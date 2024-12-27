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除夕倒數︱跨年倒數煙花五行為主題歷時12分鐘　MIRROR、COLLAR輪流獻唱

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發布時間： 2 小時前

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（旅發局提供）

旅發局除夕夜晚上舉辦以「幸福樂章」為題的跨年倒數煙花匯演，匯演合共5幕、歷時12分鐘，闊度達1300米，橫跨中環至北角一帶。煙花匯演前後，本地歌手組合MIRROR及COLLAR的成員將於香港文化中心觀景台輪流獻唱。

煙花匯演透過演繹金、木、水、火、土，5種大自然元素的不同形態，展現大自然與生活的緊密聯繫，並傳遞對美好生活的祝願。當中4幕匯演特別加插矚目煙花特效，包括「繁花盛放」、「長青樹」、「金色瀑布」及首次在香港展示的「七彩祥雲」。

煙花匯演前後，本地歌手組合MIRROR及COLLAR的成員，將聯同在YouTube頻道擁有過千萬訂閱的加拿大二人組合Crash Adams，於香港文化中心觀景台輪流獻唱。

煙花匯演外，長江集團中心、海港中心及夏慤大廈3座港島地標建築的樓頂將於除夕晚11時起，每15分鐘發放共4次「許願流星」，分別象徵甜蜜、健康、常樂及富足，歡迎市民旅客一同許下新年願望；香港會議展覽中心外牆設有巨型倒數時鐘，讓市民倒數至午夜12時。

除夕跨年煙花八大觀賞地點（旅發局提供）

維港兩岸共有8個最佳觀賞位置，包括西九文化區海濱長廊、香港文化中心露天廣場、星光大道、尖沙咀海濱花園、中環海濱、灣仔金紫荊廣場、灣仔臨時海濱長廊及北角「東岸公園主題區」， 市民旅客可從不同角度欣賞煙花。

旅發局總幹事程鼎一表示，跨年倒數煙花匯演是香港焦點旅遊盛事之一，歷年吸引無數市民及旅客觀賞，希望透過嶄新煙花特效，結合享譽國際的璀璨夜景及壯麗天際線，為旅客帶來精彩難忘跨年體驗。

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