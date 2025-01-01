日本旅遊｜香港快運靜岡首航直擊　小丸子樂園+博物館感受壽司文化

▲ 櫻桃小丸子黃金雕像，以漫畫單行本第一集封面的姿態迎接到訪的小丸子迷。(傅承嘉攝)

香港快運航空近日拓展其日本航點，推出靜岡航綫，為熱愛遊日的港人提供新選擇。靜岡清水市作為櫻桃小丸子的「鄉下」及漁獲港口，小丸子樂園和壽司博物館都是到訪靜岡旅客必到的景點之一，從中細味靜岡的文化風情。

靜岡清水市位於日本平東面山腳位置，是一個能夠眺望富士山的港町，因有有駿河灣這個天然良港，自古以來都是重要的海上交通幹道。這裏也是著名漫畫家櫻桃子的原作漫畫《櫻桃小丸子》的故事背景；而日本職業足球聯賽勁旅清水心跳就是在清水市發迹，在日職的草創時期，清水市更有「日本的巴西」的美譽。

▲ 走入園區前會先經過小丸子商品專賣店，店內有多款獨家限定的櫻桃小丸子原創商品。(傅承嘉攝)

旅行時最忌景點距離分得太遠，位於清水的櫻桃小丸子樂園和壽司博物館就最方便，皆位於清水市內的S-Pulse夢幻廣場內，遊客到訪時即可一次過遊歷兩個靜岡旅遊必到的景點。

要從靜岡市出發到清水市亦便捷，先從靜岡站搭乘JR東海道本綫，約10分鐘在清水站落車，並於車站內轉乘免費接駁巴士，車程大約10分鐘即可到達櫻桃小丸子樂園和壽司博物館所在的S-Pulse夢幻廣場。

▲ 走到「櫻家的日常四格漫畫劇場」，重現櫻家成員的不同房間，讓小丸子迷代入並體驗觀賞四格漫畫時的樂趣。(傅承嘉攝)

忠實重現漫畫場景

櫻桃小丸子樂園位於S-Pulse夢幻廣場3樓，走入園區前會先經過令人難以忍手且荷包「大出血」的小丸子商品專賣店。店內有多款獨家限定的櫻桃小丸子原創商品及備受歡迎的神社商品，更有《櫻桃小丸子》作者櫻桃子的原稿商品以及小丸子動畫商品等，商品種類琳琅滿目，小丸子迷或需要花上較長時間選購心儀產品，因此可以先參觀展館，再來到專賣店「血拼」。

▲ 走進「3年4班的班房」，忠實呈現了3年4班的教學場景，置身其中，頓時變成小丸子的同班同學。(傅承嘉攝)

由小丸子商品專賣店向前走，就會到達展區的入口大廳。櫻桃小丸子黃金雕像以漫畫單行本第一集封面的姿態迎接到訪的小丸子迷。既繽紛又可愛的牆身圖案，是以作者櫻桃子老師最愛描繪的幾何圖案作為設計藍本，再由小丸子動畫的美術指導野村可南子操刀設計。在通往「小丸子的日常」區的走廊上則繪有小丸子的校園生活、清水的街景以及化身採茶姑娘的櫻家成員等場景。繼續往前走，就會走到「櫻家的日常四格漫畫劇場」，這裏忠實重現櫻家成員的不同房間，讓小丸子迷能夠代入並體驗觀賞四格漫畫時的樂趣。

日本獨有小丸子籤詩

經過「上學的路」和「學校入口」後，就會見到小丸子3年4班一眾同學的人物介紹，並會走進「3年4班的班房」，房內忠實呈現了動漫裏的教學場景，置身其中，自己頓時亦變成小丸子的同班同學，是粉絲們打卡留念的熱門場景。

▲ 展館特設「小丸子劇場空間」，播放令人懷念的小丸子動畫。(傅承嘉攝)

離開「3年4班的班房」後，就會到達館內特設的「小丸子劇場空間」，場內會播放令人懷念的小丸子動畫，並且會定期更換播放內容，小丸子迷可以在此盡情細閱櫻桃子老師的漫畫和散文。

轉個彎後，就會來到「公園」，小丸子和好朋友小玉並肩坐在長凳上。往前走是「櫻桃子老師資料館」，館內展示了櫻桃子老師使用的私人物品及親筆插畫等珍貴資料。而小丸子神社中更有櫻桃子老師繪製的籤詩。即將踏入新一年，小丸子迷不妨以100日圓求個籤，將全日本獨有的籤詩帶回家反覆細閱，祈求好運。

▲ 展出原作者櫻桃子的原創手稿。(傅承嘉攝)

在緊隨的「滿懷夢想」區，小丸子迷可以體驗到1990年既令人印象深刻又懷念的動畫片頭所描繪的世界觀，在這個打卡點影相時｜千萬不要錯過小丸子多變有趣的表情。

展區最後位置為「小丸子的夢想遊樂園」區，區內可以體驗到2000年動畫片頭營造出的世界觀，一邊置身在《大家一起來跳舞》的歌聲中，一邊欣賞以光雕投影方式呈現的富士山場景動畫，過程有如置身小丸子夢想世界一樣，不可思議的體驗等候著到訪的每一位，而且展館會因應不同季節播放不同的影片，不容錯過。

▲ 以光雕投影方式呈現的富士山場景動畫，過程有如置身小丸子夢想世界一樣。(傅承嘉攝)

壽司文化聖地

靜岡清水市作為港口城市，急凍吞拿魚的捕獲量為全日本最高，對比日本其他城市，清水更擁有日本最多壽司店，是壽司文化的聖地。位於S-Pulse夢幻廣場二樓的清水壽司博物館創立於1999年，是日本唯一的壽司博物館。博物館門口並不顯眼，並且設於一間名為「御食事處大漁市場」的壽司店旁，訪客一不小心就會走到餐廳內。值得一提，博物館內並沒有開設壽司店，因此沒有壽司可供訪客享用。

博物館模擬日本港口舊時的老街，一隻巨型螃蟹的標本極為吸睛，而街道兩旁的櫥窗都擺放了舊照片和各式各樣與壽司有關的漫畫單行本，是既有趣又珍貴的古舊文物，令整個館內環境都充斥着江戶時代漁市場的味道。

然後經過「下町通」展現出江戶時代的町民文化。這裏有很多售賣手工藝、手錶、香煙、糖果店、瓷器店等老百姓日常生活必需品的老店。

由於清水港因吞拿魚而聞名，館內亦設有供奉吞拿魚的神社「鮪大明神」，從中可以感受出清水漁販對吞拿魚的敬畏之心。

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「宿場通」自江戶時代建造，是古時人們出遊時必到的驛站，商店出售旅行時所需的物品，如木屐、雨傘和手工製品等。走進現代感較重的「鮨學堂」，可以透過展版了解到日本的壽司文化和歷史，包括壽司傳入日本以來的種類變化以及日本從南至北，東至西等各地特色壽司。

看過壽司展覽後饑腸轆轆，可到博物館樓下的壽司店美食街「清水壽司橫丁」，有多間壽司店和售賣海鮮丼的店可大快朵頤，旅客可親身以視覺和味覺在靜岡清水感受日本源遠流長的壽司文化。

info

S-Pulse夢幻廣場（S-PULSE DREAM PLAZA）

地址︰静岡縣静岡市清水區入船町13-15

交通方式︰從JR「清水站」搭乘免費接駁車約10分鐘

官網︰www.dream-plaza.co.jp

櫻桃小丸子樂園

時間︰10am至8pm

費用︰成人1,200日圓 / 約59港元、65歲或殘疾人士1,000日圓 / 約49港元、小童（3歲以下）700日元 / 約43港元。

清水壽司博物館

時間︰11am至6pm

費用︰成人500日圓 / 約24港元、小童（4歲以下）200日圓 / 約9.8港元。

旅遊 Info

簽證︰ 持香港特區護照及BNO可免簽證入境，入境靜岡可預先填寫Visit Japan Web過關。

貨幣︰100日圓約兌4.9港元

機票︰香港快運航空每逢周二、四及六提供每周3班往返航班，12月單程票價由$498起（未連稅及託運行李），詳情可瀏覽網址www.hkexpress.com

鳴謝︰香港快運航空

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