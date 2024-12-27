西九｜PANDA GO！煙火無人機匯演明舉行　下午6時起封路

▲ 旅發局「冬日維港水上煙火」活動，在西九放煙火。（曾耀輝攝）

《PANDA GO! 香港遊》煙火無人機匯演明日（28日）在西九文化區舉行，由下午6時起將有封路安排，駕駛人士要提早下午5時半駛離停車場。

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煙火無人機匯演將於晚上8時15分在西九文化區藝術公園舉行，由下午4時起，西九管理局會因應人潮情況，由藝術公園前往香港繽紛冬日巡禮聖誕小鎮和海濱草坪的入場路線，可能實施單向人潮管理措施。

當日若有汽車停泊在西九區內、戲曲中心以外的停車場，下午5時半前要離開，否則就要等到人潮散去及警方解封道路之後方能離去。

下午6時起，警方將會封閉博物館道和文化道，戲曲中心停車場除外的西九區内停車場將關閉，所有在封路範圍內的巴士站及專線小巴站將暫停使用。

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若實施人潮管制，藝術廣場天橋將僅作為出口之用，以便訪客經藝 術廣場天橋離開西九。前往藝術公園的訪客可經港鐵九龍站E4及E5出口，按照現場指示沿博物館道進入藝術公園。

煙火無人機匯演將於晚上8時15分開始，管理局強烈建議計劃於當日前往西九的訪客，預先計劃行程及提早到達西九，並盡量乘搭公共交通工具。若西九區內人數過多，公眾人士或未能進入藝術公園。

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