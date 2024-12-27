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聖誕檔電影票房2024︱甄子丹《誤判》力壓荷里活片稱冠　《破·地獄》奪聖誕檔亞軍

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撰文： 文體藝online

發布時間： 1 小時前

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熱門 保暖大法 叱咤樂壇流行榜2024 名校專區 啟德體育園 超市大搜查 破·地獄 財政預算案2025 藥物百科 小學試題 會員有獎

甄子丹自導自演《誤判》在聖誕檔奪冠。

【聖誕檔電影票房 / 電影票房 / 誤判】香港票房有限公司綜合2024年聖誕檔期（12月24至26日）之票房收入，顯示港澳兩地電影消費市道較去年稍為上升。

本年聖誕檔期中西票房總收入為港幣（下同）21,926,884元（香港地區票房20,929,333元），與去年同期的20,526,223元（香港地區票房19,580,250元）比較，微升6.82%（香港地區票房微升 6.89%），但與2022年的香港票房32,848,164元相比，則大跌36%，顯示香港戲院經營環境持續艱難。

聖誕節電影2024︱一文盡睇聖誕檔上映電影　丹爺大戰荷里活電影

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聖誕檔電影票房2024︱甄子丹《誤判》奪冠

聖誕檔期上映的電影中，有5部香港電影打入十大之中，分別為《誤判》《破．地獄》《久別重逢》、《爸爸》及《焚城》

當中甄子丹自導自演《誤判》奪冠，在聖誕檔期3天收入為5,144,760元（香港地區票房4,842,900元），第二位是收4,004,977元（香港地區票房$3,759,728）《破．地獄》，第三位是迪士尼動畫電影《獅子王: 木法沙》收3,408,656元（香港地區票房$3,257,722）。

（香港票房有限公司提供）

誤判︱為逃脫MC追捕馮皓揚爬鐵欄受傷　甄子丹：最緊要照顧演員！

破·地獄丨吸煙鏡頭惹不滿　葉劉淑儀批矯枉過正　著政府某部門人士留意一情節

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