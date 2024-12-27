好去處｜烏克蘭藝術家以旺角為創作靈感　設計商場裝置宣揚愛心

▲ Nina設計的標誌愛心大型藝術裝置將現身朗豪坊4樓通天廣場，包括7米高的「眼仔LOOK LOOK聖誕樹」。

朗豪坊聯乘藝術家Nina Dzyvulska於今個聖誕打造「抱抱聖誕LOVE LOVE LOVE」藝術企劃，鼓勵大家擁抱身邊美好，用抱抱及愛心傳達愛意。

現居美國的烏克蘭藝術家，在專訪中分享今次創作的靈感，以及如何度過她最愛的聖誕節。

是次聯乘，Nina Dzyvulska以旺角獨特魅力為靈感，設計了一系列精美藝術插畫，在主視覺圖中描繪了她對旺角這個社區的印象，包括街頭小食文化、地標街道、紅Van及麻雀等，並將其最標誌性的愛心角色融入畫作之中，希望大家在平凡的日常生活中，尤其是將要來臨的聖誕佳節，好好發掘隱藏身邊的愛和溫暖。

▲ Nina以玩味的畫風及標誌性愛心插畫角色聞名。

從霓虹街道到街市

她表示很享受今次的創作：「這是一次令人興奮的機會去探索及了解更多關於香港，特別是充滿活力的旺角一帶。旺角的繁華活力和豐富的文化層次，是我今次創作的靈感來源，這是將傳統與現代融合成獨特之地，並讓我捕捉這一帶的動態特徵。」

今次的創作過程對她來說，是既很吸引且副有啟發性。「我花了時間去研究旺角的景觀、顏色及紋理上。從霓虹閃爍的街道到人群洶湧的街市，每個細節都有助於最終的構圖。將這些生動的印象轉化為我的作品，是一個值得去做的挑戰，我的目的不僅是將地區的物理元素呈現，更重要的是將其熱鬧的氣氛和文化精髓活現於眼前。」

▲ 把旺角地標街道、紅Van及麻雀等，並將其最標誌性的愛心角色融入畫作之中。

這趟發現之旅不但豐富了她對世界的了解，同時也是作為藝術家無比的快樂。「我希望這件作品能反映出這一帶地區的活力和精神，讓觀眾從中體驗並與我有?同樣的興奮和驚奇。」

欲親身來港探索

Nina發現香港和旺角都非常迷人、美麗及充滿多樣性。「旺角最吸引我之處，是種類繁多的食物和獨特的街頭攤販，新舊無縫融合的建築，有如這地區一場視覺和感官的盛宴。」

雖然她只透過相片進行創作，但感覺每次街角轉彎都會有新發現，成為一個充滿無盡靈感和創造力的地方，故很想有機會到訪香港。「親身體驗讓我能完全置身於其氣氛中、與本地人連結，以及對其文化有更深入的了解。這是一個充滿活力和擁有多面的地方，令我急不及待想去探索它。」

▲ 多個可愛插畫角色亦躲藏於森林中。

與孩子渡快樂聖誕

聖誕節是Nina最喜歡的節日，因為它有一種神奇和團聚的感覺。「我喜歡五彩繽紛的燈光和裝飾，令空氣都充滿溫暖和歡樂，就像被小星星包圍?我。為家人和朋友準備禮物有個特別之處——它讓我覺得正與他們連結起來，特別是在佳節期間。當然，與家人共度時光是聖誕節的亮點。這是一個慶祝愛、感恩和享受在一起的快樂時光。」

其中一件令她期待的事就是與孩子們一起焗薑餅。「這是我們每年都會試做的事，享受當中的樂趣。我們會全家一起玩一些喜歡的棋盤遊戲，總是充滿笑聲去度過美好的時光。若然下雪了，我們定必到外面堆雪人或做一些有趣的事情。另外，我和孩子們都非常喜歡皮影戲，會選擇在聖誕節一起選擇故事去製作皮影戲。我們今年也有這樣的計劃。」

分享更多自家作品

談到未來，Nina分享新計畫，便是拿一本新的畫簿和一套新的筆，完全投進於創作世界，畫一些有趣和玩味的作品。

現在，我喜歡停止過多的思考，就讓魔法在我的創造過程中產生。看著不同又快樂的角色紙上栩栩如生，每個角色都有其個性，那是一躺非常愉快的體驗。那時，我感到真正的快樂，就像角色們在說出自己的故事及過自己的生活。我想跟更多人分享正在創作的畫畫世界，有很多方法能做到此，我對即將發生的事情和未來的旅程感到興奮。」

▲ 她定期在IG分享每個動人時刻。

朗豪坊「抱抱聖誕LOVE LOVE LOVE」藝術企劃

日期：即日至2025年1月1日

時間：11am至11pm

地點：朗豪坊4樓通天廣場

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