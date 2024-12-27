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AI學校︱仁濟醫院蔡衍濤小六男生活學活用　勇奪道路安全AI繪畫賽最具人氣獎

升學教育

撰文： TOPick教育組

發布時間： 2024/12/27 19:54

最後更新： 2 小時前

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仁濟醫院蔡衍濤小學小六男生勇奪道路安全AI繪畫創作比賽最具人氣獎。

仁濟醫院蔡衍濤小學/AI/人工智能/留心蛋】人工智能（AI）是未來發展的方向，有見及此，道路安全議會早前舉辦以「留心蛋」為主題的AI繪畫比賽慶祝成立51周年。仁濟醫院蔡衍濤小學積極推行AI有功，就讀該校的小六同學何俊楓勇奪最具人氣獎，日前何同學親自出席頒獎禮，他表示很高興獲得網民支持，深感榮幸，最大的得著是很有成功感，能夠將想像的意念，經電腦AI生成為作品。

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仁濟醫院蔡衍濤小學積極推行AI（人工智能）及STEAM，負責今次比賽項目的吳遠豐老師表示學校通過三個層次於校內推廣，包括第一層：校本全班式教學：在常識、視覺藝術及電腦科課堂上，運用多元教學策略，推行科本及跨學科學習、舉辦全校及級本活動（如中華STEAM文化嘉年華、全方位學習週、專題研習、校外考察、創科講座）。

第二層為學校建立「校本學生人才庫」:甄選及推薦學生參加校內外STEAM課程及比賽（如創科工作坊、體驗活動），規劃及檢視科本或跨學科的特別培訓及記錄學生的學術/活動成績。第三層則是校外支援:參與各項公開比賽(本地、大灣區、全國…) 參與中學提供之支援計劃（優質教育基金）例如: Robots In STEAM及奇趣IT計劃。

AI學校︱遇到問題即向老師請教

仁濟醫院蔡衍濤小學何俊楓同學在AI繪畫比賽中勇奪最具人氣獎，他獲得655個Likes，很高興獲得網民支持。他坦言在設計靈感在於平時觀察:「香港人多、車多，而且道路狹窄，人車爭路屢見不鮮；這幅插圖以卡通風格描繪出人們穿越馬路及車輛行駛的情景，吉祥物提醒大家「出行要小心，人車不爭路」，鼓勵大眾在道路上保持安全及禮貌行為。」

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在製作過程中何同學遇到不少困難，但憑住不放棄的精神，作出多次的嘗試，「使用AI生成圖像平台的經驗不足，特別在寫指令方面，由於每個場景、人物都需要精準地描述，因此需要經過多次嘗試才能達到理想效果。」在遇到更大的問題時，他向老師請教，與老師一同討論場景所需的內容，並一同修改指令。過程中增進了師生感情與促進師生關係！

AI學校︱舉辦不同活動推行AI

吳遠豐老師表示學校未來會繼續推行AI，包括舉辦不同活動、課程，通過趣味性和實踐性的活動，激發學生對AI的興趣、豐富學生的AI體驗與實踐。同時，開展課程拓展和交流活動，為學生提供展示平台，培養人工智能優秀人才。同時亦會教育學生在使用AI技術時，了解數據的重要性，學會如何收集、整理和分析數據，培養他們的數據意識和數據分析能力，並要有素養地使用AI：「在教學過程中，引導學生討論AI技術帶來的道德和倫理問題，如保護私隱，培養學生的社會責任感。」

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