UNIQLO優惠｜UNIQLO一連兩周大減價 $59起入手HEATTECH/衛衣/羽絨外套
休閒消費
撰文： 王明芳
發布時間： 1 小時前
最後更新： 1 小時前
新一年就到，是時候添置新裝。UNIQLO推出為期兩周的年末年始SALE，第一周限定優惠由即日起開始，$59起入手HEATTECH T恤、衛衣、羽絨外套、羽絨背心等冬季必備衣物，即睇優惠詳情！
最新影片：
UNIQLO優惠｜UNIQLO一連兩周大減價
UNIQLO推出為期兩周的年末年始SALE，第一周由即日至明年1月9日，多款冬日必備暖物現正進行減價，包括HEATTECH、牛仔褲、羽絨外套等等，點擊下圖即看第一彈優惠商品：
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UNIQLO優惠｜第一周減價商品
|商品
|售價
|女裝 無縫羽絨連帽外套
|$699（原價$799）
|女裝 HEATTECH 搖粒絨樽領 T 恤
|$99（原價$129）
|女裝/男裝 HEATTECH 超極暖圓領 T 恤
|$129（原價$199）
|女裝/男裝 HEATTECH 超極暖緊身褲
|$129（原價$199）
|女裝/男裝 HEATTECH 指定T恤
|$79（原價$99）
|女裝/男裝 HEATTECH 緊身褲
|$79（原價$99）
|男女通用 Hybrid 羽絨連帽外套
|$699（原價$799）
|男女通用 衛衣
|$149（原價$199）
|男裝 超彈性牛仔褲
|$249（原價$299）
|男裝 柔軟磨毛圓領 T 恤
|$249（原價$299）
|童裝 超輕型羽絨背心
|$199（原價$249）
|童裝 HEATTECH 超極暖圓領 T 恤
|$99（原價$149）
|童裝 HEATTECH U 領 T 恤
|$59（原價$79）
UNIQLO優惠｜UNIQLO年末年始SALE詳情
日期：即日起至2025年1月9日
地點：UNIQLO門市及網店
網店連結：【UNIQLO網站】
UNIQLO優惠｜UNIQLO門市一覽
|香港島
|太古城中心店
|太古城道18號太古城中心4樓 401店
電話：2907 0302
營業時間：每日上午11:00 - 晚上10:00
|北角匯店
|香港北角渣華道123號北角匯二期1樓121-123及2樓 201, 221-223號舖
電話：2907 8806
營業時間：每日上午11:00 - 晚上10:00
|利舞臺旗艦店
|銅鑼灣波斯富街99號利舞臺地鋪、地庫一及二層
電話：2577 5811
營業時間：星期日至星期四及公眾假期 上午11:00 - 晚上10:00，星期五、六及公眾假期前 上午11:00 - 晚上11:00
|九龍
|又一城店
|九龍塘達之路80號又一城L1-01店
電話：2265 8586
營業時間：每日上午11:00 - 晚上10:00
|德福廣場店
|九龍灣德福廣場二期301B店
電話：2756 9010
營業時間：每日上午11:00 - 晚上10:00
|apm店
|九龍觀塘道418號創紀之城 5 期 apm L3-Xsite 店
電話：(852) 3148 9111
營業時間：每日上午11:00 - 晚上10:00
|V Walk店
|九龍深水埗深旺道28號V Walk 2樓35及36號
電話：2878 8773
營業時間：每日上午11:00 - 晚上10:00
|荷里活廣場店
|香港九龍鑽石山龍潘街3號荷里活廣場地下G101 & G101A店
電話：2955 4100
營業時間：每日上午11:00 - 晚上10:00
|樂富廣場店
|九龍橫頭磡聯合道198號樂富廣場1151-1156店
電話：2337 3837
營業時間：每日上午11:00 - 晚上10:00
|美麗華店
|九龍尖沙咀彌敦道132號美麗華廣場一期2樓215-23號舖
電話：2314 8886
營業時間：每日上午11:00 - 晚上10:00
|奧海城店
|九龍奧海城2期UG 40-45店
電話：2272 4977
營業時間：每日上午10:00 - 晚上10:00
|新世紀廣場店
|九龍旺角太子道西193號新世紀廣場2樓217-235,238店
電話：2777 7802
營業時間：每日上午11:00 - 晚上10:00
|海港城店
|九龍尖沙咀海港城港威商場3樓3231-2店
電話：2175 0810
營業時間：每日上午11:00 - 晚上10:00
|朗豪坊店
|九龍旺角亞皆老街8號朗豪坊L5 12-15號舖
電話：2668 9628
營業時間：每日上午11:00 - 晚上10:00
|新界
|大埔超級城店
|新界大埔超級城B區2樓212-213店
電話：2667 1977
營業時間：每日上午10:00 - 晚上10:00
|新城市廣場店
|新界沙田新城市廣場一期225店
電話：2606 1126
營業時間：每日上午10:00 - 晚上10:00
|新港城中心店
|新界馬鞍山新港城中心3樓3025-29店
電話：2146 6658
營業時間：每日上午10:00 - 晚上10:00
|圍方店
|新界沙田區大圍車公廟路18號圍方2樓223-224舖
(大圍港鐵站B出口扶手電梯直上)
電話：2311 2118
營業時間：每日上午10:00 - 晚上10:00
|東港城店
|新界將軍澳坑口東港城178-179 & 191-192店
電話：2628 5888
營業時間：每日上午11:00 - 晚上10:00
|PopCorn店
|新界將軍澳唐俊街 9 號PopCorn F99-102店
電話：2752 1457
營業時間：每日上午10:00 - 晚上10:00
|新都城店
|新界將軍澳欣景路8號新都城中心2 期一樓1055-62號舖
電話：2311 2823
營業時間：每日上午11:00 - 晚上10:00
|青衣城店
|新界青衣青敬路33號青衣城1樓108C店
電話：2495 6271
營業時間：每日上午11:00 - 晚上10:00
|新都會廣場店
|新界葵芳興芳路223號新都會廣場L3 層336號舖
電話：2661 0618
營業時間：每日上午11:00 - 晚上10:00
|荃新天地店
|新界荃灣楊屋道1號荃新天地1樓126，128，137-143，145-146店
電話：2941 0471
營業時間：每日上午11:00 - 晚上10:00
|愉景新城店
|香港荃灣青山道398號D‧PARK愉景新城1樓1005至1007舖
電話：2363 2218
營業時間：每日上午11:00 - 晚上10:00
|屯門市廣場店
|新界屯門市廣場一期2樓2001-2011及2021-2023店
電話：2618 4311
營業時間：每日上午10:00 - 晚上10:00
|V City店
|新界屯門鄉事會路83號V city MTR層M-89店
電話：2673 4408
營業時間：每日上午10:00 - 晚上10:00
|元朗廣場店
|新界元朗青山公路元朗廣場二樓201-220a店
電話：2777 5380
營業時間：每日上午10:00 - 晚上10:00
|T Town店
|新界元朗天水圍天華路30號天頌苑T Town South一樓S122-124店
電話：2816 1468
營業時間：每日上午10:00 - 晚上10:00
|YOHO MALL店
|新界元朗朗日路9號形點I 1樓1156-1157舖
電話：2440 3668
營業時間：每日上午11:00 - 晚上10:00
|東薈城店
|香港大嶼山東涌達東路18-20號東薈城名店倉1樓117號舖
電話：2868 0077
營業時間：每日上午10:00 - 晚上10:00
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