-179 & 191-192店
電話：2628 5888
營業時間：每日上午11:00 - 晚上10:00
PopCorn店新界將軍澳唐俊街 9 號PopCorn F99-102店
電話：2752 1457
營業時間：每日上午10:00 - 晚上10:00
新都城店新界將軍澳欣景路8號新都城中心2 期一樓1055-62號舖
電話：2311 2823
營業時間：每日上午11:00 - 晚上10:00
青衣城店新界青衣青敬路33號青衣城1樓108C店
電話：2495 6271
營業時間：每日上午11:00 - 晚上10:00
新都會廣場店新界葵芳興芳路223號新都會廣場L3 層336號舖
電話：2661 0618
營業時間：每日上午11:00 - 晚上10:00
荃新天地店新界荃灣楊屋道1號荃新天地1樓126，128，137-143，145-146店
電話：2941 0471
營業時間：每日上午11:00 - 晚上10:00
愉景新城店香港荃灣青山道398號D‧PARK愉景新城1樓1005至1007舖
電話：2363 2218
營業時間：每日上午11:00 - 晚上10:00
屯門市廣場店新界屯門市廣場一期2樓2001-2011及2021-2023店
電話：2618 4311
營業時間：每日上午10:00 - 晚上10:00
V City店新界屯門鄉事會路83號V city MTR層M-89店
電話：2673 4408
營業時間：每日上午10:00 - 晚上10:00
元朗廣場店新界元朗青山公路元朗廣場二樓201-220a店
電話：2777 5380
營業時間：每日上午10:00 - 晚上10:00
T Town店新界元朗天水圍天華路30號天頌苑T Town South一樓S122-124店
電話：2816 1468
營業時間：每日上午10:00 - 晚上10:00
YOHO MALL店新界元朗朗日路9號形點I 1樓1156-1157舖
電話：2440 3668
營業時間：每日上午11:00 - 晚上10:00
東薈城店香港大嶼山東涌達東路18-20號東薈城名店倉1樓117號舖
電話：2868 0077
營業時間：每日上午10:00 - 晚上10:00

延伸閱讀：UNIQLO官方教3種頸巾綁法

保暖頸巾｜UNIQLO官方教3種頸巾綁法　冬天穿搭必學1種方式最保暖

大人小朋友外出應如何保暖？日本UNIQLO官方就分享了3種頸巾綁法，而其中一款就最為保暖。點擊下圖瀏覽步驟：

點擊圖片放大
+6
+5

更多優惠報道：

超市優惠｜惠康年尾大清貨劈至半價　Häagen-Dazs雪糕家庭裝$39

拼多多免運費︱拼多多推出一件包郵到港優惠　記者實測買$4家品一樣包【附教學】

平機票｜HK Express日本全線機票突發劈價　$25起飛東京/大阪/福岡/名古屋/仙台

靚媽精明眼｜鴻福堂燒賣全線分店買1送1　即日起$16有16粒

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

HEATTECH保暖穿搭｜UNIQLO店員公開2招穿搭術保暖不臃腫　 拆解洋蔥式穿法VS玉米式穿法優缺點
08:00 2024/12/15
HEATTECH保暖穿搭｜UNIQLO店員公開2招穿搭術保暖不臃腫　 拆解洋蔥式穿法VS玉米式穿法優缺點
保暖頸巾｜UNIQLO官方教3種頸巾綁法　冬天穿搭必學1種方式最保暖
14:06 2024/12/20
保暖頸巾｜UNIQLO官方教3種頸巾綁法　冬天穿搭必學1種方式最保暖
消委會保暖內衣｜消委會實測20款最強保暖內衣　5款童裝愈洗愈暖最平$59【附HEATTECH錯誤穿法】
16:36 2024/11/26
消委會保暖內衣｜消委會實測20款最強保暖內衣　5款童裝愈洗愈暖最平$59【附HEATTECH錯誤穿法】

你可能感興趣

HEATTECH保暖穿搭｜UNIQLO店員公開2招穿搭術保暖不臃腫　 拆解洋蔥式穿法VS玉米式穿法優缺點
08:00 2024/12/15
HEATTECH保暖穿搭｜UNIQLO店員公開2招穿搭術保暖不臃腫　 拆解洋蔥式穿法VS玉米式穿法優缺點
保暖頸巾｜UNIQLO官方教3種頸巾綁法　冬天穿搭必學1種方式最保暖
14:06 2024/12/20
保暖頸巾｜UNIQLO官方教3種頸巾綁法　冬天穿搭必學1種方式最保暖
消委會保暖內衣｜消委會實測20款最強保暖內衣　5款童裝愈洗愈暖最平$59【附HEATTECH錯誤穿法】
16:36 2024/11/26
消委會保暖內衣｜消委會實測20款最強保暖內衣　5款童裝愈洗愈暖最平$59【附HEATTECH錯誤穿法】
著數優惠 UNIQLO 時裝服飾 網上購物

最高瀏覽

急症室最長等候時間（12月27日 時間16:05）
急症室最長等候時間（12月27日 時間16:05）
病情惡化｜69歲女歌手健康突惡化病逝　月初曾宣布會康復 家屬悲痛證實
病情惡化｜69歲女歌手健康突惡化病逝　月初曾宣布會康復 家屬悲痛證實
跳繩燒脂｜港男每日跳繩30分鐘　連續30日真人實測結果出爐
跳繩燒脂｜港男每日跳繩30分鐘　連續30日真人實測結果出爐
眼藥水｜美國知名眼藥水爆真菌污染可致失明　Alcon緊急回收批次曝光
眼藥水｜美國知名眼藥水爆真菌污染可致失明　Alcon緊急回收批次曝光
欣宜近況｜鄭欣宜神隱逾年半西貢被「野生捕獲」　最新狀態曝光
欣宜近況｜鄭欣宜神隱逾年半西貢被「野生捕獲」　最新狀態曝光