癌症殺手｜婦人頸狂生「肉粒」　脫疣後竟連罹3癌　醫生警告：1情況變癌兆【附醫生拆解皮贅】

【肉粒／打疣／脫疣／癌症】別小看一些皮膚症狀，及早警覺可杜絕病灶。台灣一名60歲婦人頸部狂生「肉粒」，以為是普通皮膚纖維增生，沒想到幾年後竟然連患3種癌。有當地醫生提醒，在1種情況下有可能是患癌先兆。

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皮膚瘜肉｜頸部狂長肉粒 揭罹癌先兆

台灣基因醫生張家銘在其Facebook專頁發文分享病例，指一名60多歲婦人早年頸部長了很多「肉粒」，俗稱皮贅。張家銘指出，這種皮膚肉芽屬於良性皮膚增生，一般來說只影響外觀，對身體無害，偶爾會因摩擦導致不適。當時婦人亦不以為然，簡單做脫疣治療。未料，後來健康問題叢生，接連罹患3種癌症：腎臟血管脂肪瘤，子宮內膜癌及乳癌。

抑癌基因有缺失 婦人連患3癌

該名婦人後來被轉介，張家銘替她安排進行全基因檢測，經分析找出她的「PTEN基因」有缺失。張家銘解釋，PTEN基因是一種關鍵抑癌基因，負責調控細胞生長和分裂，以維持細胞正常運作。這種基因一旦發生突變，細胞可能失控增殖，從而增加罹患良性或惡性腫瘤的風險。

而婦人正是因該基因異常，導致多次罹患腫瘤，包括乳腺、甲狀腺、消化道、皮膚和神經系統病變。張家銘建議，女病人採用抗發炎飲食，如多吃深綠色蔬菜、莓果、保持體重，平日亦要減少接觸致癌物質，如紫外線、煙草化學物質，以及緩解壓力等。

張家銘解釋，皮贅雖然是良性，但大量出現有機會是體內潛在健康問題的先兆，尤其是家族有腫瘤或癌症病史患者，加上基因異常的情況下，更加不能掉以輕心。他建議，這類高危人士可考慮進行基因檢測，透過了解基因風險，制定個人化的健康監測計劃。一方面降低疾病風險，及早發現病灶可以爭取更多時間，提升痊癒率。

皮膚瘜肉｜醫生拆解皮贅

台灣皮膚科醫生楊省三曾在「林政賢皮膚科診所」YouTube頻道上講解關於皮贅的皮膚問題，他指皮贅很常見，一般來說是皮膚的良性腫瘤，對人無害，常見於頸部、腋下和胸部下緣鼠蹊部的位置，成因不明確但有可能與該部位的皮膚經常與衣物摩擦造成皮膚組織增生而垂出皮膚表面，形成皮贅。

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皮膚良性腫瘤

大小如1毫米至10毫米

軟軟的膚色或啡色的增生組織

圓形或橢圓形生長在皮膚表面

常見在頸、腋下、胸部下緣鼠蹊部

好發在30歲後，年紀越大越容易長

孕婦或肥胖人士、糖尿病病人、家族病史身上常見

通常與黑色棘皮症同時出現

年輕人現黑色棘皮症多與糖尿病有關

本港內分泌及糖尿科專科醫生唐俊業曾受訪指出，「黑色棘皮症」是因體內生長荷爾蒙過多，刺激皮下細胞增生，令皮膚變黑、變厚。最常見出現在肥胖、患糖尿病或糖尿病前期的人士，因他們體內胰島素濃度高，令皮膚出現「黑色棘皮症」。另外，受荷爾蒙問題（如甲狀腺分泌不足）及癌症影響亦可出現此徵狀；亦有部分人士受遺傳所影響。

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