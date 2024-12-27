正能量｜香港唯一冰攀女運動員　兼職護士龔子珊不斷往上「爬」為夢想而戰

▲ 龔子珊未來目標是征服八大洲最高峰，今年尾至一月會到南美洲6,900米山峰，預計會用上21日。（彭大偉攝）

追夢之路從來不是一蹴而就，香港唯一冰攀女運動員龔子珊 （Janet）付出莫大努力、體力與汗水，去達成香港未成氣候的冰雪攀登運動，現已躋身世界冰攀女運動員第六名。

這位兼職護士同時是兩屆「包山后」、2024十大傑出青年，為理想不斷往上「爬」，那份毅力令人佩服。

▲ 平日練習她會自製木板在攀石牆練習。（被訪者提供）

Janet現時一日流程是這樣的：每日五時半起床，返醫院的兼職護士工作，中午放工後教游水，晚上7時至11時是她個人訓練時間。

日常練習包括做gym、每日最少100下引體動作、在模擬攀石場動輒練上兩、三小時、上網觀摩大量冰攀短片。這兩年日復日如此。

Janet已參加過3年冰攀世界賽，她說最難忘是前往途上的過程，每次上路都是孤身一人。「我無教練、無軍醫，一年去五、六個賽站，一切都靠自己準備和打點，交通、食宿都要計預算，雖然有少許孤獨感覺，但每次出賽都是我積極爭取得來。」

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自資全費出賽

她之所以「一手包辦」，是因為冰攀在本港屬極小眾運動項目，無相關培訓及教練；加上香港寸金尺土，並無設冰攀場地，要推廣這運動也不容易。每次外出比賽，Janet要自資全費，所以必須維持護士兼職應付開支。

成為全職運動員，與她17歲一個契機有關，她參加童軍活動時，認識了一位加拿大籍漁民兼山藝教練，其後更與他到了加拿大行雪山，教她冰川演變歷史、山脈及森林知識。教練的博學多才，猶如一部大自然活字典，Janet格外珍惜與他相處的日子，希望從對方身上學到更多。

▲ 她2015年到俄羅斯參與世界賽。（被訪者提供）

Janet認識一個童軍領袖，是冰雪攀登教練，他知道她曾行雪山，邀請她去參加這運動，結果是一試愛上，她21歲時代表香港出戰俄羅斯世界賽。

在港只能模擬練習

冰攀比賽最高級別是世界賽，一年要去5至6個國家和地區參賽累積分數，得出世界排名。冰攀比賽為兩種，一是速度賽，在一道15米高的直牆，鬥快由地上攀至最高。另一是運動攀登，由大會擬好路綫，人工賽牆呈圓拱形，在內裏攀爬完成路綫。

▲ Janet的加拿大啟蒙教練及其太太，在今年冰雪攀登世界賽其中一站是加拿大，完賽後與他們一起攀冰。（被訪者提供）

香港無冰攀場地，Janet為備戰只能模擬練習。「冰攀有很多拉的動作，我要多練習引體；或在攀石場放上勾子，模擬冰斧攀勾的動作。」她說難度在於所有練習都是模擬，當參加世界賽時，場地大至20X20米，但平時模擬練習僅2X2米，整個規模都大不同。她在平日在室內練習，有次到瑞士戶外比賽溫度是負30度，但只能穿一件保暖衫加一件薄外套上陣，冷得她要命。

護士身份為運動員處理傷患

她曾經因為攀石跌下，手指韌帶撕裂活動能力僅剩10%，因此停了一年無攀石。她沒有停下來，轉而行山、跑山等用腳的運動。幸運地，她未試過因冰攀受傷，反而不時見同賽的運動員，進行速度賽時被冰塊割傷手。其他運動員都知道Janet是護士，之後會找她處理。

▲ Janet現時是一位兼職護士。（被訪者提供）

說起難忘賽事，是一次英國比賽，是那年賽事的尾場，她以為整年已參與了4次比賽，表現應當愈來愈好，豈料正正在這尾場做一個簡單動作就墮地，對自己失望透頂，質疑自己能力，萌生放棄的念頭。「剛巧在場地碰上另一冰攀運動員，我對他坦白懷疑自己的人生決定，對方問我：『你喜歡現在所做的事情嗎？』，一言驚醒，我因為鍾意，才如此努力和投入。」

▲ 龔子珊未來目標是征服八大洲最高峰，今年尾至一月會到南美洲6,900米山峰，預計會用上21日。（彭大偉攝）

她本職是護士，為達成全職運動員夢想，改當兼職護士，如此抉擇，Janet說過程中無掙扎。「醫護工作我喜歡，但玩冰攀要趁後生，體能較好，之後我再做護士都搵到食。」

攀爬高手 兩屆「包山后」

冰攀運動在香港未成氣候，參與者寥寥無幾，現時本港冰攀只有她和另一位男運動員出戰世界賽，Janet現位列全球女子冰攀第六，曾高踞第四位。「這運動在香港未能普遍，難覓場地是其中一個原因，要練習這項運動，最近的地方是內地、日本和韓國。」

▲ 攀爬是她強項，她曾兩奪「包山后」殊榮。（被訪者提供）

Janet另一廣為人知的身份為「搶包山」選手，由18歲半至今30歲都有參與，曾奪兩屆「包山后」。無論冰攀抑或搶包山，都需要堅毅韌力。「以上兩項咁難都做到，可以再挑戰一下自己，能夠發展的都想嘗試，目標是在2026年能征服珠穆朗馬峰。」她回想17歲時參加童軍燃點了攀山的小燭光，Janet希望能以自身經驗，帶領其他人攀山越嶺的夢想，克服重重困難，挑戰自我。

（場地提供：The North Face品牌概念店）