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瑞幸咖啡｜瑞幸咖啡攻港12.28首開5店　價格公開引熱議：邊個俾佢嘅勇氣？

社會

撰文： 王月明

發布時間： 40 分鐘前

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熱門 保暖大法 叱咤樂壇流行榜2024 名校專區 啟德體育園 超市大搜查 破·地獄 財政預算案2025 藥物百科 小學試題 會員有獎

瑞幸咖啡攻港12.28首開5店，價格公開引熱議：邊個俾佢嘅勇氣？有網民猜測非實際價格。

【瑞幸咖啡 / 咖啡 / 瑞幸 / 攻港】內地平價咖啡品牌瑞幸咖啡近期宣布，將於12月28日在港首開5間分店，但並未公開具體地點，惟此前已有不少網民於尖沙咀、旺角、沙田及上環等地見到門店正在施工。瑞幸咖啡的餐牌及價格公開後，引起網民熱議。

新店開幕｜網傳內地瑞幸咖啡進軍香港　兩區開設分店請人月薪達3萬

瑞幸咖啡｜12.28於本港5店齊開

今日（27日）上午，瑞幸咖啡以「香港開業倒計時」為題發帖，宣布「瑞幸咖啡香港5店齊開！12月28日開業大吉」。

隨後，有網民搶先於社交平台上傳餐牌及價格，不少飲品定價與某國際知名咖啡連鎖品牌價格相近，惟瑞幸咖啡以平價著名，內地消費者每周可以9.9元人民幣選購1杯指定飲品（大多數飲品均可），日常飲品優惠價格在10至15元人民幣左右，因此，該品牌在港定價引起眾人熱議。

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招牌飲品香港、內地定價對比：

 香港內地內地日常優惠價
標準美式$39￥23（$24.46）￥13（$13.82）
生椰拿鐵$42￥29（$30.84）￥13.9（$14.78）
橙C美式$42￥29（$30.84）￥13.9（$14.78）
烤椰拿鐵$45￥32（$34.03）￥13.9（$14.78）
耶加雪菲·澳瑞白$45￥35（$37.22）￥21（$22.33）

瑞幸咖啡｜定價引網民熱議

不少網民留言感嘆定價過高，「這麼貴」、「你咁個價錢，我不如返大陸飲好過」、「好奇係邊個俾佢嘅勇氣」、「唔知瑞幸嘅MKT點定價」、「呢個價，佢癲定係我傻？」、「我喺上面（深圳）飲9.9元算」。

不過，有人猜測其優惠模式應與內地類似，「這個是所謂的參考價，其實沒法參考，絕對平過這個價」、「應該有優惠券折後價」、「這是菜單價格，你實際付款還是要等app和小程式價格」。

不過，有人猜測其優惠模式應與內地類似，於點餐小程式亦能見到首杯飲品15.9元的宣傳圖片。（取自瑞幸咖啡）

瑞幸咖啡｜首杯優惠$15.9

據不少市民上傳的海報及內地點單小程式的宣傳圖片可見，「APP新會員享首杯15.9元」、「香港門店優惠15.9元飲品券」，而並非餐牌定價，但不知優惠期過後是否會以參考價為準，或以其他優惠替代。

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