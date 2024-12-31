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校長專訪｜資助學生「1人1樂器」激發動力　梁潔華小學多元活動培育終身興趣

升學教育

撰文： 任薏

發布時間： 2 小時前

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順德聯誼總會梁潔華小學致力培育學生體藝發展，推「1人1樂器」讓每位小朋友學習一技之長。

順德聯誼總會梁潔華小學/校網95】小朋友學習樂器，都是為未來發展舖路，順德聯誼總會梁潔華小學（下稱梁潔華小學）推行「一人一樂器」讓每位學生有機會接觸音樂，學習一技之長在舞台發光發亮，校長尹少琴更認為音樂，可以推動學習，相得益彰。

尹校長認為學習音樂，可以推動學習，相輔相成。（陳慧安攝）

梁潔華小學｜資助基層學生學習樂器

梁潔華小學注重學生音樂發展，自2001年成立管弦樂團後，學生從小一起便要自選一種樂器學習，培育音樂才能。雖然學校主要發展管弦樂團，但由小提琴、鋼片琴到小號、巴松管等任何一種管弦樂的樂器，也有提供課程予學生學習，務求讓他們能夠接觸有興趣的樂器，享受音樂。

只要是管弦樂團裡面有的樂器，小朋友想學哪一種，我們都有機會讓他學到。

接觸音樂，不少人都會擔心經濟上的負擔，學校對此也提供足夠的支援，讓學生能夠無憂無慮地學習樂器。尹校長指，學校採用班制形式學習，費用相對較個別授課低，所以學生也能負擔得起。其實學校每年也會投放資源到管弦樂團發展上，讓學生能夠以每堂興趣班收費78元的低價接觸樂器。

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梁潔華小學｜音樂成就推動學習力

學習樂器，也一是種毅力訓練。尹校長表示學習音樂不只是一項技能，也可以訓練專注力和毅力。個人發展因音樂而受益，學業成就其實也影響甚遠，「當學生在樂團或個人表演取得成就時，也會帶動他們在課堂上的學習」。

尹校長憶述過往有學生在中四時，希望升讀一間有樂團的Band 1中學，但當時他的成績一般，必須努力學習，最後他亦如願以償，成功考進該中學。學生訂立目標、發奮學習也是音樂而起的奮力。

其實不單止他一個，當中也有好幾個小朋友都是這樣，所以我會說是音樂和學業兩者是相輔相成。

尹校長指學習音樂，可以訓練專注力和毅力。 （照片由學校提供）

梁潔華小學｜培育興趣訓練學生毅力

音樂以外，學校也有其他課外活動予學生參與，發掘自身興趣和潛能。體育方面有足球、排球、籃球等，而藝術方面則有水墨畫、陶藝班等，學生在不同活動中也有出色的表現，其中排球和羽毛球的表現尤為優秀。對於有潛質的學生，學校便不只是讓他們以興趣的形式學習，而是提供更進一步的培訓，「我們所有的課外活動都分為兩類，一種是興趣班形式，一種則是比較專項的校隊形式，讓他們有更專業的訓練」。

學校多元化的課外活動，不只是培育學生的興趣，更多是建立持之以恆的學習動力。尹校長表示只要是有興趣的事，才會帶動到學生持續下去，若是有潛力卻缺乏興趣的學生，則會與家長相談，務求他們有感興趣可以發展的事。

學生首要的一定是有興趣，才會令自己繼續努力，毅力也是這樣訓練出來。

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梁潔華小學｜建立校內舞台展現學生才藝

擁有不同才能，也該擁有展現的機會。為了讓學生能夠有展現自我才華，學校也會舉辦不同的活動，讓他們踏上舞台，如「午間Show一Show」學生可以自行報名參與，表演在校內校外所學的才藝，「某些項目可能是在課餘時間學，譬如拉丁舞，有些小朋友很厲害，所以他們如果有興趣，也會上台表演」。

除了「午間Show一Show」，學校會舉辦其他表演活動，其中「體藝繽紛Show」是每年最大型的表演活動之一，表演人數約3百人，「高級及初級樂團、體操、合唱團、無人機，甚至舊生也會回校表演」。豐富表演內容，每年都是眾人期待的盛事。

這個大型活動，師生和家長也非常期待，因為每位參與學校活動的學生，都有機會上台表演。

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梁潔華小學｜推動AI課程 培育資訊素養

個人才能的發展外，學校也著力推動AI課程，早前派出學生參與道路安全議會舉辦「『留心勿搗蛋』道路安全AI繪畫創作比賽」，利用AI圖像生成軟件創作，傳達道路使用者應保持良好的出行態度及習慣。

雖然AI近年漸趨流行，但要完成創作絕非易事，尹校長指，學生運用AI搜集資料時，得到的資料未必準確，需要他們透過其他渠道尋找正確答案。要創作作品，也需要搜集靈感，尹校長表示，由於比賽主題是交通安全，所以學生都從日常生活取得靈感，觀察社區的交通，助他們設計作品。

除了發展AI課程，學校也非常重視學生的資訊素養。（照片由學校提供）

學生接觸AI的技術不僅是比賽，課堂上也能學到相關技術。為了緊貼AI發展步伐，學校調整了電腦課程內容，讓初小也有體驗AI的機會，高小則加入機械學及圖片文字生成的內容。科技發展迅速，提升學生資訊科技能力的同時，也要培育資訊素養。尹校長表示，學校非常重視學生的資訊素養，因此會有相關的教育，讓學生能夠有效運用網上資源。

我們會教導他們如何辨別真偽，也希望小朋友透過資訊素養，建立正確的學習態度。

梁潔華小學｜綜合5大範疇 推動STEAM教育

學校在STEAM教育上也盡心盡力，每年6月舉辦STEAM Day，讓學生運用課堂知識，著手完成不同的活動，在低年級除了會進行物料測試，也會有城市規劃；高年級會製作火箭車，五年級學生會為長者設計「樂齡洗手間」，控制洗手間門的開關時間。各年級的STEAM Day活動，學校也是總合了不同科目的課堂內容來設計。

我們希望做一些跨科綜合活動，涵蓋STEAM的五個範疇，如常識、電腦、視覺藝術、數學科，所以STEAM Day會讓小朋友綜合應用這些技能，完成一個主題。

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梁潔華小學｜受父母影響走進教育界

談及教育路，尹校長坦言從小便夢想從事具有正義感的工作，「小時候我就在想，不做警察的話，我便做律師或者老師，因為他們很正義，所以是我最想做的工作」。最後會走進教育界，尹校長笑言因為自己不及律師厲害，體能也一般，才選擇做老師。

老師，不只是一份「正義」，也是「神聖」。尹校長指會成為老師，也是受家人影響，她坦言雖父母不是讀書人，但從小教導她要尊師重道，使她認為這是一份神聖的工作，決心要入行。

他們從小到大灌輸我一個道理，就是老師傳授知識，也都教導做人道理，所以一定要很尊重，所以我小時候已經覺得要走這條正義之路，所做之事一定要影響到他人。

梁潔華小學｜難忘學生憑努力越過障礙 取得成就

教育原本便是一份「生命影響生命」的職業，但受益的不一定只是學生，可以是師生二人，尹校長憶述曾遇過一名特殊教育需要的學生，雖然有別於其他人，但仍加入管弦樂團擔任小提琴手，且付出加倍的努力練習，「他有一份堅持的毅力，很努力和專注地學習小提琴」。正因這份堅毅，跨越了障礙，在小六已考上演奏級。望見學生的成就，尹校長深深感受「努力比天份重要」。

他本身不是有天份的人，但正因為他的努力取得今日成就。我覺得只要你不放棄，不論你是怎樣的小朋友都會有所收成。

梁潔華小學尹校長指不論是怎樣的學生，只要不放棄，就會有所成就。（陳慧安攝）

為培養年輕一代的道路安全意識，議會今年特別以全港小四至小六學生為對象，舉辦「『留心勿搗蛋』道路安全AI繪畫創作比賽」，希望透過科技與藝術的結合，以多元化的方式宣揚道路安全的訊息。比賽設有冠、亞、季及「最具人氣大獎」四個獎項，得獎者將獲邀出席於「道路安全議會51周年『留心勿搗蛋』道路安全嘉年華」舉行之頒獎典禮及作品展覽。

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