廣東話去旅行｜阮頌揚小學萌生演員夢 參加《全民造星》花姐贈言獲啟蒙

▲ 阮頌揚（Brain）主持的《廣東話去旅行—唐代建築篇》將於本月31日播出。(港台提供)

香港電台鮮有製作旅遊節目，《廣東話去旅行》系列先後推出雲南篇和上海安徽篇，介紹當地景點和人文文化。節目將於本月尾推出「唐代建築篇」，並由阮頌揚接力主持。他接受訪問分享拍攝心得及其演藝發展歷程。

全新一輯的「唐代建築篇」，希望透過唐代木建築帶出文化歷史元素。節目監製找上從未接觸過相關知識的阮頌揚（Brain）參與，並遠赴山西及奈良等地拍攝。Brain對此興致勃勃且自言為人大膽︰「你叫我做乜我都肯，上山下海抑或食蟲都無所謂！」

Brain每年都會到不同地方旅遊，對人文文化頗感興趣，大學主修心理學的他首次主持電視旅遊節目，但他卻坦言對中史的了解只有中三程度。「讀書時有段時間想自修中史，但不獲校方批准，由於現時我有份主持《風騷快活人》，節目當中會傾到不同話題，所以也養成多了睇書和電影的習慣。」

▲ 他坦言拍攝過程雖然辛苦，但在團隊的互助下都順利完成拍攝。(港台提供)

訪佛光寺扮梁思成

「唐代建築篇」分別走訪山西和奈良取景，Brain自言較喜歡山西︰「可能我鄉下在廣州，自小就經常返鄉，令我頗喜歡大陸的生活文化，他們較為隨心且無拘束，相反日本就有好多規矩，而我個人就較偏向隨心所欲。」

山西的平遙古城為Brain留下深刻印象，更勾起他入行初期的感覺和經歷。「當我披上古代將軍的盔甲，令我想再有機會拍古裝劇，因我入行第一齣電視劇就是古裝劇。」他又跟拍檔奧米到訪五台山佛光寺，兩人並打扮成中國建築學之父梁思成及其妻林徽恩。「團隊找來專業的化粧師為我們造型和化粧，照着梁思成及林徽恩的真實相片為我們打扮。」

▲ Brain及奧米在佛光寺打扮成梁思成與林徽因，更有旅客一眼就看得出。(港台提供)

由於佛光寺位置略為偏遠，大部分到訪的旅客都是建築迷或梁思成的狂熱粉絲為朝聖而至，更有不少遊客看出Brain扮成梁思成，對此他感到既驚訝又開心。

他們在山西又體驗了「沉浸式劇場」，他形容跟香港坐在戲院欣賞的劇場完全不同︰「觀眾要一路行一路看不同位置的演員演出，看完一部分的演出後，觀眾就會繼續向前行。」當中的劇目主要圍繞山西人對身份的重視，以及透過山西人食麵的習慣，帶出血濃於水及承傳文化的連結。

拍攝期間，Brain與團隊每日早上6時起床，梳頭化粧一律自理，7時多匆匆食過早餐後就要出發到景點，最早也要到晚上8時才完成，更曾拍攝到凌晨一點。「那天晚上剛好要轉酒店，去到酒店竟然發現無𨋢，我們要行6層樓梯自己搬行李。」他笑言拍攝過程雖艱苦，但團隊之間會互相幫助，最終也能順利完成。

小學萌生演員夢

Brain的演員夢自小學三年級已開始萌芽，當時學校周會經常要同學上台表演，有一次老師邀請他負責表演環節，他跟另一位同學根據當時熱播的電視劇《男親女愛》自創劇本、道具，並完成演出，成功獲得同學們的掌聲。

這次的經驗讓Brain體驗到滿足感，在成長的不同階段都會把握機會參與戲劇相關活動，更希望報讀演藝學院。但在會考中取得26分好成績的他，因母親極力反對入讀演藝，考慮到有更多機會跟不同人接觸，並能夠改進分析劇本的能力，因而決心修讀跟戲劇有關連的心理學。

Brain畢業後並未即時投入演藝工作，而是加入非牟利機構任職助理，一邊工作一邊找尋投身演藝界的門路。及後經朋友推薦到一間電影公司試鏡，並成為旗下藝人，但入職後電影公司的製作不斷減少，他被安排到內地發展演藝事業，拍攝過多部微電影及網劇。

▲ Brain曾參與《全民造星2》選秀節目。(IG圖片)

3年後，Brain又因內地經理人公司倒閉，要靠另一間經理人公司協調演藝工作，但該公司要求他從替身開始學習︰「做替身的3個月，我只放了3天假，每日天未光就要開工，凌晨兩點才收工，因此不斷生病，亦係我人生中最為辛苦的時候，做臨時演員不是想像中容易，經常要等好耐，其他人可以坐下來休息時，臨時演員可能全日都無機會坐低。」雖然如此，但Brain亦感恩有這段艱辛的經歷。

參加選秀為學習

經過3個月的替身經歷後，他的演藝發展未有好轉。剛好當時ViuTV招募全民造星參加者，他便回港報名。Brain對唱歌跳舞皆有興趣，也有學舞至今。「學跳舞可以訓練到肢體動作的技巧。」

全民造星完結後，花姐也曾邀請他簽約ViuTV，但礙於仍有電影公司合約在身，最終未能成事，花姐安慰他稱「電視台比你年輕的人大有人在，你入到電視台只會排到較後的位置。」加上Brain參加節目本意在於訓練自己︰「我想透過選秀節目提升不同的技巧，例如唱歌、跳舞、配音、待人接物等。」後來電影公司因疫情倒閉，他開始兼職化學補習老師維持生計。

2022年，港台舉辦「新時代奮鬥者」選秀節目，Brain視之為自己在演藝路上的最後機會，就將所有精力和心機都投放到節目當中，每日都做戲、睇劇本、聽分享，他形容整年的拍攝過程是他最無壓力且最全情投入做戲的日子。

節目完結後，Brain的工作機會亦有所增加，就連港台都邀請他加入《瘋騷快活人》擔任主持，但他竟然連續4次推卻邀請︰「因為我對電台真係零認識，而且我目標是想做電視，加上《瘋騷快活人》係港台王牌節目，我怕我的加入會拖垮節目質素。」回望當初，Brain非常感激節目中3位前輩梁繼璋、李麗蕊、馬小強的提攜，並形容李麗蕊是他在電台工作上的伯樂。

▲ Brain希望未來能夠在演員和主持的路上雙綫發展。(港台提供)

雖然在影視、電台皆有涉足，但他並未滿意自己在演藝上的發展，信奉基督教的他更忍不住去「睇相」，並得出「人生最坎坷的10年已經過去」的結論。他認為做人一定要有希望︰「即使最黑暗的那10年，我都經常同自己講下一秒就有機會成功！」

雖然現時多專注電台及主持的工作，但他強調並未放棄做演員，他認為電台主持有助提升他拓展眼界及個人成長，並希望將來能夠在主持和演員路上雙綫發展，有更多工作和演出的機會。

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《廣東話去旅行——唐代建築篇》

播出時間︰12月31日起，逢星期二晚上7時35分

播出頻道︰在港台電視31播映。港台網站（tv.rthk.hk）及流動程式「RTHK電視」同步播出節目及提供重溫。

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