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久別重逢｜許恩怡繼謝霆鋒後成最耀眼星二代　獲母親柏安妮支持棄升大學入行

育兒資訊

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

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電影《久別重逢》令許恩怡人氣急升，她是昔日女星柏安妮的細女。

【久別重逢/鄭伊健/柏安妮/許恩怡】近日上映的電影《久別重逢》，除了鄭伊健和MIRROR成員陳卓賢主演外，女主角更是柏安妮女兒許恩怡，此位星二代的演出讓人刮目相看，只得20歲的她成為矚目的影壇新貴。

許恩怡於《久別重逢》裡飾演夏文萱的少女版，跟鄭伊健與Ian有大量對手戲，電影走日本純愛feel，許恩怡有著跳脫兼清新的氣質，被網民封為新一代「全城初戀」，接媽咪柏安妮捧做新一代女神。

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柏安妮女兒｜最具潛質星二代

甫出道時17歲的許恩怡便於電影《燃野少年的天空》任女一，更藉此在「2021東京國際電影節中國電影周」金鶴獎奪得「最佳新人獎」，從此開展其演員之路，簽約著名經理人Kim的旗下，成為Angelababy、水原希子同門師妹。

其後許恩怡接拍多部電影包括《爆裂點》、《焚城》以及《但願人長久》等，更為MIRROR成員呂爵安、陳卓賢以及張天賦任MV女主角，年紀輕輕已經演技了得，因而被指繼謝霆鋒後另一最具潛質的星二代。

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  • 電影《久別重逢》走日本純愛feel。（劇照） \ 許恩怡跟陳卓賢好青澀呀。（劇照）

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    柏安妮女兒｜擁舞蹈底子曾習武

    許恩怡可謂一名品學兼優的資優生，她跟姊姊盡得媽咪的運動細胞，三歲便開始學舞，先後接受古典、芭蕾舞、現代舞等舞蹈訓練，年幼時已完成所有皇家舞蹈學院的分級和職業考試，於多個公開比賽中獲得不少獎項。

    除了跳舞，許恩怡從小接受武術訓練，今年參加「2024加州國際武術錦標賽」長拳、五步拳、24式太極與自選劍四項比賽，全部奪冠。

    學術成績方面，許恩怡都好叻女，在最後兩年的中學生涯更獲取學校全額獎學金，但為追演藝夢，不惜放棄獎學金而投身幕前。

    許恩怡成為現今影壇新貴。（取自instagram）

    柏安妮女兒｜百分百支持愛女發展興趣

    柏安妮當年曾獲牛津大學錄取並準備赴英升學，惟加入演藝圈而放棄學業，母女二人走的路很相似。

    柏安妮曾於TOPick訪問稱支持細女入行，她說：「我絕對不會反對（女兒入行），但她選的那條路要靠自己去行，不關我事 。」

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    柏安妮女兒｜轉讀遙距課程兼顧拍戲跳舞

    柏安妮為開通媽咪，容許女兒為入行而棄升學，但希望許恩怡為自己的抉擇負責：

    我只要求她自己想清楚，這一定是她最想做的事情，因她入行也需要放棄很多東西，我不想她3年後才跟我說︰『媽咪你為何當時不阻止我？我很後悔。』我不想她這樣，所以她一定要想清楚。

    當年只得17歲的許恩怡為演出電影《燃野少年的天空》，最後要轉讀一個美國遙距課程，柏安妮認為很多藝人、舞蹈員和運動員靠網上課程來學習，可以兼顧事業、訓練與比賽。

    柏安妮笑言自己不是虎媽，認為人生長路漫漫，在學校所學到的東西只佔人生一小部分：「她上內地拍了近9個月戲，所學到東西一定多過她在學校9個月內學到的。」

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