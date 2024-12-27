兒童保暖｜寒風襲港本周天氣最低跌至14°C　兒科醫生教6款穿衣保暖法

▲ 本港天氣反覆，本周天氣最低跌至14°C，家長可以參考兒科醫生教6款穿衣保暖法。

【天氣/兒童保暖穿搭】本港天氣反覆不定，周末天氣再次下降，天文台預報，周末大致天晴及乾燥，周日（29日）市區最低氣溫約14度，新界再低幾度。下周初至元旦早上仍然清涼，日間氣溫稍為回升。家長帶小朋友出街，可參考兒科醫生推介的6款保暖衣，讓孩子不致著涼。

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兒科醫生馮宜亮曾受訪表示，小朋友保暖關鍵，最重要是貼身內衣。他指坊間有不少保暖內衣，更有運動內衣附金屬反光面，能有助保暖。這些衣物最重要是貼身，令冷空氣不致進入體內，同時保留身體的暖空氣。

以下是馮醫生表示，可為小朋友準備的6款保暖衣物：

蓋耳帽

頸巾

手套

保暖內衣褲

羽絨／綿襖

羊毛襪

貼身內衣

馮宜亮表示，有家長會為小朋友穿上兩件羽絨，但若羽絨過於鬆身，則無法達到保暖效果；而由於小朋友熱力較易流失，所以要準備冷帽，頸巾及手套等，保護身體外露的地方，特別是頸巾，能令冷空氣不會流入體內。

他續指，小朋友的新陳代謝較老人家快，產生的熱量亦較高。而老人家及初生嬰兒比小朋友更怕冷，因此也需要多加留意。

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