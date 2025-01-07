  • 17°C
香港時間：202517日 (二) 19:27

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 濟州航空空難 保暖大法 升中面試 超市大搜查 名校專區 破·地獄 財政預算案2025 藥物百科 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

廣東話去旅行｜阮頌揚小學萌生演員夢 參加《全民造星》花姐贈言獲啟蒙

休閒消費

撰文： 傅承嘉

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 濟州航空空難 保暖大法 升中面試 超市大搜查 名校專區 破·地獄 財政預算案2025 藥物百科 會員有獎

阮頌揚（Brain）主持的《廣東話去旅行—唐代建築篇》將於本月31日播出。(港台提供)

香港電台鮮有製作旅遊節目，《廣東話去旅行》系列先後推出雲南篇和上海安徽篇，介紹當地景點和人文文化。節目將於本月尾推出「唐代建築篇」，並由阮頌揚接力主持。他接受訪問分享拍攝心得及其演藝發展歷程。

全新一輯的「唐代建築篇」，希望透過唐代木建築帶出文化歷史元素。節目監製找上從未接觸過相關知識的阮頌揚（Brain）參與，並遠赴山西及奈良等地拍攝。Brain對此興致勃勃且自言為人大膽︰「你叫我做乜我都肯，上山下海抑或食蟲都無所謂！」

Brain每年都會到不同地方旅遊，對人文文化頗感興趣，大學主修心理學的他首次主持電視旅遊節目，但他卻坦言對中史的了解只有中三程度。「讀書時有段時間想自修中史，但不獲校方批准，由於現時我有份主持《風騷快活人》，節目當中會傾到不同話題，所以也養成多了睇書和電影的習慣。」

他坦言拍攝過程雖然辛苦，但在團隊的互助下都順利完成拍攝。(港台提供)

訪佛光寺扮梁思成

「唐代建築篇」分別走訪山西和奈良取景，Brain自言較喜歡山西︰「可能我鄉下在廣州，自小就經常返鄉，令我頗喜歡大陸的生活文化，他們較為隨心且無拘束，相反日本就有好多規矩，而我個人就較偏向隨心所欲。」

山西的平遙古城為Brain留下深刻印象，更勾起他入行初期的感覺和經歷。「當我披上古代將軍的盔甲，令我想再有機會拍古裝劇，因我入行第一齣電視劇就是古裝劇。」他又跟拍檔奧米到訪五台山佛光寺，兩人並打扮成中國建築學之父梁思成及其妻林徽恩。「團隊找來專業的化粧師為我們造型和化粧，照着梁思成及林徽恩的真實相片為我們打扮。」

Brain及奧米在佛光寺打扮成梁思成與林徽因，更有旅客一眼就看得出。(港台提供)

由於佛光寺位置略為偏遠，大部分到訪的旅客都是建築迷或梁思成的狂熱粉絲為朝聖而至，更有不少遊客看出Brain扮成梁思成，對此他感到既驚訝又開心。

他們在山西又體驗了「沉浸式劇場」，他形容跟香港坐在戲院欣賞的劇場完全不同︰「觀眾要一路行一路看不同位置的演員演出，看完一部分的演出後，觀眾就會繼續向前行。」當中的劇目主要圍繞山西人對身份的重視，以及透過山西人食麵的習慣，帶出血濃於水及承傳文化的連結。

拍攝期間，Brain與團隊每日早上6時起床，梳頭化粧一律自理，7時多匆匆食過早餐後就要出發到景點，最早也要到晚上8時才完成，更曾拍攝到凌晨一點。「那天晚上剛好要轉酒店，去到酒店竟然發現無𨋢，我們要行6層樓梯自己搬行李。」他笑言拍攝過程雖艱苦，但團隊之間會互相幫助，最終也能順利完成。

小學萌生演員夢

Brain的演員夢自小學三年級已開始萌芽，當時學校周會經常要同學上台表演，有一次老師邀請他負責表演環節，他跟另一位同學根據當時熱播的電視劇《男親女愛》自創劇本、道具，並完成演出，成功獲得同學們的掌聲。

這次的經驗讓Brain體驗到滿足感，在成長的不同階段都會把握機會參與戲劇相關活動，更希望報讀演藝學院。但在會考中取得26分好成績的他，因母親極力反對入讀演藝，考慮到有更多機會跟不同人接觸，並能夠改進分析劇本的能力，因而決心修讀跟戲劇有關連的心理學。

Brain畢業後並未即時投入演藝工作，而是加入非牟利機構任職助理，一邊工作一邊找尋投身演藝界的門路。及後經朋友推薦到一間電影公司試鏡，並成為旗下藝人，但入職後電影公司的製作不斷減少，他被安排到內地發展演藝事業，拍攝過多部微電影及網劇。

Brain曾參與《全民造星2》選秀節目。(IG圖片)

3年後，Brain又因內地經理人公司倒閉，要靠另一間經理人公司協調演藝工作，但該公司要求他從替身開始學習︰「做替身的3個月，我只放了3天假，每日天未光就要開工，凌晨兩點才收工，因此不斷生病，亦係我人生中最為辛苦的時候，做臨時演員不是想像中容易，經常要等好耐，其他人可以坐下來休息時，臨時演員可能全日都無機會坐低。」雖然如此，但Brain亦感恩有這段艱辛的經歷。

參加選秀為學習

經過3個月的替身經歷後，他的演藝發展未有好轉。剛好當時ViuTV招募全民造星參加者，他便回港報名。Brain對唱歌跳舞皆有興趣，也有學舞至今。「學跳舞可以訓練到肢體動作的技巧。」

全民造星完結後，花姐也曾邀請他簽約ViuTV，但礙於仍有電影公司合約在身，最終未能成事，花姐安慰他稱「電視台比你年輕的人大有人在，你入到電視台只會排到較後的位置。」加上Brain參加節目本意在於訓練自己︰「我想透過選秀節目提升不同的技巧，例如唱歌、跳舞、配音、待人接物等。」後來電影公司因疫情倒閉，他開始兼職化學補習老師維持生計。

2022年，港台舉辦「新時代奮鬥者」選秀節目，Brain視之為自己在演藝路上的最後機會，就將所有精力和心機都投放到節目當中，每日都做戲、睇劇本、聽分享，他形容整年的拍攝過程是他最無壓力且最全情投入做戲的日子。

節目完結後，Brain的工作機會亦有所增加，就連港台都邀請他加入《瘋騷快活人》擔任主持，但他竟然連續4次推卻邀請︰「因為我對電台真係零認識，而且我目標是想做電視，加上《瘋騷快活人》係港台王牌節目，我怕我的加入會拖垮節目質素。」回望當初，Brain非常感激節目中3位前輩梁繼璋、李麗蕊、馬小強的提攜，並形容李麗蕊是他在電台工作上的伯樂。

Brain希望未來能夠在演員和主持的路上雙綫發展。(港台提供)

雖然在影視、電台皆有涉足，但他並未滿意自己在演藝上的發展，信奉基督教的他更忍不住去「睇相」，並得出「人生最坎坷的10年已經過去」的結論。他認為做人一定要有希望︰「即使最黑暗的那10年，我都經常同自己講下一秒就有機會成功！」

雖然現時多專注電台及主持的工作，但他強調並未放棄做演員，他認為電台主持有助提升他拓展眼界及個人成長，並希望將來能夠在主持和演員路上雙綫發展，有更多工作和演出的機會。

點擊圖片放大
+4
+3

《廣東話去旅行——唐代建築篇》
播出時間︰12月31日起，逢星期二晚上7時35分
播出頻道︰在港台電視31播映。港台網站（tv.rthk.hk）及流動程式「RTHK電視」同步播出節目及提供重溫。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

演員 電視台 電台 全民造星 香港 香港電台

最高瀏覽

KK園區丨胞弟證王星今將被送回泰國　泰警公布疑似星星近照令人憂心
KK園區丨胞弟證王星今將被送回泰國　泰警公布疑似星星近照令人憂心
急症室最長等候時間（01月07日 時間16:05）
急症室最長等候時間（01月07日 時間16:05）
遊泰注意｜內地男演員「星星」疑被賣豬仔到KK園區　泰媒證實已被尋回剃頭近照曝光
遊泰注意｜內地男演員「星星」疑被賣豬仔到KK園區　泰媒證實已被尋回剃頭近照曝光
愛回家演員薪酬︱網上驚傳《開心速遞》演員薪酬　TVB發聲明澄清：保留追究法律責任權利
愛回家演員薪酬︱網上驚傳《開心速遞》演員薪酬　TVB發聲明澄清：保留追究法律責任權利
香港醫療｜內地醫生腹部劇痛親歷香港救護車送院　5大「用後感」惹議：不是想像中那樣
香港醫療｜內地醫生腹部劇痛親歷香港救護車送院　5大「用後感」惹議：不是想像中那樣