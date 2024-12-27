瑞幸咖啡香港｜瑞幸咖啡攻港12.28首開5店 價格公開引熱議：邊個俾佢嘅勇氣？
撰文： 王月明
發布時間： 16 小時前
最後更新： 1 小時前
【瑞幸咖啡 / 咖啡 / 瑞幸 / 攻港】內地平價咖啡品牌瑞幸咖啡近期宣布，將於12月28日在港首開5間分店，但並未公開具體地點，惟此前已有不少網民於尖沙咀、旺角、沙田及上環等地見到門店正在施工。瑞幸咖啡的餐牌及價格公開後，引起網民熱議。
新店開幕｜網傳內地瑞幸咖啡進軍香港 兩區開設分店請人月薪達3萬
瑞幸咖啡｜12.28於本港5店齊開
今日（27日）上午，瑞幸咖啡以「香港開業倒計時」為題發帖，宣布「瑞幸咖啡香港5店齊開！12月28日開業大吉」。
隨後，有網民搶先於社交平台上傳餐牌及價格，不少飲品定價與某國際知名咖啡連鎖品牌價格相近，惟瑞幸咖啡以平價著名，內地消費者每周可以9.9元人民幣選購1杯指定飲品（大多數飲品均可），日常飲品優惠價格在10至15元人民幣左右，因此，該品牌在港定價引起眾人熱議。
招牌飲品香港、內地定價對比：
|香港
|內地
|內地日常優惠價
|標準美式
|$39
|￥23（$24.46）
|￥13（$13.82）
|生椰拿鐵
|$42
|￥29（$30.84）
|￥13.9（$14.78）
|橙C美式
|$42
|￥29（$30.84）
|￥13.9（$14.78）
|烤椰拿鐵
|$45
|￥32（$34.03）
|￥13.9（$14.78）
|耶加雪菲·澳瑞白
|$45
|￥35（$37.22）
|￥21（$22.33）
瑞幸咖啡｜定價引網民熱議
不少網民留言感嘆定價過高，「這麼貴」、「你咁個價錢，我不如返大陸飲好過」、「好奇係邊個俾佢嘅勇氣」、「唔知瑞幸嘅MKT點定價」、「呢個價，佢癲定係我傻？」、「我喺上面（深圳）飲9.9元算」。
不過，有人猜測其優惠模式應與內地類似，「這個是所謂的參考價，其實沒法參考，絕對平過這個價」、「應該有優惠券折後價」、「這是菜單價格，你實際付款還是要等app和小程式價格」。
瑞幸咖啡｜首杯優惠$15.9
據不少市民上傳的海報及內地點單小程式的宣傳圖片可見，「APP新會員享首杯15.9元」、「香港門店優惠15.9元飲品券」，而並非餐牌定價，但不知優惠期過後是否會以參考價為準，或以其他優惠替代。
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