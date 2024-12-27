民研民調｜「市民最熟悉政治人物」李家超蟬聯榜首　楊潤雄打入20強

▲ 排名第一的特首李家超。 （李家超fb圖片）

香港民研今日發布市民最熟悉政治人物排名榜。調查結果發現，最多受訪者提及的首十名政治人物分別為李家超、林鄭月娥、梁振英、曾蔭權、董建華、葉劉淑儀、鄧炳強、陳茂波、陳方安生和唐英年。

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當中李家超提名比率創歷史新高，梁振英和陳方安生的提名比率則創2017及2019年以來新高。對比一年前，有8位政治人物蟬聯十大，曾鈺成和李柱銘跌出十名以外，由陳方安生和唐英年取代。

至於第11至20名分別為李慧琼、李柱銘、曾俊華、梁國雄、曾鈺成、麥美娟、楊潤雄、范徐麗泰、陳國基和田北辰。其中，早前被免去文化體育及旅遊局局長職務的楊潤雄，繼2020年8月後再次進入50名以內，並躍升至第17名。

「巿民最熟悉政治人物」的排名，是以受訪者在沒有提示下所說出的政治人物計算，是量度知名度的方法之一，與支持度無關。

民研在11月初由真實訪問員，以隨機電話訪問669名香港居民，實效回應比率為46.6%。

2024年市民最熟悉政治人物二十強

1、特首李家超

2、前特首林鄭月娥

3、前特首、全國政協副主席梁振英

4、前特首曾蔭權

5、前特首董建華

6、行會召集人、新民黨立法會議員葉劉淑儀

7、保安局局長鄧炳強

8、財政司司長陳茂波

9、前政務司司長陳方安生

10、前財政司司長唐英年

11、全國人大常委、民建聯立法會議員李慧琼

12、前立法會議員、資深大律師李柱銘

13、前財政司司長曾俊華

14、前立法會議員梁國雄

15、前立法會主席曾鈺成

16、民青局局長麥美娟

17、前文體旅局局長楊潤雄

18、前立法會主席范徐麗泰

19、政務司司長陳國基

20．實政圓桌立法會議員田北辰

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